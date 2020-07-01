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Новини
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Влітку не повертатимемося до кадрових питань уряду, перегляд призначення Шкарлета можливий восени, - "слуга народу" Кравчук

Влітку не повертатимемося до кадрових питань уряду, перегляд призначення Шкарлета можливий восени, -

Верховна Рада влітку не розглядатиме кадрові призначення в Кабінеті Міністрів. Перегляд призначення т.в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета можливий вже восени.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Це (призначення Сергія Шкарлета в. о. міністра освіти . – Ред.) також прем’єр назвав випробувальним терміном. Тобто вже зараз влітку ми ну будемо повертатись до кадрових питань, вже будемо це восени після кількох місяців роботи", - розповіла Кравчук.

На уточнювальне запитання про те, чи це означає, що Рада не буде переглядати призначення керівництва міністерства освіти до осені, Кравчук зауважила: "Зараз я не бачу жодних сигналів, що буде подання (від Кабінеті міністрів. – Ред.). Він вже працює т.в.о, хай покаже… тут, до речі, зараз ЗНО, потім вступна кампанія, потім з 1-го вересня дистанційна робота, будуть конкретні приклади, як себе проявить, і тоді можна повертатись до цього питання".

Читайте також: Деякі вчені звернулися до Зеленського не призначати Шкарлета главою МОН: "Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може". ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.

Автор: 

Кабмін (14097) Кравчук Євгенія (374) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+8
Уряд Зе треба міняти спочатку щотижня, а потім щодня. Тоді всі побачать, що Зе жорстко налаштований🐸😄
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01.07.2020 13:18
+7
Восени на виборах народ пошле на... вас усіх оптом.
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01.07.2020 13:18
+4
Будемо далі деградувати...зелене лайно починає смердіти і дуже неприємно..буде біда..
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01.07.2020 13:26
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Уряд Зе треба міняти спочатку щотижня, а потім щодня. Тоді всі побачать, що Зе жорстко налаштований🐸😄
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01.07.2020 13:18 Відповісти
осенью штурмовик ВСУ будет расстреливать длинную колонну ЗЕбилов, бегущих в Ростов.

на сей раз тука Кровавого Пастора не дрогнет !
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01.07.2020 13:28 Відповісти
рука
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01.07.2020 13:29 Відповісти
Якби у турчинова були яйця він би ввів воєнний стан, розстріляв би терористів в Криму та на Донбасі і досі був в.о. Президента. Але на жаль турчинов це істота без яєць, тому він і перебуває в політиці так довго, будучи безхребетним слизняком то у медведчука, то у тимошенки, то у порошенки!
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01.07.2020 13:38 Відповісти
хочешь "пощупать" яйца Пастора ?

не советую, они у него тоже кровавые.....
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01.07.2020 13:41 Відповісти
Часто щупаєш ((
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01.07.2020 14:38 Відповісти
турчинов трус і трепло, тому путін і захопив Крим та Донбас!
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01.07.2020 15:49 Відповісти
Восени не буде пального для цього штурмовика, а зебіли будуть бігти в різні країни.
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01.07.2020 13:29 Відповісти
Вчора слухав лекцію Олександра Савченка, екс директора ****, він каже що восени буде досягнуто дна кризи в Україні і почнеться невелике зростання. Також Савченко прогнозує зміну уряду восени! Влада Зеленського може восени знову змінити уряд, щоб повісити на Шмигаля та його уряд всі провали в економіці та боротьбі з коронавірусом і призначити новий уряд для покращення рейтингу влади! Заява депутата правлячої партії "Слуга Народу" підтверджує прогноз Савченка, про те що влада Зеленського готує осінню зміну уряду Шмигаля на новий. Олександр Савченко звернув увагу на цікаву тенденцію, що кожен наступний уряд діючої влади гірший за попередній, так було за всіх Президентів! Тобто восени нас очікує чергове погіршення якості уряду.

https://www.facebook.com/officialsavchenko/?__tn__=kC-R&eid=ARD8JaSw2rUiHNtm7Gs3Brb3mM7OmPQzgDG4uOSGCQMmNjllspy6PIlumBLZOzCCMjwCltOhIuOMzcLy&hc_ref=ARTiIdDHg9VEtx9VfyQJPocOphr62S1cBHMklKvfGtSBqQ7cYDegr5a3P_jrvxKKr54&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARAJXG44WX1a-MJwUjyYLJUsWXa4OcZiBSPMUVJKe_V913t8DCYHX2UzDI5CP3H6-hZORCTE5acRkyXuK7TygEZ466eSWy6Mj7KnmtUn4h4rddAXKH5sQyqXgdsm_blgtmPiqIYXxUtVF491wrfQRc84GH4Fluqx4ul92i39FCaisilaAKRs_uVqpdCfB0dfpAI3Os3fs1_HhPq8X2loQAyUmFqfmYjNr99TXZ3BCETfpTjlm89hwH1FDmMEJaJYr5IOj4mL7mW5ZUJBs9mE5PGu5njfcS_T0MdHdZDOMcScLPIVuhhNgnTVyCGdfSDsXfftchn77NhdstJIy7BBQ0Vq1QDnly7Tv1jotHXOvtxtXrY Олександр Савченко був в ефірі.
https://www.facebook.com/officialsavchenko/videos/405268600389640/?__xts__%5B0%5D=68.ARAJXG44WX1a-MJwUjyYLJUsWXa4OcZiBSPMUVJKe_V913t8DCYHX2UzDI5CP3H6-hZORCTE5acRkyXuK7TygEZ466eSWy6Mj7KnmtUn4h4rddAXKH5sQyqXgdsm_blgtmPiqIYXxUtVF491wrfQRc84GH4Fluqx4ul92i39FCaisilaAKRs_uVqpdCfB0dfpAI3Os3fs1_HhPq8X2loQAyUmFqfmYjNr99TXZ3BCETfpTjlm89hwH1FDmMEJaJYr5IOj4mL7mW5ZUJBs9mE5PGu5njfcS_T0MdHdZDOMcScLPIVuhhNgnTVyCGdfSDsXfftchn77NhdstJIy7BBQ0Vq1QDnly7Tv1jotHXOvtxtXrY&__tn__=-R 21 год · https://www.facebook.com/officialsavchenko/#

ОСТАННІ СОЦОПИТУВАННЯ.
ХТО ПЕРЕМОЖЕ НА СТРОКОВИХ ТА ДОСТРОКОВИХ ВИБОРАХ?
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAJXG44WX1a-MJwUjyYLJUsWXa4OcZiBSPMUVJKe_V913t8DCYHX2UzDI5CP3H6-hZORCTE5acRkyXuK7TygEZ466eSWy6Mj7KnmtUn4h4rddAXKH5sQyqXgdsm_blgtmPiqIYXxUtVF491wrfQRc84GH4Fluqx4ul92i39FCaisilaAKRs_uVqpdCfB0dfpAI3Os3fs1_HhPq8X2loQAyUmFqfmYjNr99TXZ3BCETfpTjlm89hwH1FDmMEJaJYr5IOj4mL7mW5ZUJBs9mE5PGu5njfcS_T0MdHdZDOMcScLPIVuhhNgnTVyCGdfSDsXfftchn77NhdstJIy7BBQ0Vq1QDnly7Tv1jotHXOvtxtXrY&__tn__=%2ANK-R #урокиекономікитаполітики
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01.07.2020 13:35 Відповісти
твій Олександр Савченк відомий ..овнюк !

іди звідси !
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01.07.2020 14:09 Відповісти
Олександр Савченко найбільш відомий український економіст, банкір, фінансіст та науковець. Екс директор ****, екс заступник Голови НБУ, радник кількох міністрів, йшов на Голову НБУ в команді кандидата в Президенти Анатолія Гриценка.
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01.07.2020 15:51 Відповісти
Восени на виборах народ пошле на... вас усіх оптом.
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01.07.2020 13:18 Відповісти
Будемо далі деградувати...зелене лайно починає смердіти і дуже неприємно..буде біда..
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01.07.2020 13:26 Відповісти
мерзота
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01.07.2020 13:37 Відповісти
до осені зелені ще так обісс"руться, що вже не до цього лайна ригівського буде
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01.07.2020 13:38 Відповісти
Женечка, не будь така категорична, бо через місяць прийдеться робити із рота гузицю!
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01.07.2020 13:47 Відповісти
Але звільнити його треба негайно!
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01.07.2020 13:53 Відповісти
Пусть сначала напаскудит а потом уволим будто мы не при чем
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01.07.2020 13:57 Відповісти
 
 