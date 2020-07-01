УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10485 відвідувачів онлайн
Новини
11 479 68

СБУ викрила столичного блогера, який закликав до захоплення влади і зміни державних кордонів. ФОТО

СБУ викрила столичного блогера, який закликав до захоплення влади і зміни державних кордонів. ФОТО

У Києві співробітники Служби безпеки України викрили проросійського блогера, який підбурював громадян до насильницького захоплення влади і повалення конституційного ладу в країні.

Про це повідомляє Головне управління СБУ в Києві та Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"За даними досудового слідства, пропагандист систематично поширював в інтернеті деструктивні матеріали. На персональних сторінках у соцмережах він провокував розпалювання міжнаціональної ворожнечі, закликав до порушення громадського порядку та масових заворушень. Частину із цих статей він отримував із російських пропагандистських ресурсів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що поширені блогером публікації містять публічні заклики до насильницького захоплення державної влади, зміни кордонів території і державного кордону України, а також розпалювання національної ненависті і ворожнечі.

СБУ викрила столичного блогера, який закликав до захоплення влади і зміни державних кордонів 01

В цілому правоохоронці провели 3 обшуки за місцем проживання фігуранта провадження і його рідних. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки "Яндекс-гроші" і накопичувачі інформації з антиукраїнськими матеріалами.

Слідчі органів безпеки оголосили провокатору про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до створення "Одеської народної республіки". ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19517) СБУ (12837) сепаратизм (757) блогер (181)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
ЭТИ ?
СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц - Цензор.НЕТ 3154
показати весь коментар
01.07.2020 12:38
+21
Шарий?
показати весь коментар
01.07.2020 12:36
+12
Шмаркля форева? Бриллиантового зеленого раствор спиртовой 1% по 2 столовые ложки три раза в день лечит вавки в голове!!!
показати весь коментар
01.07.2020 12:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шарий?
показати весь коментар
01.07.2020 12:36 Відповісти
Диванный "эксперт" ты то хоть понял что написал? Или лишь бы выс р ать? Школота.
показати весь коментар
01.07.2020 12:54 Відповісти
Он под патронатом члена солцевской групировки авакова
показати весь коментар
01.07.2020 12:39 Відповісти
не, ЗЕленский с 25 регионами Украины.....
показати весь коментар
01.07.2020 12:46 Відповісти
шариков
показати весь коментар
01.07.2020 12:49 Відповісти
на фото - Украина с делениями по областям и (!) газотранспортной системой Украины))
СБУ викрила столичного блогера, який закликав до захоплення влади і зміни державних кордонів - Цензор.НЕТ 989
показати весь коментар
01.07.2020 12:55 Відповісти
но статейка - да, 2018 года и явно проросийской направленности
показати весь коментар
01.07.2020 12:56 Відповісти
кацап https://censor.net/user/310038, у тебя от правды снова обосранц случился))
Что характерно - кацап https://censor.net/user/310038 всегда поддерживает (да и постит их часто) фейки шарийско-кремлевской пропаганды, и нападаешь на тех - кто их критикует. Совпадение?
показати весь коментар
01.07.2020 13:27 Відповісти
Весь опж коралевская монтянша бондаренчиха…………………
показати весь коментар
01.07.2020 13:07 Відповісти
не
тут же ясно написано
не любил шмарклю
показати весь коментар
01.07.2020 13:14 Відповісти
НЕЕ ВОВОЧКА ПОРТНОВ ЕРМАК БАКАНОВ СЛУГИ НУ ЗАЧЕМ ТАК ЯВНО СВЕТИТЬСЯ ТО УБЛЮДКИ.....
показати весь коментар
01.07.2020 12:37 Відповісти
Шапошникова вам не достать Фсбу👌🇺🇦
показати весь коментар
01.07.2020 12:37 Відповісти
ЭТИ ?
СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц - Цензор.НЕТ 3154
показати весь коментар
01.07.2020 12:38 Відповісти
это Порошенковские тарговые партнеры, этих точно трогать низзя
показати весь коментар
01.07.2020 12:52 Відповісти
ух ты!!! а чем торгуют?
показати весь коментар
01.07.2020 13:05 Відповісти
Ненькой
показати весь коментар
01.07.2020 19:30 Відповісти
понял. а что ты делала, 21 апреля 2010 когда в Харькове подписывали "угоды"? был на барикадах, или сидел на бутылке молча?
показати весь коментар
01.07.2020 19:48 Відповісти
дарагая шо ты гародишь, какие паэты? про каких заек?
показати весь коментар
01.07.2020 19:54 Відповісти
то-то они при зелохе - развернулись и торгуют напрямую с рашкой..
ах да, там и герус, и ермак - прямые контракты с кремлем имеют, куда рабиновичам до них))
показати весь коментар
01.07.2020 13:14 Відповісти
вопрос пачему ани выжили и живут рядом с украинцами?
показати весь коментар
01.07.2020 19:31 Відповісти
И не только … допа , гепа ………
показати весь коментар
01.07.2020 13:09 Відповісти
картна маслом-жид о массон и вато массон
показати весь коментар
01.07.2020 14:53 Відповісти
100% зелене лайно
показати весь коментар
01.07.2020 12:38 Відповісти
Так. Те, що тут на сайті дереться про "України больше нєт!" без свиночолого гетьмана і котре закликає до соємайдану, щоб його свята свиня знову сіла на трон влади в Україні.
показати весь коментар
01.07.2020 12:42 Відповісти
Шмаркля форева? Бриллиантового зеленого раствор спиртовой 1% по 2 столовые ложки три раза в день лечит вавки в голове!!!
показати весь коментар
01.07.2020 12:47 Відповісти
Щось тобі це зовсім не допомогло...
показати весь коментар
01.07.2020 12:49 Відповісти
https://censor.net/user/46103, очень даже помогает - ещё ни один зеб не назвал хоть одного успеха Зелемойского.
показати весь коментар
01.07.2020 12:52 Відповісти
вот ты странный. а ему-то зачем? вавки у тебя - ты и лечи. человек добра тебе желает.
показати весь коментар
01.07.2020 12:52 Відповісти
Зеленка только зеленым помогает.))) Клин клином.)))
показати весь коментар
01.07.2020 12:55 Відповісти
законтаченные и шакаладно - барыжные жаждут власти........
показати весь коментар
01.07.2020 12:53 Відповісти
Классика кацапского жанра: "законтаченные". Вы без "фени" общаться умеете?
показати весь коментар
01.07.2020 13:09 Відповісти
чьих биоматериала будеш, лишнехромасомно-скрепного, законтаченно-апущенного, аль шакаладно-барыжного?
показати весь коментар
01.07.2020 19:33 Відповісти
Я ведь писал для неандертальцев, что на языке небелунгов не общаюсь! Почему каждая курица считает, что если на муре, то она блатная? Научись общаться, деточка!
показати весь коментар
01.07.2020 23:00 Відповісти
Говняный мониторчик.
показати весь коментар
01.07.2020 12:38 Відповісти
Це ноут.
показати весь коментар
01.07.2020 12:41 Відповісти
Порохобота поймали.
показати весь коментар
01.07.2020 12:40 Відповісти
Та не, я уверен что этот сепар во втором туре голосовал за Зелю
показати весь коментар
01.07.2020 12:41 Відповісти
зебил, там такой же как ты кацап - читающий про "злочины Пороха"
ты, дурбецало, даже смогло понять что оно призывало к свержению власти, читая статейки 2018 года))
показати весь коментар
01.07.2020 12:59 Відповісти
Myrotvorets News повідомив про російського агента впливу в Україні та його злочини

12:02 | 01.07.2020

51

Share
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Finfonavigator.com.ua%2Fnovosti%2Fmyrotvorets-news-povidomiv-pro-rosijskogo-agenta-vplivu-v-ukraini-ta-jogo-zlochini%2F https://twitter.com/intent/tweet?text=Myrotvorets+News+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96+%D1%82%D0%B0+%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8&url=https%3A%2F%2Finfonavigator.com.ua%2Fnovosti%2Fmyrotvorets-news-povidomiv-pro-rosijskogo-agenta-vplivu-v-ukraini-ta-jogo-zlochini%2F&via=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://infonavigator.com.ua/novosti/myrotvorets-news-povidomiv-pro-rosijskogo-agenta-vplivu-v-ukraini-ta-jogo-zlochini/&media=https://infonavigator.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/shpionazh1.jpg&description=Myrotvorets+News+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96+%D1%82%D0%B0+%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 https://vk.com/share.php?url=https://infonavigator.com.ua/novosti/myrotvorets-news-povidomiv-pro-rosijskogo-agenta-vplivu-v-ukraini-ta-jogo-zlochini/

Must Read

https://infonavigator.com.ua/category/novosti/ Новости 12:02 | 01.07.2020
https://infonavigator.com.ua/novosti/myrotvorets-news-povidomiv-pro-rosijskogo-agenta-vplivu-v-ukraini-ta-jogo-zlochini/ Myrotvorets News повідомив про російського агента впливу в Україні та його злочини

https://infonavigator.com.ua/category/novosti/ Новости 11:11 | 01.07.2020
https://infonavigator.com.ua/novosti/v-livii-perebrasyvajutsya-ballisticheskie-rakety-r-17-skad-b-pod-sirt-foto/ В Ливии перебрасываются баллистические ракеты Р-17 (Скад-Б) под Сирт (фото)

https://infonavigator.com.ua/category/novosti/ Новости 10:05 | 01.07.2020
https://infonavigator.com.ua/novosti/denis-savchenko-krymchane-bez-rozovyh-ochkov-ne-podderzhivajut-prodlenie-pravleniya-putina/ Денис Савченко: Крымчане без "розовых очков" не поддерживают продление правления Путина

Як був викритий російський агент "Казбек".
В процесі дослідження https://ordilo.org/damp-e-mail-boris-ramail-ru-yakyi-nalezhyt-b-rapoportu-p/ дампу електронної пошти радника суркова-путіна https://myrotvorets.center/criminal/rapoport-boris-yakovlevich/ Бориса Рапопорта в поле зору співробітників Центру "Миротворець" потрапило його листування з особою, яка називає себе Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]).
Про це повідомляє https://myrotvorets.news/zradnytstvo-andriia-portnova-za-materi/ MyrotvoretsNews .
Масштаби підривної антиукраїнської діяльності цього "Казбека" в інтересах Кремля вразили навіть нас - фахівців з багаторічним досвідом контррозвідувальної, розвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, які мають на своєму рахунку низку виявлених агентурних мереж ворога і агентів різного калібру.
Лише уявіть собі:
через "Казбека" в Кремль потрапляли плани оперативно-розшукових заходів правоохоронних органів України щодо осіб, в яких був зацікавлений Кремль;
"Казбек" в інтересах Кремля організовував в Україні потужні цільові інформаційні кампанії з дискредитації органів Державної влади України та Державних діячів нашої країни;
за погодженням з Кремлем і задля забезпечення інтересів російського агресора, "Казбек" створював в Україні т.з. правозахисні громадські об'єднання;
в інтересах Кремля за безпосереднього сприяння "Казбека" в Україні приймалися відповідні судові рішення на шкоду інтересам нашої Держави.
І це далеко не весь перелік напрямів системної, свідомої, злочинної діяльності цього "Казбека" в інтересах російського агресора на знищення України.
Довідково: Пошта [email protected], дамп якої вивчався співробітниками Центру "Миротворець", використовувалася її власником як додаткова. Тобто, це своєрідний архів частини з всього масиву електронних листів, які надсилалися на його службову пошту ([email protected]), і які Б.Рапопорт вважав особливо важливими.
Іншими словами: Рапопорт зі своєї службової пошти у Кремлі регулярно пересилав на свою приватну пошту деякі листи для подальшого зберігання.
Так хто ти, Казбек Рашидович?
Встановити "Казбека", який думав, що він найхитріший і найрозумніший з усіх "казбеків" Всесвіту, виявилося достатньо просто.
Як відомо з теорії контррозвідувальної діяльності, всі агенти "паляться" на дрібницях і на каналах зв'язку. Казбек не був виключенням.
Так, в імені своєї адреси електронної пошти [email protected] "Казбек" дав нам три зачіпки:
1. Він користується IPhone.
2. Ім'я або прізвище "Казбека" скоріше за все починаються з літери "А". (Можливі й інші варіанти, але, згідно з дослідженнями, які викладені у спецільній літературі, в 73% випадків одна літера в електронній адресі або перша літера імені або прізвища).
3. Набір з семи цифр може означати номер якогось телефону великого міста. З огляду на масштабність напрямів підривної діяльності "Казбека" проти України і його охоплення зв'язками, скоріше за все це місто - Київ.
Ми почали свої дослідження з телефону 4112148, і з першої ж спроби потрапили в ціль, бо
"Google знає все"
Як виявилося, в м. Києві стаціонарний телефон 411-21-48 http://spra.vkaru.net/streets/380/44/53741/13/page11/ встановлено на Оболоні за адресою: вул. Маршала Тимошенко, буд. 13/А, кв. 186. Цей номер телефону, за даними з відкритих джерел, належить особі на ім'я Портнова Т.В. (http://archive.vn/wip/0n1vy архів ). https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2-5-1024x601.jpg СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц - Цензор.НЕТ 8444
Аналітична система https://youcontrol.com.ua/ YouControl допомогла нам з'ясувати, що за адресою ВУЛ. ТИМОШЕНКА, БУД.13А, КВ.186, М.КИЇВ https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=39161383# зареєстровано ФОП Портнов Андрій Володимирович. https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2-7-1024x640.jpg СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц - Цензор.НЕТ 8444
На цю ж адресу на Оболоні також https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=15769098 зареєстровано ГО "Інвестиційна Україна" (Код ЄДРПОУ: 33638917), з керівником і одним з засновників якої, Володимиром Макаром, ми теж зустрілися в досліджуваному дампі пошти Рапопорта. Але про це пізніше. https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2-8-1024x704.jpg СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц - Цензор.НЕТ 8444
Отже, власником e-mail: [email protected] з ніком "Казбек Рашидович" виявився відомий всім зрадник Батьківщини, який одним з перших втік з України з початком російської агресії, Андрій Портнов: відомий рейдер, депутат ВРУ 5 та 6 скликання і заступник голови Адміністрації іншого відомого всім зрадника Батьківщини - Віктора Януковича.
Зауважимо, що подальші наші дослідження дампу пошти Рапопорта повністю підтвердили цей висновок. Коло виявлених нами осіб, тематика листування, зміст документів, які надсилалися в Кремль, вказують на зрадника А.Портнова.
Сказати, що ми були здивовані отриманим результатом? Зовсім ні. Все було очікувано і передбачувано.
До речі, А.Портнов користується IPhone, а ім'я його починається на літеру "А". 🙂
Але і це ще не все. "Прогнавши" номер 4112148 по дампу пошти Б. Рапопорта, наші прекрасні дослідниці встановили, що для зв'язку з посадовцями Кремля зрадник Батьківщини А.Портнов користувався ще двома електронними скриньками. Ось вони: https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/06/signal-2020-06-29-084657-1024x576.jpeg СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц - Цензор.НЕТ 8444
Отже, Іван Демидов, Андрій Андрєєв, Рашидович Казбек, https://myrotvorets.news/prodovzhiemo-doslidzhuvaty-derzhavnoho/ Земліхан Огли - це все встановлені Центром "Миротворець" ніки, які використовував, а може й досі використовує, Андрій Портнов для зв'язку зі своїми господарями в Кремлі.
Це був ВСТУП.
Матеріалів, що прямо свідчать про Державну зраду А. Портнова, дослідники Центру «Миротворець» «накопали» стільки, що йому підозра про Державну зраду мала б бути вручена ще позавчора. Всі вони про те, як одна нелюдь, разом із своїми поплічниками, ініціативно або під безпосереднім керівництвом Кремля крок за кроком допомагають російському агресору знищувати Україну та її народ.
З огляду на це ми прийняли рішення про публікацію наших досліджень про Державну зраду А.Портно
показати весь коментар
01.07.2020 12:41 Відповісти
Дерьмак?
показати весь коментар
01.07.2020 12:41 Відповісти
Таких блохєрів-повен твіттер.
Тим часом Миротворець виявив докази співпраці Портнова з москальськими спецслужбами :
https://myrotvorets.news/zradnytstvo-andriia-portnova-za-materi/amp/?__twitter_impression=true Агент "Казбек" та його злочини проти України (ч.1)

Але якщо крупніший агент сидить біля Зєлі й частково виконує функції президента,й повністю-міністра МЗС,то кому це цікаво ?
показати весь коментар
01.07.2020 12:46 Відповісти
СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц - Цензор.НЕТ 1660
показати весь коментар
01.07.2020 12:48 Відповісти
На одного пророссийского придурка стало меньше.
показати весь коментар
01.07.2020 12:58 Відповісти
Беркут від хабаду навіть легально рекламує нову країну на території України з її столицею в Дніпрі, і нічого, його ніхто не ловить сайти не закриває. СБУ осліпло, владу заціпило. https://kievgid.org/o-starte-v-ukraine-zavetnogo-evreyskogo-proekta-nebesnyiy-ierusalim/
показати весь коментар
01.07.2020 12:59 Відповісти
На нього вже подавали запит у 2019, Генпрокуратура відхилила, хоча з яким формулюванням невідомо. https://dostup.pravda.com.ua/request/shchodo_rozsliduvannia_faktiv_na
показати весь коментар
01.07.2020 13:41 Відповісти
Голобородько?
показати весь коментар
01.07.2020 13:29 Відповісти
Щось незрозуміле. Ту статтю що на скріншоті, написав Олександр Халдей, він з Саратова, зараз мабуть в Москві, і він не проросійський, а російський блогер. За змістом це такий собі плач Ярославни з приводу втрати росіянами України, і хоча стаття природньо антиукраїнська, ніяких закликів до повалення чогось, чи згадок про Конституцію немає. Здається СБУ просто вішає всім лапшу на вуха викладаючи рандомні скріншоти, але чогось навіть прізвище блогера не називає.
показати весь коментар
01.07.2020 13:32 Відповісти
шарий-придурок.
показати весь коментар
01.07.2020 13:39 Відповісти
Ну молодцы, это для СБУ прогресс после героического захвата точки по разливу контрафактного спирта.

У Рабиновича даже есть Рабинович ТВ, вещает через спутник. А у владыки Павла целая Лаврская колокольня. У Медведчука 4 телеканала. Так что смешная СБУ, сиди в будке и не гавкай.
показати весь коментар
01.07.2020 13:51 Відповісти
говновлогер на донате
показати весь коментар
01.07.2020 14:52 Відповісти
 
 