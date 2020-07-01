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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві не вщухає пневмонія: лише за минулу добу госпіталізували 40 осіб, - Кличко

У Києві не вщухає пневмонія: лише за минулу добу госпіталізували 40 осіб, - Кличко

За минулу добу в Києві госпіталізували 40 пацієнтів із діагнозом пневмонія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Зазначу, що в лікарнях столиці сьогодні перебуває 274 хворих на коронавірус, в тому числі 11 дітей. З підозрою на COVID-19 госпіталізовані 66 жителів столиці. На жаль, збільшується кількість хворих у важкому стані. Їх сьогодні 48. 7 підключені до апаратів штучної вентиляції легень", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що не вщухає і пневмонія. З таким діагнозом в медустановах міста лікуються 442 хворих. Тільки за минулу добу госпіталізували 40 пацієнтів.

Нагадаємо, 27 червня 2020 року глава МОЗ Степанов повідомив, що в Україні на добу фіксується від 700 до 1000 нових випадків захворювання на пневмонію, тоді як у травні кількість хворих було близько 250-300 на добу.

Дивіться також: Для другої хвилі хворих на COVID-19 у Києві підготували 800 ліжок, - Кличко. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Київ (19517) Кличко Віталій (3514) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Это ваши масочки, Неснимаемые по многу часов.Пропитанные влагой от выдыхаемого воздуха, идеальный инкубатор для размножения болезнетворных бактерий. И часами легкие коктейлем из этих бактерий дышат.
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01.07.2020 13:03
+7
Достучитесь до презедента. Он точно поможет!
В Киеве не утихает пневмония: только за прошедшие сутки госпитализировали 40 человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 585
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01.07.2020 12:53
+6
Цікаво скільки серед них "антіпрівівочнікафф" і свідків "світового заговору з КОВІДом"?
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01.07.2020 12:55
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01.07.2020 12:51 Відповісти
Достучитесь до презедента. Он точно поможет!
В Киеве не утихает пневмония: только за прошедшие сутки госпитализировали 40 человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 585
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01.07.2020 12:53 Відповісти
Цікаво скільки серед них "антіпрівівочнікафф" і свідків "світового заговору з КОВІДом"?
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01.07.2020 12:55 Відповісти
Сам лично видел вчера очередь из скорых помощей в маленькое инфекционное отделение КМКЛ 4
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01.07.2020 12:56 Відповісти
Больше флешмобов и акций - смешных и многолюдных!
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01.07.2020 13:01 Відповісти
Это ваши масочки, Неснимаемые по многу часов.Пропитанные влагой от выдыхаемого воздуха, идеальный инкубатор для размножения болезнетворных бактерий. И часами легкие коктейлем из этих бактерий дышат.
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01.07.2020 13:03 Відповісти
Це якщо бактеріальна пневмонія. А КОВІД є вірусом. Поза межами клітини не розмножується...
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01.07.2020 13:16 Відповісти
Так как раз начиная с конца мая, когда открыли транспорт, но заставили в нем всех ездить в масках, и наблюдается рост бактериальной пневмонии, в то время как обычно летом её вообще почти не болеют. Дежат рядышком в тех же палатах, что и ковиднутые. Для взаимного усиления эффекта, так сказать.
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01.07.2020 13:22 Відповісти
А где в статье говорится, что речь идёт о ковидле? Написано об увеличении числа пневмоний, но не конкретизируется, каких именно!
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01.07.2020 19:24 Відповісти
А де я написав, що у пацієнтів вірусна пневмонія? Я лише наголосив, що є 2 типи пневмонії (якщо ми говоримо про інфекції).
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01.07.2020 20:15 Відповісти
Ну дык одни и те же маски люди носят сутками, ибо нищий не может позволить выбрасывать по 30 грн. в день на маску. Там такие коктейли из микробов получаются, что вполне пневмония - логичный результат.
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01.07.2020 13:06 Відповісти
Сутками... Да вы, батенька, записной оптимист. Я наблюдал в метро мужика в заводской маске когда-то голубого цвета, которая была бледно-серой с отчетливо засаленными резинками. Я бы такое в руки не стал брать без перчаток, а оно на себя нацепило.
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01.07.2020 13:25 Відповісти
вообще-то она стоит 9 грн.
Я ношу 1 маску 1 день в транспорте или магазине.
За неделю это 45 грн, за месяц 200
Вы считаете это сильно много? а на сигареты не хотите посчитать, сколько люди выкидывают???
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01.07.2020 17:42 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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01.07.2020 13:37 Відповісти
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
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01.07.2020 14:40 Відповісти
Какая же это НАХ "пневмония"?! Когда это у нас в разгар лета были массовые пневмонии???
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01.07.2020 14:24 Відповісти
почему в запоре нема Вирусов хоть попой по землей катайся как при совке..НИ ШПРИЦОВ ни спидов))??
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01.07.2020 14:50 Відповісти
 
 