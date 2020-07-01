Громадян Туреччини та Нідерландів судитимуть за незаконне придбання з метою збуту 47 кг кокаїну

Прокурори ОГП направили в суд обвинувальний акт щодо громадян Туреччини та Нідерландів за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Про це йдеться в оприлюдненому пресслужбою Офісу генпрокурора в середу повідомленні, передає Цензор.НЕТ.

"У липні 2019 року в ході проведення низки слідчих (розшукових) дій, спрямованих на викриття протиправної діяльності зазначених осіб було виявлено та вилучено наркотичний засіб кокаїн вагою понад 47 кг", - зазначили в ОГП.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

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