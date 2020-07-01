Нарада у Зеленського: Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс до 58 осіб на 100 тис. населення - уряд готується до другої хвилі епідемії

Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс і зараз становить 58 осіб на 100 000 населення. Однак задіяння апаратів ШВЛ доволі низьке - лише 6,5%.

Про це повідомили Президенту України Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, яка відбулася під його головуванням, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави позитивно оцінив рівень догляду за хворими та захисту медиків.

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"У нас доволі непоганий догляд за хворими. Адже й рівень задіяння ШВЛів, і рівень смертності доволі низький. Ми також стали краще захищати медичних працівників. Якщо в середині квітня серед захворілих медики становили п’яту частину, то зараз їх 9,5%. Будь-який хворий має отримати всю необхідну допомогу, але медиків треба захищати найбільше, адже вони – на передовій", - сказав Володимир Зеленський.

Водночас уряд готується до другої хвилі епідемії.

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Національна поліція доповіла, що за останню добу вручила 484 протоколи громадським закладам, таким як ресторани, нічні клуби та інші, де зафіксовано порушення карантину.