Київ посилює карантинні заходи: заклади громадського харчування і розважальної сфери зможуть працювати лише до 22:00
Згідно з постановою уряду, столична влада ухвалила рішення про посилення протиепідемічних заходів у Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Хочу повідомити, що відповідно до постанови уряду, місто ухвалило рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці. Зокрема, обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі кінотеатрів) – до 22:00. Обмежено також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру - з 22:00", - сказав Кличко.
Він зазначив, що обмеження вимушені і спрямовані на стримування розповсюдження хвороби.
"І місто виконуватиме таке рішення уряду", - підкреслив Віталій Кличко.
Як повідомлялося раніше, за добу в Києві зафіксували 101 випадок COVID-19, серед захворілих сім медиків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наприклад у штабі Шарія, СН чи ОПЗЖ маски можна не носити.
Пожать ВСЕМ руки, обстоятельно не спеша поговорить. Если не стошнит, по-брежневски расцеловать.
Заболели куры на птицефабрике. Звонят зеленскому
-Пан президент что будем делать?
-А давайте курятники перекрасим в зелёный цвет!
-Перекрасили всё равно дохнут
-А давайте яйца складывать в овальные коробки
-Складываем дохнут
-А давайте...
-Пан президент все куры подохли
-Да...Очень жаль. Было сколько ещё новых идей!