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Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну

Порошенко під ДБР:

Політика "нових облич" зазнала в Україні нищівної поразки, а тотальну некомпетентність влади намагаються приховати за політичними переслідуваннями опозиції, волонтерів та активістів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під стінами ДБР на мітингу проти політичних репресій заявив п'ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

Він подякував усім небайдужим патріотам, які висловлюють свою позицію проти політичних переслідувань. Саме активна громадянська позиція є запобіжником від путінського сценарію знищення незалежності України – переконаний Порошенко.

"Я надзвичайно вдячний кожному з вас, хто проявив небайдужість і сьогодні є саме тут. Бо на що розраховують ці злочинці при владі, ці ставленики Путіна? Вони розраховують, що нам байдуже. Що ми залишимося по своїх домівках. Вони розраховують, що при нашій мовчазній бездіяльності вони будуть робити свою чорну справу. Вони здали в оренду спілці адвокатів Януковича всі правоохоронні органи включно з Державним бюро розслідувань", – наголосив Порошенко.

"Чи могли ви собі уявити лише 13 місяців тому, що ДБР буде де-факто очолювати адвокат Януковича, який скоїв державний злочин, який запросив російські війська до України, який разом з Путіним винен в окупації? На сьогоднішній день йдеться не тільки і не стільки про Порошенка, йдеться про патріотів, волонтерів. Десятки і сотні волонтерів і добровольців, які винні лише в тому, що вони дуже люблять Україну і готові життя віддати за Україну. Цього вони бояться", – переконаний Петро Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під ДБР відбулася акція на підтримку Порошенка і проти політичних репресій: мітингувальники попрямували під Печерський суд. ФОТО

"Політика "нових облич" зазнала нищівного краху. Тотальна некомпетентність влади призвела до того, що країна на сьогоднішній день не здатна чинити опір агресору, тому що вони руйнують армію. Сьогодні перше, що вони хочуть – скорочувати це нашу армію: скорочувати десантно-штурмові війська, нашу славетну піхоту, винищувальні ескадрильї Повітряних сил. Армія їм теж заважає", – застерігає п’ятий президент України.

"Вони виявилися неспроможними захистити країну від пандемії коронавірусу. Тисячі лікарів захворіли, тому що вони маски і захисні костюми продали в Росію, коли почався коронавірус, залишився українців сам на сам з цією смертельно небезпечною хворобою. Гроші вкрали. Сьогодні, коли ми поставили питання про страхування медиків – вони обдурили наших лікарів. Від коронавірусу не стають інвалідами. Від коронавірусу вмирають, і вмирають кожен день. Вони через безглуздо організований карантин натиснули стоп-кран в економіці. Зупинивши економіку і країну, самі в той же час сиділи по "велюрам", ресторанам і кафе, сиділи по ресторанам в Хмельницькому і Дніпрі, бо закон не для них", – констатує лідер "Європейської Солідарності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реванш Кремля в Україні став системним, політично мотивоване переслідування Порошенка - це московське замовлення, - Ярош

"Ці "кварталівські штучки" в Україні не проходять. І ми твердо заявляємо – ми не байдужі, ми захистимо Україну", – наголосив Петро Порошенко.

"Час бути разом, час, коли опозиція має об’єднатися, час, коли ми з вами маємо захистити Україну. І зараз я іду до цих нечестивців для того, щоб сказати все, що я думаю про них і я дякую вам за підтримку. Сьогодні я піду і на неправедний суд, і я твердо переконаний, що коли ми разом – ми переможемо, бо коли ми разом – і Україна переможе, бо правда є з нами, бо Господь є з нами. І я твердо переконаний, перемога також буде за нами", – переконаний Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15180) ДБР (3502)


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Топ коментарі
+39
Порошенко под ГБР: "Кварталовские штучки" уже не проходят, мы защитим Украину - Цензор.НЕТ 8583
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01.07.2020 13:55
+39
Порошенко под ГБР: "Кварталовские штучки" уже не проходят, мы защитим Украину - Цензор.НЕТ 6282
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01.07.2020 13:59
+38
Порошенко под ГБР: "Кварталовские штучки" уже не проходят, мы защитим Украину - Цензор.НЕТ 6725
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01.07.2020 13:56
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100%, тим даунам не до цензору, "поголовье рабов мокшанських" строчит з підвалів під нашим рідним прапором. Цікаво з українським проксі вони трохи почувають себе людьми чи сидять хрестяться з переляку кожні півгодини і кличють фсб рпц представника з кадилом)))
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01.07.2020 14:53 Відповісти
Це й кращий набір замість нього, для зебобіків
Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 5480
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01.07.2020 14:01 Відповісти
Не віддавай! Бо тоді геть не буде чим дихати від твоєго палання!
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01.07.2020 14:04 Відповісти
Защитник блин.... Он только лярды свои защищает. С такими бабками можно и "митинги собирать"
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01.07.2020 13:53 Відповісти
А там не за бабки а по велению сердца так что опять перднул в лужу!
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01.07.2020 13:57 Відповісти
На поддержку "слуг путена", скомороха и всей их кодлы не выйдет никто. Вата, которая за них голосовала и пальцем не пошевелит, чтобы поддержать свой выбор....
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01.07.2020 13:55 Відповісти
Та вот эти же и выйдут, которые сейчас флагами машут
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01.07.2020 13:57 Відповісти
Вже виходило три каліки, на сміх людям, єслі шо! Бачили, знаєм...
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01.07.2020 14:18 Відповісти
Порошенко под ГБР: "Кварталовские штучки" уже не проходят, мы защитим Украину - Цензор.НЕТ 9665
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01.07.2020 13:56 Відповісти
Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 185
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01.07.2020 14:00 Відповісти
После того, как в лифте прокатится.
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01.07.2020 14:02 Відповісти
Дивно мені, що за такої кількості бойових хомʼяків, Крим та Донбас ще окуповані!
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01.07.2020 14:02 Відповісти
Ты своих троих корешей посчитал, или вместе с четвёртым (который пол-шестого)?
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01.07.2020 14:03 Відповісти
Його кореші під Тамбовом в канаві дохлу коняку доїдають ...
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01.07.2020 14:07 Відповісти
Блін, а як в органічно в компашку вписався! А, зебіли, оцініть!
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01.07.2020 14:10 Відповісти
Ох и кацапни лаптекопытной набежало - колбасит их от патриотов, от Пороха....
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01.07.2020 13:57 Відповісти
То навіщо ти прискакав?
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01.07.2020 14:00 Відповісти
"Прискакал" почитать, что ты членораздельного и внятного напишешь в защиту своей пропутинской, предательской зелёной власти....
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01.07.2020 14:16 Відповісти
Можеш скакати додому- "запарєбрік"!
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01.07.2020 14:21 Відповісти
Петро Олексійович проходить кастинг до Кварталу? Слабенько, треба більше пафосу!)))
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01.07.2020 14:01 Відповісти
Сосни ДБР это шедевр!
Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 3909
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01.07.2020 14:03 Відповісти
Почему Федина без бандитки Зверобой?
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01.07.2020 14:09 Відповісти
А як тебе то гребе. І певно дуже і в задницю...
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01.07.2020 14:11 Відповісти
ви як професіаналка її вміння оцінюєте ?
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01.07.2020 15:47 Відповісти
Чтоб та опять сдуру не ляпнула какой-то подпадающий под уголовную статью зашквар.
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01.07.2020 14:13 Відповісти
Відійди від дзеркала та проспись. Бо народ подумає що в тебе манія.
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01.07.2020 14:18 Відповісти
В нього не манія , це передоз бояри : аж трісьот бідолаху від бєндєровцев :

Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 5688
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01.07.2020 14:29 Відповісти
"Они оказались неспособны защитить страну от пандемии коронавируса. Тысячи врачей заболели, потому что они маски и защитные костюмы продали на Россию, когда начался коронавирус, оставив украинцев один на один с этой смертельно опасной болезнью. Деньги украли. Сегодня, когда мы поставили вопрос о страховании медиков - они обманули наших врачей. От коронавируса не становятся инвалидами. От коронавируса умирают, и умирают каждый день. Они при помощи бессмысленно организованного карантина нажали стоп-кран в экономике. Остановив экономику и страну, сами в то же время сидели по "велюрам", ресторанам и кафе, сидели по ресторанам в Хмельницком и Днепре, потому что закон не для них", - констатирует лидер "Европейской Солидарности".
------------
И что не так сказано?
Или просто так, безвозмездно, подгорает у писавших год назад - "беги Петя, беги!"? Прогнозы не сбылись? Обидно?
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01.07.2020 14:12 Відповісти
Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 6496
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01.07.2020 14:30 Відповісти
"Кварталовские штучки" уже не проходят, мы защитим Украину, это наша корова и нам её и доить до самой её смерти.
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01.07.2020 14:14 Відповісти
лахта тут не наливають, бояри нєт, іди звідси алкашня тупорила. пошарся за просрочкой в мусоркай какой то пятерочки)))
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01.07.2020 14:58 Відповісти
Смени фамилию - тебе подойдёт больше Безголовченко. пошарся за просрочкой в мусоркай какой то пятерочки))) ------ мне это не нужно, да и тебя встретить там не хочу.
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02.07.2020 17:29 Відповісти
Порох крал много, миллиардами, разбагател в 80 рас - это знали все зе!избиратели, но тем не менее в бюджетном корыте были бапки на самоуправление и повышение соц стандартов и экономика понемногу росла.
Зе!ля был простой парень из народа, свой в доску, бедный и честный. В первый же год коррупцию победили на корню, но в бюджете образовался провал в 500 льярдов и денег не стало ни на что...
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02.07.2020 08:53 Відповісти
Та не хвилюйся ти так, зебуїн, заспокойся, а то ж пригорить. Та й не тобі про баранів тут щось мекати.
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01.07.2020 14:19 Відповісти
Отара, як вона є!
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01.07.2020 14:22 Відповісти
Революция не провалилась. Это просто зе!лохторат, по скудоумию, сделал себя дважды и теперь его, делают... делают... и конца и края этой опорке не видно.
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02.07.2020 08:55 Відповісти
белый шум и потужно-пафосные промовы от т.н. "пороха"
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01.07.2020 14:16 Відповісти
Когда все олигархи будут бояться подойти и близко к майданам, вот тогда можно говорить о зрелости народа. А так как єто происходит сейчас, можно считать что это собрались проплаченные сторонники барыги.
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01.07.2020 14:17 Відповісти
Сторонники вавия 1й не лоха Оманского полезли в коменты как сторонники петушария на звездюлины
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01.07.2020 14:20 Відповісти
сторонники петушария вместе с мертвейчуком, а последний кум Петра вот и вся комбинация
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01.07.2020 15:05 Відповісти
Боже як ковбасить латентних кацапів. Прям аж солодко на душі.
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01.07.2020 14:20 Відповісти
Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 5384
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01.07.2020 14:20 Відповісти
Турчинов напомню сдал Крым. А Петро при Иловайске провел парад
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01.07.2020 15:11 Відповісти
«Саме я віддав наказ про контрнаступ в червні 2014-го, внаслідок чого було звільнено 2/3 окупованого Донбасу», - Порох

«Зеленими в Україні будуть лише каштани», - Гончаренко

Турчинов розриває мізки зелені і попереджає злочинців про наслідки.
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01.07.2020 14:21 Відповісти
Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 3133
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01.07.2020 14:23 Відповісти
https://censor.net/user/143313 , самому не смешно?)) Чувак, который начинал карьеру шестеркой Паши Лазаренко, потом поднялся до адъютанта Тимохи, на волне Майдана втиснулся во владу, придумал сам себе погремуху "кровавый пастор" чего-то стоит? Только не начинай бухтеть о клоуне/наркомане, он продукт "вашего" правления
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01.07.2020 15:48 Відповісти
мое правления- так ты тот раб что был выгнан за то что постоянно себе совал в зад бутылку ?
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01.07.2020 15:50 Відповісти
https://censor.net/user/143313 ...раб что был выгнан за то что постоянно себе совал в зад бутылку ?

А это еще о чем? Ты хоть не озвучивай свои влажные мечты прилюдно
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01.07.2020 16:54 Відповісти
Спецально для гавномарячка Папая:

Для дыбилов и провокаторвов, орущих "Турчинов просрал Крым побоявшись дать команду в наступ!" сообщаю:
Из 100% "украинских военнослужащих" в Крыму в материковую Украину перебрались 0,1 %
КОГО, придурки сраные, он должен был посылать в наступ на расийские войска?
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01.07.2020 16:16 Відповісти
Послушай, "жертва аборта" ©)), где я хоть слово сказал о "Турчинов просрал Крым побоявшись дать команду в наступ!" Хоть импровизируй иногда, понимаю конечно, что куратор заругает... кстати, что такое "импровизируй" загугли, может поймешь... раза с пятого
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01.07.2020 16:52 Відповісти
Як ****** використав Майдан в своїх інтересах було гидко дивитись. Пісні, кричалки тощо. Теж мені організатор і надихач Революції Гідності. Там ще лунало "провідник". Цього провідника люди з грейдера стягували підсрачниками.І за свою каденцію воно в повній мірі показало своє нутро. Не народ України по копійці, добровольці, яких порозформовували і волонтери без яких би обійшлись, а воно створило армію. Тьфу.
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01.07.2020 14:43 Відповісти
Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 5083 https://censor.net/user/119382

Як ****** використав Майдан в своїх інтересах було гидко дивитись. Пісні, кричалки тощо. Теж мені організатор і надихач Революції Гідності. Там ще лунало "провідник". Цього провідника люди з грейдера стягували підсрачниками.І за свою каденцію воно в повній мірі показало своє нутро. Не народ України по копійці, добровольці, яких порозформовували і волонтери без яких би обійшлись, а воно створило армію. Тьфу.
https://censor.net/comments/locate/3205343/019214db-e0c6-7061-879d-07c30caf72d2Ответить
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01.07.2020 17:33 Відповісти
Надеесмся .что кварталовские и твои штучки не пройдут .Девочки коммунистки сорятся с девочками большевичками .
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01.07.2020 14:56 Відповісти
Президент відповідно до ст. 106 Конституції України, забезпечує правонаступництво держави /влади/, але замість передачі влади, яку він не збирався передавати, він на мою думку спрямував свої дії на захоплення державної влади створивши групу з так званих самовисуванців це приблизно 15 осіб . ДБР може розслідувати перевіривши рахунки цих самовисуванців хто їм повертав 2.5 млн. гривень. ЦІ дії були спрямовані на нейтралізацію Тимошенко.От так Порошенко забезпечив правонаступництво державної впади в Україні. ДБР відкрити кримінальну справу за спробу захопити державну владу.
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01.07.2020 14:57 Відповісти
Пока стадо бегает по митингам - нормальные украинцы работают, платят налоги, строят дороги, школы, мосты. Во всех уголках страны разные, но делают общее дело. Но почему-то патриотами назвали себя те кто стоит на митингах защищая воров и предателей
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01.07.2020 15:04 Відповісти
На мітингах захищають Україну, яку решта йолопів поставили під загрозу, ВКОТРЕ !!!
А тепер ті нікчеми по норках поховались.
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01.07.2020 15:46 Відповісти
Ишь как активизировалась зЭ-ботоферма, пытаются засрать своими говнокомментами все...
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01.07.2020 15:20 Відповісти
Петро об'єктивно найкращий президент, бо найпотужніший.
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01.07.2020 15:45 Відповісти
Та ясен пень "найпотужніший", при всех царях в челяди состоял, гешефты делал, пока и сам в цари не пролез... временно))
p.s. Блин, сказал бы кто-то лет 10-15 назад, что из этого барыги будут лепить "спасителя Украины", точно в дурку отправили бы
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01.07.2020 15:54 Відповісти
то цілуй в зад свого кловуна.
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01.07.2020 16:03 Відповісти
Обожаю комменты порохоботов. Скопище хамла, быдла.... ладно, не буду уподобляться *****
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01.07.2020 16:48 Відповісти
Я лише намагалась говорити зрозумілою для опонента мовою.
З такими краще без зайвих реверансів, для засвоєння інформації.
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01.07.2020 16:51 Відповісти
нормальный бы не собирал митинги во время карантина, защитник, АТО за две недели, только за это и выбрали, будто не знает)
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01.07.2020 16:18 Відповісти
********* порохоботская, вы хоть за шоколадные конфетки там плакатами махаете? А то за сосательные как то дешево, да и привычный рацион уже давно...
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01.07.2020 16:22 Відповісти
Свою сраку Петя защищает,а не Украину.Если бы за время свого президентства он Украину бы защищал,то уже давно у нас не было бы таких деятелей как Медведчук и Ко,которые "перья" распушили как раз за время Петиного президентства.
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01.07.2020 16:30 Відповісти
Народ України потерпів від вашого правління, від вашого володіння Україною. Різні ви маски одягаєте, але дії ваші однакові.
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01.07.2020 16:42 Відповісти
Хряка - в клітку! І його свинарчуків разом зі свиноматкою Лєрою туди ж.
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01.07.2020 17:23 Відповісти
путлєрська лолітка перед у більшості проплаченими мітингарбайтерами.
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01.07.2020 17:30 Відповісти
Послушал Хряка. "Було весело"
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01.07.2020 17:42 Відповісти
Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 457
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01.07.2020 17:51 Відповісти
Порошенко - уважаю, Зеленского - презираю.
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01.07.2020 17:52 Відповісти
Порох і зараз мій Президент! крапка
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01.07.2020 22:41 Відповісти
З одного боку ця справа політична помилка для команди президента, з іншого ПП заслуговує на ув'язнення на всі 100%. Справжній клоун як раз це він, хай порже, яле добре сміється останній. Подивимося дев він буде шукати пристанку. Хоча така ку...ва скоріше спробує вчинити новий майдан із своїми недовідсотками і потім зноваув всіх продасть та обдуре як це було всюди де він брав участь.
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01.07.2020 23:59 Відповісти
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