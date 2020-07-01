Київ посилює карантинні заходи: заклади громадського харчування і розважальної сфери зможуть працювати лише до 22:00

Згідно з постановою уряду, столична влада ухвалила рішення про посилення протиепідемічних заходів у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу повідомити, що відповідно до постанови уряду, місто ухвалило рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці. Зокрема, обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі кінотеатрів) – до 22:00. Обмежено також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру - з 22:00", - сказав Кличко.

Він зазначив, що обмеження вимушені і спрямовані на стримування розповсюдження хвороби.

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"І місто виконуватиме таке рішення уряду", - підкреслив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, за добу в Києві зафіксували 101 випадок COVID-19, серед захворілих сім медиків.