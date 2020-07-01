Влітку не повертатимемося до кадрових питань уряду, перегляд призначення Шкарлета можливий восени, - "слуга народу" Кравчук
Верховна Рада влітку не розглядатиме кадрові призначення в Кабінеті Міністрів. Перегляд призначення т.в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета можливий вже восени.
Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Це (призначення Сергія Шкарлета в. о. міністра освіти . – Ред.) також прем’єр назвав випробувальним терміном. Тобто вже зараз влітку ми ну будемо повертатись до кадрових питань, вже будемо це восени після кількох місяців роботи", - розповіла Кравчук.
На уточнювальне запитання про те, чи це означає, що Рада не буде переглядати призначення керівництва міністерства освіти до осені, Кравчук зауважила: "Зараз я не бачу жодних сигналів, що буде подання (від Кабінеті міністрів. – Ред.). Він вже працює т.в.о, хай покаже… тут, до речі, зараз ЗНО, потім вступна кампанія, потім з 1-го вересня дистанційна робота, будуть конкретні приклади, як себе проявить, і тоді можна повертатись до цього питання".
Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.
Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.
Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.
Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.
Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.
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на сей раз тука Кровавого Пастора не дрогнет !
не советую, они у него тоже кровавые.....
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ОСТАННІ СОЦОПИТУВАННЯ.
ХТО ПЕРЕМОЖЕ НА СТРОКОВИХ ТА ДОСТРОКОВИХ ВИБОРАХ?
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іди звідси !