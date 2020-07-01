СБУ викрила столичного блогера, який закликав до захоплення влади і зміни державних кордонів. ФОТО
У Києві співробітники Служби безпеки України викрили проросійського блогера, який підбурював громадян до насильницького захоплення влади і повалення конституційного ладу в країні.
Про це повідомляє Головне управління СБУ в Києві та Київській області, передає Цензор.НЕТ.
"За даними досудового слідства, пропагандист систематично поширював в інтернеті деструктивні матеріали. На персональних сторінках у соцмережах він провокував розпалювання міжнаціональної ворожнечі, закликав до порушення громадського порядку та масових заворушень. Частину із цих статей він отримував із російських пропагандистських ресурсів", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що поширені блогером публікації містять публічні заклики до насильницького захоплення державної влади, зміни кордонів території і державного кордону України, а також розпалювання національної ненависті і ворожнечі.
В цілому правоохоронці провели 3 обшуки за місцем проживання фігуранта провадження і його рідних. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки "Яндекс-гроші" і накопичувачі інформації з антиукраїнськими матеріалами.
Слідчі органів безпеки оголосили провокатору про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження направлено до суду.
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Что характерно - кацап https://censor.net/user/310038 всегда поддерживает (да и постит их часто) фейки шарийско-кремлевской пропаганды, и нападаешь на тех - кто их критикует. Совпадение?
тут же ясно написано
не любил шмарклю
ах да, там и герус, и ермак - прямые контракты с кремлем имеют, куда рабиновичам до них))
ты, дурбецало, даже смогло понять что оно призывало к свержению власти, читая статейки 2018 года))
12:02 | 01.07.2020
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Як був викритий російський агент "Казбек".
В процесі дослідження https://ordilo.org/damp-e-mail-boris-ramail-ru-yakyi-nalezhyt-b-rapoportu-p/ дампу електронної пошти радника суркова-путіна https://myrotvorets.center/criminal/rapoport-boris-yakovlevich/ Бориса Рапопорта в поле зору співробітників Центру "Миротворець" потрапило його листування з особою, яка називає себе Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]).
Про це повідомляє https://myrotvorets.news/zradnytstvo-andriia-portnova-za-materi/ MyrotvoretsNews .
Масштаби підривної антиукраїнської діяльності цього "Казбека" в інтересах Кремля вразили навіть нас - фахівців з багаторічним досвідом контррозвідувальної, розвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, які мають на своєму рахунку низку виявлених агентурних мереж ворога і агентів різного калібру.
Лише уявіть собі:
через "Казбека" в Кремль потрапляли плани оперативно-розшукових заходів правоохоронних органів України щодо осіб, в яких був зацікавлений Кремль;
"Казбек" в інтересах Кремля організовував в Україні потужні цільові інформаційні кампанії з дискредитації органів Державної влади України та Державних діячів нашої країни;
за погодженням з Кремлем і задля забезпечення інтересів російського агресора, "Казбек" створював в Україні т.з. правозахисні громадські об'єднання;
в інтересах Кремля за безпосереднього сприяння "Казбека" в Україні приймалися відповідні судові рішення на шкоду інтересам нашої Держави.
І це далеко не весь перелік напрямів системної, свідомої, злочинної діяльності цього "Казбека" в інтересах російського агресора на знищення України.
Довідково: Пошта [email protected], дамп якої вивчався співробітниками Центру "Миротворець", використовувалася її власником як додаткова. Тобто, це своєрідний архів частини з всього масиву електронних листів, які надсилалися на його службову пошту ([email protected]), і які Б.Рапопорт вважав особливо важливими.
Іншими словами: Рапопорт зі своєї службової пошти у Кремлі регулярно пересилав на свою приватну пошту деякі листи для подальшого зберігання.
Так хто ти, Казбек Рашидович?
Встановити "Казбека", який думав, що він найхитріший і найрозумніший з усіх "казбеків" Всесвіту, виявилося достатньо просто.
Як відомо з теорії контррозвідувальної діяльності, всі агенти "паляться" на дрібницях і на каналах зв'язку. Казбек не був виключенням.
Так, в імені своєї адреси електронної пошти [email protected] "Казбек" дав нам три зачіпки:
1. Він користується IPhone.
2. Ім'я або прізвище "Казбека" скоріше за все починаються з літери "А". (Можливі й інші варіанти, але, згідно з дослідженнями, які викладені у спецільній літературі, в 73% випадків одна літера в електронній адресі або перша літера імені або прізвища).
3. Набір з семи цифр може означати номер якогось телефону великого міста. З огляду на масштабність напрямів підривної діяльності "Казбека" проти України і його охоплення зв'язками, скоріше за все це місто - Київ.
Ми почали свої дослідження з телефону 4112148, і з першої ж спроби потрапили в ціль, бо
"Google знає все"
Як виявилося, в м. Києві стаціонарний телефон 411-21-48 http://spra.vkaru.net/streets/380/44/53741/13/page11/ встановлено на Оболоні за адресою: вул. Маршала Тимошенко, буд. 13/А, кв. 186. Цей номер телефону, за даними з відкритих джерел, належить особі на ім'я Портнова Т.В. (http://archive.vn/wip/0n1vy архів ). https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2-5-1024x601.jpg
Аналітична система https://youcontrol.com.ua/ YouControl допомогла нам з'ясувати, що за адресою ВУЛ. ТИМОШЕНКА, БУД.13А, КВ.186, М.КИЇВ https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=39161383# зареєстровано ФОП Портнов Андрій Володимирович. https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2-7-1024x640.jpg
На цю ж адресу на Оболоні також https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=15769098 зареєстровано ГО "Інвестиційна Україна" (Код ЄДРПОУ: 33638917), з керівником і одним з засновників якої, Володимиром Макаром, ми теж зустрілися в досліджуваному дампі пошти Рапопорта. Але про це пізніше. https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2-8-1024x704.jpg
Отже, власником e-mail: [email protected] з ніком "Казбек Рашидович" виявився відомий всім зрадник Батьківщини, який одним з перших втік з України з початком російської агресії, Андрій Портнов: відомий рейдер, депутат ВРУ 5 та 6 скликання і заступник голови Адміністрації іншого відомого всім зрадника Батьківщини - Віктора Януковича.
Зауважимо, що подальші наші дослідження дампу пошти Рапопорта повністю підтвердили цей висновок. Коло виявлених нами осіб, тематика листування, зміст документів, які надсилалися в Кремль, вказують на зрадника А.Портнова.
Сказати, що ми були здивовані отриманим результатом? Зовсім ні. Все було очікувано і передбачувано.
До речі, А.Портнов користується IPhone, а ім'я його починається на літеру "А". 🙂
Але і це ще не все. "Прогнавши" номер 4112148 по дампу пошти Б. Рапопорта, наші прекрасні дослідниці встановили, що для зв'язку з посадовцями Кремля зрадник Батьківщини А.Портнов користувався ще двома електронними скриньками. Ось вони: https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/06/signal-2020-06-29-084657-1024x576.jpeg
Отже, Іван Демидов, Андрій Андрєєв, Рашидович Казбек, https://myrotvorets.news/prodovzhiemo-doslidzhuvaty-derzhavnoho/ Земліхан Огли - це все встановлені Центром "Миротворець" ніки, які використовував, а може й досі використовує, Андрій Портнов для зв'язку зі своїми господарями в Кремлі.
Це був ВСТУП.
Матеріалів, що прямо свідчать про Державну зраду А. Портнова, дослідники Центру «Миротворець» «накопали» стільки, що йому підозра про Державну зраду мала б бути вручена ще позавчора. Всі вони про те, як одна нелюдь, разом із своїми поплічниками, ініціативно або під безпосереднім керівництвом Кремля крок за кроком допомагають російському агресору знищувати Україну та її народ.
З огляду на це ми прийняли рішення про публікацію наших досліджень про Державну зраду А.Портно
Тим часом Миротворець виявив докази співпраці Портнова з москальськими спецслужбами :
https://myrotvorets.news/zradnytstvo-andriia-portnova-za-materi/amp/?__twitter_impression=true Агент "Казбек" та його злочини проти України (ч.1)
Але якщо крупніший агент сидить біля Зєлі й частково виконує функції президента,й повністю-міністра МЗС,то кому це цікаво ?
У Рабиновича даже есть Рабинович ТВ, вещает через спутник. А у владыки Павла целая Лаврская колокольня. У Медведчука 4 телеканала. Так что смешная СБУ, сиди в будке и не гавкай.