В Україні близько 300 готелів, де можна розмістити ігрові зали, - "слуга народу" Гетманцев

Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев говорить, що зараз в Україні існує близько 300 готелів, де можна буде розмістити ігрові зали в разі ухвалення законопроєкту про легалізацію грального бізнесу.

Про це Гетманцев розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"У кожному маленькому містечку немає (готелів. - Ред.). Цих готелів близько 300 по всій Україні (3-х, 4-х і 5-зіркових. - Ред.). Це невелика кількість", - сказав нардеп.

"Ми зацікавлені, щоб у кожному місті був хоча б тризірковий готель нормальної якості. І якщо в ньому буде зал ігрових автоматів, єдиний на це містечко ... Тобто буде створена легальна пропозиція нормальної гри, цивілізоваа, із захистом прав гравців, з платою податків до бюджету, з протидією лудоманії ... тобто, якщо на території містечка буде такий заклад, то жоден нелегальний заклад в підвалі існувати не зможе, тому що люди будуть вибирати альтернативу і, відповідно, самі оператори будуть турбуватися про те, щоб не працювали нелегальні гральні заклади", - додав Гетманцев.

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Як повідомлялося, народні депутати прийняли в першому читанні законопроєкт про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. До нього надійшло 3445 поправок. 30 червня Рада розпочала його розгляд у другому читанні.

Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. У той же час урядовий законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.