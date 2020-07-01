В июне Киев побил 5 температурных рекордов

Пять температурных рекордов были побиты в Киеве с 10 по 12 июня.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла +21,7 °С, что на 3,5°С выше климатической нормы. По рейтингу самых теплых за 140 лет прошедший июнь занял шестое место. В Киеве с 10 по 12 июня было побито аж 5 температурных рекордов. 8 дней в месяце были с максимальной температурой выше +30,0 °С", - сказано в сообщении.

Холоднее всего в Киеве было 2 и 3 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,5 °С, а жарче всего - 11 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,3 °С.

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