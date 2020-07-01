У Києві не вщухає пневмонія: лише за минулу добу госпіталізували 40 осіб, - Кличко

За минулу добу в Києві госпіталізували 40 пацієнтів із діагнозом пневмонія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Зазначу, що в лікарнях столиці сьогодні перебуває 274 хворих на коронавірус, в тому числі 11 дітей. З підозрою на COVID-19 госпіталізовані 66 жителів столиці. На жаль, збільшується кількість хворих у важкому стані. Їх сьогодні 48. 7 підключені до апаратів штучної вентиляції легень", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що не вщухає і пневмонія. З таким діагнозом в медустановах міста лікуються 442 хворих. Тільки за минулу добу госпіталізували 40 пацієнтів.

Нагадаємо, 27 червня 2020 року глава МОЗ Степанов повідомив, що в Україні на добу фіксується від 700 до 1000 нових випадків захворювання на пневмонію, тоді як у травні кількість хворих було близько 250-300 на добу.

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