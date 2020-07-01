СБУ викрила столичного блогера, який закликав до захоплення влади і зміни державних кордонів. ФОТО

У Києві співробітники Служби безпеки України викрили проросійського блогера, який підбурював громадян до насильницького захоплення влади і повалення конституційного ладу в країні.

Про це повідомляє Головне управління СБУ в Києві та Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"За даними досудового слідства, пропагандист систематично поширював в інтернеті деструктивні матеріали. На персональних сторінках у соцмережах він провокував розпалювання міжнаціональної ворожнечі, закликав до порушення громадського порядку та масових заворушень. Частину із цих статей він отримував із російських пропагандистських ресурсів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що поширені блогером публікації містять публічні заклики до насильницького захоплення державної влади, зміни кордонів території і державного кордону України, а також розпалювання національної ненависті і ворожнечі.

В цілому правоохоронці провели 3 обшуки за місцем проживання фігуранта провадження і його рідних. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки "Яндекс-гроші" і накопичувачі інформації з антиукраїнськими матеріалами.

Слідчі органів безпеки оголосили провокатору про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

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