Нарада у Зеленського: Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс до 58 осіб на 100 тис. населення - уряд готується до другої хвилі епідемії
Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс і зараз становить 58 осіб на 100 000 населення. Однак задіяння апаратів ШВЛ доволі низьке - лише 6,5%.
Про це повідомили Президенту України Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, яка відбулася під його головуванням, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Глава держави позитивно оцінив рівень догляду за хворими та захисту медиків.
"У нас доволі непоганий догляд за хворими. Адже й рівень задіяння ШВЛів, і рівень смертності доволі низький. Ми також стали краще захищати медичних працівників. Якщо в середині квітня серед захворілих медики становили п’яту частину, то зараз їх 9,5%. Будь-який хворий має отримати всю необхідну допомогу, але медиків треба захищати найбільше, адже вони – на передовій", - сказав Володимир Зеленський.
Водночас уряд готується до другої хвилі епідемії.
Національна поліція доповіла, що за останню добу вручила 484 протоколи громадським закладам, таким як ресторани, нічні клуби та інші, де зафіксовано порушення карантину.
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В рамках американской государственно-частной программы PREDICT через оператора EcoHealth Alliance (руководитель Питер Дасзак), финансировавшейся Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней США (с 1984 г. директор - https://aillarionov.livejournal.com/1177452.html Антонио Фаучи , ныне - главный эпидемиолог США). Следует заметить, что одним из крупнейших доноров института Фаучи и его близким многолетним другом является Билл Гейтс. Сразу же после знаменитой публикации в Nature 2015 г. и Дасзак, и Фаучи, и Гейтс неоднократно выступали с предсказаниями о неизбежном и скором наступлении пандемии респираторного типа, вызываемой коронавирусами.
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
В Черкассах от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет скончался хирург городской больницы №2 Олег Гайда. 18 июня эта же болезнь https://www.obozrevatel.com/society/nachalnik-lvovskogo-********-gospitalya-umer-ot-koronavirusa.htm унесла жизнь и его старшего брата , 58-летнего начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона полковника медицинской службы Ивана Гайды.
О смерти черкасского врача сообщил 1 июля на личной странице в Facebook его сын, также медик Игорь Гайда. "Умер мой отец. Нечего сказать. Только боль", - написал мужчина.
На странице покойного Олега Гайды еще есть сообщения, где люди желали ему скорейшего выздоровления и сочувствовали по поводу преждевременной утраты брата, который также стал жертвой пандемии коронавируса.https://www.obozrevatel.com/cherkasy/life/v-cherkassah-ot-covid-19-umer-hirurg-kotoryij-tolko-pohoronil-brata-vracha.htm
Я что-то такое и подозревал...
Другое дело, что полиция могла бы их штрафовать, но начинать нужно с себя лично.
В двадцать раз больше. Отсюда и повышение показателей выявленных больных. Так это еще при условии отмены карантина.