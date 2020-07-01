УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10691 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 605 19

Вартість курсу лікування "Ремдесивіром" під час COVID-19 становитиме $2,340 для розвинених країн, - Шимків

Вартість курсу лікування

Фармацевтичний гігант Gilead, який випускає препарат "Ремдесивір", внесений до протоколу терапії під час COVID-19, встановив ціну на одну ампулу та курс лікування.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, коментуючи відкритий лист головного виконавчого директора Gilead Sciences Даніеля О'Дея. За його словами, вартість однієї ампули становитиме $390, а п'ятиденного курсу (6 ампул) - $2,340 для пацієнта.

"Це ціни для розвинених країн. Приватні страхові компанії у США заплатять $520 за ампулу. Для країн, що розвиваються, ціна нижча, зокрема, в Індії це буде від $66 до $79 за ампулу. Звичайно, все буде залежати від додаткових витрат на реєстрацію та окремих умов країн", - зазначив Шимків.

Глава ради директорів Darnitsa Group також додав, що загальна вартість розробки становить близько $1 млрд. Загалом Gilead планує випустити 2 мільйони доз до кінця року.

У відкритому листі головного виконавчого директора Gilead Sciences Даніеля О'Дея також зазначається, що ціна однієї ампули "Ремдесивіра" значно нижча за ринкову.

"У нормальних умовах ми б інакше оцінювали вартість. Перші результати дослідження у госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 показали, що "Ремдесивір" скорочував час до одужання в середньому на чотири дні. Якщо взяти приклад Сполучених Штатів, то більш ранні виписки з лікарні дозволять заощадити приблизно $12 000 на пацієнта. Це буде суттєвою економією для системи охорони здоров'я країни", - зазначив О'Дей.

"Ремдесивір" на сьогоднішні є єдиним препаратом, який отримав дозвіл від Управління з контролю за продуктами і ліками США для лікування COVID-19. Цей препарат вже схвалений для лікування коронавірусної хвороби низкою країн, зокрема Японією, ЄС, США. "Ремдесивір" також включений МОЗ України в оновлений протокол з лікування COVID-19. Препарат був розроблений у 2015 році біофармацевтичною компанією Gilead і застосовувався під час епідемії лихоманки Ебола в Африці, а також для лікування SARS і MERS, які входять до групи коронавірусних інфекцій.

Автор: 

карантин (18172) Шимків Дмитро (106) Дарниця (99) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Вот собственно и ответ отчего весь сыр-бор.
показати весь коментар
01.07.2020 13:53
+5
Cтоимость курса лечения "Ремдесевиром" при COVID-19 составит $2,340 для развитых стран, - Шимкив - Цензор.НЕТ 8959
показати весь коментар
01.07.2020 14:00
+5
скісняюсь запитити, а що таке сир-бор?
як росіяни це собі уявляють?
показати весь коментар
01.07.2020 14:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот собственно и ответ отчего весь сыр-бор.
показати весь коментар
01.07.2020 13:53 Відповісти
Никаких болезней не существует. Это все выдумки рептилоидов, что бы косить бабло с людей
показати весь коментар
01.07.2020 13:59 Відповісти
скісняюсь запитити, а що таке сир-бор?
як росіяни це собі уявляють?
показати весь коментар
01.07.2020 14:01 Відповісти
Мені звідкіля знати як це кацапи уявляють?
показати весь коментар
01.07.2020 14:59 Відповісти
В них питай.
показати весь коментар
01.07.2020 15:00 Відповісти
Бідні не лікувались, бо бідні. Вмирали без допомоги лікарів. Виживали сильніші. Формувався колективний спадковий імунітет. Багаті, "потдутиє", "подтянутиє" і "натянутиє" нарвались, карочє, за шо баролісь, на то напаролісь. Штутучна вентиляція "до сраки", майбутні проблеми з легенями і ймовірна безплідність чоловіків(дані з Китаю). Судом і Гоморра для любителів розкошів
показати весь коментар
01.07.2020 14:11 Відповісти
Сколько стоил этот препарат год назад?
показати весь коментар
01.07.2020 13:58 Відповісти
сокращает время до выздоровления на 4 дня...4 дня, конечно, стоят больших денег в странах, где лежать в больнице очень дорого. Не потому ли у нас реформой супрун убивают нашу официально все-таки бесплатную медицину? нянечкам, врачам, как говорил Жванецкий, конечно платят, но ведь это не идет ни в какое сравнение со стоимостью пребывания в больнице так называемых развитых стран...
показати весь коментар
01.07.2020 14:00 Відповісти
Cтоимость курса лечения "Ремдесевиром" при COVID-19 составит $2,340 для развитых стран, - Шимкив - Цензор.НЕТ 8959
показати весь коментар
01.07.2020 14:00 Відповісти
Круто, за 50 тыс гр теперь можно на 4 дня раньше выйти с больницы! А если не дожил до этого дня?
показати весь коментар
01.07.2020 14:00 Відповісти
Тебя хотят чипировать. Даже бесплатно если что случиться не ведись на препараты!!
показати весь коментар
01.07.2020 14:14 Відповісти
Моєму знайомому три тижні лікування від коронавірусу у львівській лікарні обійшлось з його слів у 33 000 гривень і продовжує лікуватись.
показати весь коментар
01.07.2020 14:01 Відповісти
Зеленская находится на лечении уже 25 дней...
показати весь коментар
01.07.2020 14:07 Відповісти
Не ну вскукареки тех же, что пишут "вирус придумали рептилоиды чтобы чипировать людей" насчет 4 дней выглядит очень смешно. Они своим паранойным дефективным мозгом не могут в логику.

Если препарат действует на вирус то одному на 4 дня насморк меньше будет, а другому вместо 4 дней снизит риск отправиться на вентиляцию легких и на тот свет.
показати весь коментар
01.07.2020 14:13 Відповісти
Ремдесивир ранее разрабатывали для Эболы, и он провалился. Теперь компания пытается спасти тонущий бренд, натянув его на COVID-19. Но нормальных исследований как не было, так и нет. Очередной Тамифлю
показати весь коментар
01.07.2020 14:19 Відповісти
ні..
Таміфлю непоганий противірусний препарат,хоч для України дорогуватий.
-------------------------------------------------------------
"Ремдесивір" скорочував час до одужання в середньому на чотири дні. Якщо взяти приклад Сполучених Штатів, то більш ранні виписки з лікарні дозволять заощадити приблизно $12 000 на пацієнта. \\\

https://censor.net/user/82985

Моєму знайомому три тижні лікування від коронавірусу у львівській лікарні обійшлось з його слів у 33 000 гривень


тобто втрати від кожного 'курсу' в нашій лікарні - 2129 доларів ..


Не думаю..
Що хтось,крім депутатів і хабарників великого калібру на таке "підпишеться"
показати весь коментар
01.07.2020 17:03 Відповісти
Глава ради директорів Darnitsa Group також додав, що загальна вартість розробки становить близько $1 млрд. Загалом Gilead планує випустити 2 мільйони доз до кінця року.

це проблеми окремої фармкомпанії..

Питання лише у тому,що Цей препарат взагалі-то НЕ ЛІКУЄ Ковід.....
Щось типу баду...
показати весь коментар
01.07.2020 17:06 Відповісти
Грип в лікарні лікують тиждень, а якщо не лікуватись то будете хворіти аж 7 днів, вибирайте.
показати весь коментар
01.07.2020 17:18 Відповісти
Мій знайомий каже, що визнає медицину, коли треба забинтувати, загіпсувати, промити, відрізати чи надточити. Все решту це "развод на бабкі" Всі колись помруть і це можна зробити безкоштовно, без допомоги лікарів. Хоч багато хто вважає, що померти з допомогою високооплачуваних лікарів це дуже престижно.
показати весь коментар
01.07.2020 20:14 Відповісти
 
 