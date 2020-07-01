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Новини Коронавірус і карантин
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Київ посилює карантинні заходи: заклади громадського харчування і розважальної сфери зможуть працювати лише до 22:00

Київ посилює карантинні заходи: заклади громадського харчування і розважальної сфери зможуть працювати лише до 22:00

Згідно з постановою уряду, столична влада ухвалила рішення про посилення протиепідемічних заходів у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу повідомити, що відповідно до постанови уряду, місто ухвалило рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці. Зокрема, обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі кінотеатрів) – до 22:00. Обмежено також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру - з 22:00", - сказав Кличко.

Він зазначив, що обмеження вимушені і спрямовані на стримування розповсюдження хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ і 11 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ

"І місто виконуватиме таке рішення уряду", - підкреслив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, за добу в Києві зафіксували 101 випадок COVID-19, серед захворілих сім медиків.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19517) Кличко Віталій (3514) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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01.07.2020 12:24
+3
А что, корововирус только после 22-00 распространяется?
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01.07.2020 12:26
+2
В людяних також.

Наприклад у штабі Шарія, СН чи ОПЗЖ маски можна не носити.
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01.07.2020 12:36
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01.07.2020 12:21 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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01.07.2020 12:24 Відповісти
В людних місцях.
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01.07.2020 12:25 Відповісти
В людяних також.

Наприклад у штабі Шарія, СН чи ОПЗЖ маски можна не носити.
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01.07.2020 12:36 Відповісти
Если вы заразились ковид не стоит сразу идти в поликлинику. Надо сходить в офисы СН, ОПЗЖ в Партию Шария, пообщатся с депутатами и активистами данных партий! Сделайте людям приятное!
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01.07.2020 12:38 Відповісти
Типа того.
Пожать ВСЕМ руки, обстоятельно не спеша поговорить. Если не стошнит, по-брежневски расцеловать.
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01.07.2020 12:47 Відповісти
Людний і людяний різні речі.
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01.07.2020 13:30 Відповісти
А чего через прокси, кацапа? Неудивительно, что кремлеботы, типа тебя ушлепок, будут топить за карантин, приближая Украину к дефолту. А теперь пнх к своему птн.
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01.07.2020 12:47 Відповісти
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
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01.07.2020 14:58 Відповісти
З"ипись, а как насчёт, настоять на том, что бы люди которые могут работать на удалёнке, снова работали дома???!!! хотя бы немного разгрузить транспорт ...
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01.07.2020 12:24 Відповісти
А что, корововирус только после 22-00 распространяется?
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01.07.2020 12:26 Відповісти
По мнению зебилов, после 22 количество людей увеличивается и опасность возрастает
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01.07.2020 12:49 Відповісти
предлагаю до 21-57
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01.07.2020 12:26 Відповісти
Жебракам можна по вагонам метро розповсюджувати безкарно вірус, а ресторана - ні! Ви там зелені олігофрени визначайтесь
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01.07.2020 12:33 Відповісти
А вирус заразен только после 22:00?
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01.07.2020 12:34 Відповісти
Все правильно- в жару вирус спит,а ночью,когда прохладно,начинает буянить и бесчинствовать. Я сам видел!
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01.07.2020 12:35 Відповісти
Бредятина! А с чем это связано что до 22? А не до 21 или 23? Это напоминает анекдот.
Заболели куры на птицефабрике. Звонят зеленскому
-Пан президент что будем делать?
-А давайте курятники перекрасим в зелёный цвет!
-Перекрасили всё равно дохнут
-А давайте яйца складывать в овальные коробки
-Складываем дохнут
-А давайте...
-Пан президент все куры подохли
-Да...Очень жаль. Было сколько ещё новых идей!
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01.07.2020 12:36 Відповісти
клованы, ну как -нравится как ваш недомерок глумится над народом?
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01.07.2020 13:14 Відповісти
Это видимость ужесточения мер, а не ужесточение. Нужно увеличить тестирование людей на ковид, улучшить качество самих тестов. Простой пример, в Одессе в 10 горбольницу завезли пациента со всеми признаками ковид, но с отрицательным ПЦР тестом- результат завоза в непрофильных больницу - заразился и умер врач -реаниматолог
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01.07.2020 13:29 Відповісти
Танюх я стесняюсь спросить. С корабельных сосен тебя выгнали или сама ушла?
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01.07.2020 13:50 Відповісти
после 22.00 вирус ложится спать и становится неопасным.
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01.07.2020 13:31 Відповісти
После 22:00 коронавирус начинает свирепствовать!
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01.07.2020 13:47 Відповісти
 
 