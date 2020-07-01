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Новини
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В Україні близько 300 готелів, де можна розмістити ігрові зали, - "слуга народу" Гетманцев

В Україні близько 300 готелів, де можна розмістити ігрові зали, -

Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев говорить, що зараз в Україні існує близько 300 готелів, де можна буде розмістити ігрові зали в разі ухвалення законопроєкту про легалізацію грального бізнесу.

Про це Гетманцев розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"У кожному маленькому містечку немає (готелів. - Ред.). Цих готелів близько 300 по всій Україні (3-х, 4-х і 5-зіркових. - Ред.). Це невелика кількість", - сказав нардеп.

"Ми зацікавлені, щоб у кожному місті був хоча б тризірковий готель нормальної якості. І якщо в ньому буде зал ігрових автоматів, єдиний на це містечко ... Тобто буде створена легальна пропозиція нормальної гри, цивілізоваа, із захистом прав гравців, з платою податків до бюджету, з протидією лудоманії ... тобто, якщо на території містечка буде такий заклад, то жоден нелегальний заклад в підвалі існувати не зможе, тому що люди будуть вибирати альтернативу і, відповідно, самі оператори будуть турбуватися про те, щоб не працювали нелегальні гральні заклади", - додав Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про гральний бізнес: Офіс Президента тисне на монобільшість, - нардеп "Голосу" Железняк

Як повідомлялося, народні депутати прийняли в першому читанні законопроєкт про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. До нього надійшло 3445 поправок. 30 червня Рада розпочала його розгляд у другому читанні.

Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. У той же час урядовий законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Автор: 

ВР (14985) гральний бізнес (289) Гетманцев Данило (888) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+13
Это сейчас так важно шописэць
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01.07.2020 12:30
+9
ПЗДЦ! война, вирус, дыра в бюджете 300 млрд, дыра в ПФ 200 млрд, наводнение... а эти мрази петушаться про игровые залы! для быдла73 самое нужное. просрут все, до последней табуретки, и пойдут валить друг друга за кусок сардельки.
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01.07.2020 12:34
+8
чем занимаются суки народа?
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01.07.2020 12:40
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Это сейчас так важно шописэць
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01.07.2020 12:30 Відповісти
300 отелей на 40 миллионов нищего населения ?

маловато будет!
ставьте игровые автоматы на каждом углу !
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01.07.2020 12:48 Відповісти
Лазареты в готелях разворачивайте. Ишь, играть им захотелось. Пусть инфицированные играют, глядишь, и необходимую сумму на лечение выиграют
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01.07.2020 13:05 Відповісти
Українські церкви проти ігрового бізнесу! Тому забудьте про це! Розвивайте машинобудування, науку, технології! Чи мізкив вистачає тільки на те щоб поставити гральний апарат в підземному переході?
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01.07.2020 12:30 Відповісти
Цуки - 4000 уе не платят .

ТАК ХОТЯТ ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ УКРАИНЦЕВ ВЫТРЯХНУТЬ - споить монополькой и обворовать на гроши
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01.07.2020 12:32 Відповісти
И с каждого отеля копеечка в карман Гетьманцева капать будет.
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01.07.2020 12:32 Відповісти
ПЗДЦ! война, вирус, дыра в бюджете 300 млрд, дыра в ПФ 200 млрд, наводнение... а эти мрази петушаться про игровые залы! для быдла73 самое нужное. просрут все, до последней табуретки, и пойдут валить друг друга за кусок сардельки.
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01.07.2020 12:34 Відповісти
Проблема № 1 в Україні?! Хоча для деяких, то таки да! (((
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01.07.2020 12:35 Відповісти
у себя в квартире размести....
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01.07.2020 12:37 Відповісти
И в подъезде.
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01.07.2020 12:50 Відповісти
чем занимаются суки народа?
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01.07.2020 12:40 Відповісти
готовятся к трудовым лагерям,походу..
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01.07.2020 13:48 Відповісти
Ты должно быть заинтересовано, чтобы в каждом городке регулярно открывалось новое предприятие, которое даст занятость и экономический рост. Хотя для слуг нарида и кобыла невеста.
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01.07.2020 12:41 Відповісти
Не время! Эти отели сегодня можно переоборудовать на койко-места для инфицированных. Это таки важнее. А вот когда всё закончится, можно будет и за игорный бизнес покумекать
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01.07.2020 12:43 Відповісти
Заказ Коломойского на продажу всего в Украине-от земли и заводов до условий содержания в СИЗО, зерна , масок исполняет барыга. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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01.07.2020 12:46 Відповісти
Это обещанные рабочие места? Ломбарды, казино, пивнушки-наливайки.
Экономика взлетит!
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01.07.2020 12:53 Відповісти
И як допонення до гральних салонів, відкрити Будинки терпимості, щоб там були профспілки, лікарі і не було кришування мафією, мусорньою і гебньою. Сказали А скажіть і Б
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01.07.2020 13:03 Відповісти
И о борделях не забудьте позаботиться. Очень нужно, на самоизоляции ну прямо хана...
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01.07.2020 13:25 Відповісти
хетьманцев чмо - баклажан у себя в шахте размести лучше .
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01.07.2020 13:35 Відповісти
Только бабло в голове.
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01.07.2020 13:47 Відповісти
Кому налоговую систему реформить, а доктору игральных наук лишь бы сесть на потоки от игрального бизнеса
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01.07.2020 15:22 Відповісти
А давайте нимендленно запритим пиво!
ТАМ САДЕРЖЫТСЯ АЛКАГОЛЬ !!!
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01.07.2020 15:32 Відповісти
 
 