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Новини
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Держава вперше за значний період погасила всі борги перед шахтарями держшахт, - Шмигаль

Держава вперше за значний період погасила всі борги перед шахтарями держшахт, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна погасила всі борги перед шахтарями державних шахт. За його словами, вперше за значний період у держави немає боргів перед ними.

Про це глава Кабміну повідомив у ході засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Питання зарплат українським шахтарям. Ще минулої п’ятниці Міненергетики виплатило додаткові майже 340 мільйонів гривень шахтарям державних шахт. Це означає, що вперше за значний період у держави немає боргів перед шахтарями державних шахт. Майже 40 тисяч робітників отримали належну зарплату", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, в кінці березня стало відомо, що Кабмін погасив борги перед шахтарями за 2019 і лютий 2020 року: шахтарям надійшли кошти в сумі 327 млн ​​гривень.

Також читайте: Герус про майбутні страйки шахтарів: На більшості держшахт заборгованість із зарплати менше одного місяця, протестують переважно шахтарі ДТЕК. ДОКУМЕНТ

У лютому президент України Володимир Зеленський дав два місяці на закриття боргів перед шахтарями; йшлося про погашення заборгованості протягом березня і квітня.

Автор: 

шахтарі (537) зарплата (2246) Шмигаль Денис (4589)


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Топ коментарі
+3
Шмыгаль сказал.
Интересно, а шахтёры за то в курсе, что им зарплату погасили?
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01.07.2020 14:07
+2
Впервые за последний год?
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01.07.2020 14:08
+1
Проблема в том, что шахтеры хотят посадить на вилу Геруса. А герус будет против. И его не отдадут. Деньги во всем этом вторичны. Шатуна заказывали? Он пришел.
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01.07.2020 14:08
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Шмыгаль сказал.
Интересно, а шахтёры за то в курсе, что им зарплату погасили?
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01.07.2020 14:07 Відповісти
https://twitter.com/fucking_silence

https://twitter.com/fucking_silence Гриша з Донбасу https://twitter.com/fucking_silence @fucking_silence https://twitter.com/fucking_silence/status/1278202667890860032 5 ч

Позиція Зеленського - не допускати заборгованості із зарплат шахтарям у майбутньому, - офіс перзидента. поэтому местные олухи с "Краснолиманской", голосовавшие за Зе, сидят без денег с ноября))
жриТЕ
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01.07.2020 14:21 Відповісти
Щахтёр в ЗЕлёном лесу ищет ёлку.
Навстречу медведь, - ты чего тут шастаеш, чумазый?
- Ёлку ищу.
- Нет ёлок, все вырубили.
- Ну тогда хотя бы дай сосну.
- Ну сосни.
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01.07.2020 14:51 Відповісти
Проблема в том, что они до сих пор государственные
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01.07.2020 14:07 Відповісти
Проблема в том, что шахтеры хотят посадить на вилу Геруса. А герус будет против. И его не отдадут. Деньги во всем этом вторичны. Шатуна заказывали? Он пришел.
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01.07.2020 14:08 Відповісти
Впервые за последний год?
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01.07.2020 14:08 Відповісти
При зеленій владі це звучить як подвиг.
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01.07.2020 14:12 Відповісти
01.07.2020.
Представители МВД начали силовые действия против забастовщиков государственных и частных шахта под Офисом президента Украины.
"Сотрудники полиции забрали имущество шахтеров - палатки. Препятствуют установлению палаток под АП", - написал Волынец.
На видео и фото, что выложил Волынец, происходит оттеснения митингующих полицией и автомобилями МВД.
Напомним, с 30 июня 2020 г шахтеры из разных регионов начали бессрочные акции в Киеве. Они требуют погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности, Андрея Геруса, и возврат долгов государственной "Центрэнерго", которое является подконтрольным олигарху Коломойскому.

Государство впервые за значительный период погасило все долги перед шахтерами госшахт, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1116

..
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01.07.2020 14:13 Відповісти
Ніхрена в ахметки не получиться
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01.07.2020 14:17 Відповісти
от чего-то за ахметку я спокоен )))) он себе тихо бздит и в политику не лезет...но его щупальца раскиданы давно и удачно... и где надо выжмут последнее из пересічних... и рабов
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01.07.2020 14:24 Відповісти
это все ренегаты и пьятая калона! судить всех по закону линця!!!
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01.07.2020 14:16 Відповісти
Це ким потрібно бути і як газдувати, щоби мати заборгованість на державній шахті? Зробіть їм європейську зарплату, нехай шахтарі в ОРДО завісяться від заздрощів. Матимемо користі більше ніж від декількох нових дивізій
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01.07.2020 14:28 Відповісти
Готовьтесь пенсионеры, скоро ваш выход, это вашей пенсией перекрыли долги перед шахтерами😀
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01.07.2020 14:29 Відповісти
 
 