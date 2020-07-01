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Новини Коронавірус і карантин
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Нарада у Зеленського: Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс до 58 осіб на 100 тис. населення - уряд готується до другої хвилі епідемії

Нарада у Зеленського: Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс до 58 осіб на 100 тис. населення - уряд готується до другої хвилі епідемії

Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс і зараз становить 58 осіб на 100 000 населення. Однак задіяння апаратів ШВЛ доволі низьке - лише 6,5%.

Про це повідомили Президенту України Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, яка відбулася під його головуванням, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави позитивно оцінив рівень догляду за хворими та захисту медиків.

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"У нас доволі непоганий догляд за хворими. Адже й рівень задіяння ШВЛів, і рівень смертності доволі низький. Ми також стали краще захищати медичних працівників. Якщо в середині квітня серед захворілих медики становили п’яту частину, то зараз їх 9,5%. Будь-який хворий має отримати всю необхідну допомогу, але медиків треба захищати найбільше, адже вони – на передовій", - сказав Володимир Зеленський.

Водночас уряд готується до другої хвилі епідемії.

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Національна поліція доповіла, що за останню добу вручила 484 протоколи громадським закладам, таким як ресторани, нічні клуби та інші, де зафіксовано порушення карантину.

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
Какая вторая волна? Если ещё и первая не закончилась! Зеля что ты там нюхаешь? И вобще то что ты нюхаеш это законно?
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01.07.2020 12:45
+16
ща приЗЕденыш порешает, нужно просто остановить вирус-вирус стоп!
Совещание у Зеленского: Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос до 58 чел. на 100 тыс. населения - правительство готовится ко второй волне эпидемии - Цензор.НЕТ 432
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01.07.2020 12:46
+15
Значит зелёные барыги опять хотят увеличить продажи масок с наценкой в 10-100 раз
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01.07.2020 12:45
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В метро безкарно ходять жебраки, які за добу можуть все заразити Пасажир сів, доїхав і вийшов (ризик мінімальний) жебрка же цілий день переносить віруси по вагонам і поїздам. Це що владі не відомо. А їх олігофрнеи пасажири щей оспають грошами. Типу більше дайте нам Пекла! Отже, влада, або тупа, або в підтанцьовці у фінансового розробника ковидла Білла Гейтса. Крім словоблуддя в медіа нічого влада нічого не зробила самі поїдуть гріти сідниці а вам тут - хоч поздихайте. Чомусь засекретили загальну смертність в Україні по місяцми за 2020 рік. Це все дуже підозріло.
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01.07.2020 13:17 Відповісти
Нажал было "Нравится". Но потом дочитал до Билла Гейтса... Нет, не соласен.
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01.07.2020 13:25 Відповісти
Билл Гейтс и его жена Мелинда в вирусологии не рубят, но они входят в международню корпорацию СЕРІ которая включает в себя очень много фармкорпораций в том числе NIH, Имперский колледж в Лондоне, Японские корпорации, вот они то и создали штам искусственного вируса для его распространения, и получения баснословных прибылей от вакцинации. Кроме того Билл Гейтс (с разрешения Трампа) профинансировал на 2,2 млрд долларов ВООЗ, которая както не заметила вспышек короновируса. Таким образом налицо созданная искусственно пандемия, о которой еще в 2015 писали в журнале Природная Медицина( Nature) Работы международной исследовательской группы велись, в частности, по усилению функции (gain-of-function) шипообразного S-белка коронавируса, полученного от летучих мышей и по своей природе не способного заражать человека, с целью придания такому коронавирусу способности инфицировать людей велись работы международной группы, и д-р Барик так прокоментировал полученный им штам вируса «Этот вирус является настолько высокопатогенным, что методы лечения, разработанные против исходного вируса SARS в 2002 году, и препараты ZMapp, используемые для борьбы с Эболой, не способны нейтрализовать и контролировать этот конкретный вирус».

В рамках американской государственно-частной программы PREDICT через оператора EcoHealth Alliance (руководитель Питер Дасзак), финансировавшейся Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней США (с 1984 г. директор - https://aillarionov.livejournal.com/1177452.html Антонио Фаучи , ныне - главный эпидемиолог США). Следует заметить, что одним из крупнейших доноров института Фаучи и его близким многолетним другом является Билл Гейтс. Сразу же после знаменитой публикации в Nature 2015 г. и Дасзак, и Фаучи, и Гейтс неоднократно выступали с предсказаниями о неизбежном и скором наступлении пандемии респираторного типа, вызываемой коронавирусами.
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01.07.2020 14:15 Відповісти
Спасибо. В таких случаях обычно хочется узнать источник этого текста. Ссылочку будьте добры.
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01.07.2020 14:31 Відповісти
https://www.nature.com/articles/nm.3985
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
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01.07.2020 14:52 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3187038.html Без коментарів

Нарада у Зеленського: Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс до 58 осіб на 100 тис. населення - уряд готується до другої хвилі епідемії - Цензор.НЕТ 2446
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01.07.2020 13:19 Відповісти
Згноят государство, надо "что-то " делать, а то превратимся в цыган. Вова, очнись или испортишь себе жизнь, иди..., пока не поздно, без шуток. 😎
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01.07.2020 13:22 Відповісти
В Черкассах от COVID-19 умер хирург, который только похоронил брата-врача

В Черкассах от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет скончался хирург городской больницы №2 Олег Гайда. 18 июня эта же болезнь https://www.obozrevatel.com/society/nachalnik-lvovskogo-********-gospitalya-umer-ot-koronavirusa.htm унесла жизнь и его старшего брата , 58-летнего начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона полковника медицинской службы Ивана Гайды.

О смерти черкасского врача сообщил 1 июля на личной странице в Facebook его сын, также медик Игорь Гайда. "Умер мой отец. Нечего сказать. Только боль", - написал мужчина.
На странице покойного Олега Гайды еще есть сообщения, где люди желали ему скорейшего выздоровления и сочувствовали по поводу преждевременной утраты брата, который также стал жертвой пандемии коронавируса.https://www.obozrevatel.com/cherkasy/life/v-cherkassah-ot-covid-19-umer-hirurg-kotoryij-tolko-pohoronil-brata-vracha.htm
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01.07.2020 13:25 Відповісти
Еврейская мафия уничтожает жизнь в Украине Украинцев для того, чтобы Украинцы выехали и заселить в Украину евреев!
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01.07.2020 13:25 Відповісти
Об этом сообщили Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которое состоялось под его председательством.

Я что-то такое и подозревал...
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01.07.2020 13:25 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3187343.html Одна из величайших побед Зеленского за год - фактическая (неформальная) отмена безвиза

Нарада у Зеленського: Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс до 58 осіб на 100 тис. населення - уряд готується до другої хвилі епідемії - Цензор.НЕТ 351

Нарада у Зеленського: Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс до 58 осіб на 100 тис. населення - уряд готується до другої хвилі епідемії - Цензор.НЕТ 6541
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01.07.2020 13:30 Відповісти
в данном случае, все вопросы к нашим гражданам. Которые принципиально не ходят в масках в транспорте и магазинах.
Другое дело, что полиция могла бы их штрафовать, но начинать нужно с себя лично.
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01.07.2020 17:50 Відповісти
Яка друга хвиля? Вони графік бачили? Спаду не було й близько. Може так статися, що це тільки початок першої хвилі.
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01.07.2020 13:32 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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01.07.2020 13:35 Відповісти
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
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01.07.2020 14:55 Відповісти
ДЛЯ некоторых 58% на 100 - ЭТО не показатель, ДЛЯ них подавай 100% на 100 - ВОТ тогда уже будет общий писец - "зверек" такой есть!.
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01.07.2020 13:47 Відповісти
Эти зебилы понимают, что в апреле в сутки делали 300-500 тестов, а в июне 6000-10000.
В двадцать раз больше. Отсюда и повышение показателей выявленных больных. Так это еще при условии отмены карантина.
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01.07.2020 13:48 Відповісти
Пардоньте спросить, а сколько населения в Украине от чего считали
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01.07.2020 14:31 Відповісти
зеля должен показать своим хозяевам что он авторететный в стране, если шо и в стойло загнать может своих баранов. Иначе денег не дадут. Вот и отрабатывает номер уродуя страну.Ему нужна ослабленная страна которую можно продать оптом. Другого на ум не приходит.
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01.07.2020 14:55 Відповісти
Нарада на тему : як загнати економіку України у ще більшу сраку
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01.07.2020 15:08 Відповісти
правительство???))))))) ваЗЕлиновский малоПИД,,,роский Сброд......
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01.07.2020 15:35 Відповісти
Ну, а типерь хором : "праклятые соросята!"
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01.07.2020 16:23 Відповісти
жду когда осляра заболеет и сдохнет
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01.07.2020 17:08 Відповісти
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