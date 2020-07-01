Вартість курсу лікування "Ремдесивіром" під час COVID-19 становитиме $2,340 для розвинених країн, - Шимків
Фармацевтичний гігант Gilead, який випускає препарат "Ремдесивір", внесений до протоколу терапії під час COVID-19, встановив ціну на одну ампулу та курс лікування.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, коментуючи відкритий лист головного виконавчого директора Gilead Sciences Даніеля О'Дея. За його словами, вартість однієї ампули становитиме $390, а п'ятиденного курсу (6 ампул) - $2,340 для пацієнта.
"Це ціни для розвинених країн. Приватні страхові компанії у США заплатять $520 за ампулу. Для країн, що розвиваються, ціна нижча, зокрема, в Індії це буде від $66 до $79 за ампулу. Звичайно, все буде залежати від додаткових витрат на реєстрацію та окремих умов країн", - зазначив Шимків.
Глава ради директорів Darnitsa Group також додав, що загальна вартість розробки становить близько $1 млрд. Загалом Gilead планує випустити 2 мільйони доз до кінця року.
У відкритому листі головного виконавчого директора Gilead Sciences Даніеля О'Дея також зазначається, що ціна однієї ампули "Ремдесивіра" значно нижча за ринкову.
"У нормальних умовах ми б інакше оцінювали вартість. Перші результати дослідження у госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 показали, що "Ремдесивір" скорочував час до одужання в середньому на чотири дні. Якщо взяти приклад Сполучених Штатів, то більш ранні виписки з лікарні дозволять заощадити приблизно $12 000 на пацієнта. Це буде суттєвою економією для системи охорони здоров'я країни", - зазначив О'Дей.
"Ремдесивір" на сьогоднішні є єдиним препаратом, який отримав дозвіл від Управління з контролю за продуктами і ліками США для лікування COVID-19. Цей препарат вже схвалений для лікування коронавірусної хвороби низкою країн, зокрема Японією, ЄС, США. "Ремдесивір" також включений МОЗ України в оновлений протокол з лікування COVID-19. Препарат був розроблений у 2015 році біофармацевтичною компанією Gilead і застосовувався під час епідемії лихоманки Ебола в Африці, а також для лікування SARS і MERS, які входять до групи коронавірусних інфекцій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як росіяни це собі уявляють?
Если препарат действует на вирус то одному на 4 дня насморк меньше будет, а другому вместо 4 дней снизит риск отправиться на вентиляцию легких и на тот свет.
Таміфлю непоганий противірусний препарат,хоч для України дорогуватий.
-------------------------------------------------------------
"Ремдесивір" скорочував час до одужання в середньому на чотири дні. Якщо взяти приклад Сполучених Штатів, то більш ранні виписки з лікарні дозволять заощадити приблизно $12 000 на пацієнта. \\\
https://censor.net/user/82985
Моєму знайомому три тижні лікування від коронавірусу у львівській лікарні обійшлось з його слів у 33 000 гривень
тобто втрати від кожного 'курсу' в нашій лікарні - 2129 доларів ..
Не думаю..
Що хтось,крім депутатів і хабарників великого калібру на таке "підпишеться"
це проблеми окремої фармкомпанії..
Питання лише у тому,що Цей препарат взагалі-то НЕ ЛІКУЄ Ковід.....
Щось типу баду...