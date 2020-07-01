Держава вперше за значний період погасила всі борги перед шахтарями держшахт, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна погасила всі борги перед шахтарями державних шахт. За його словами, вперше за значний період у держави немає боргів перед ними.

Про це глава Кабміну повідомив у ході засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Питання зарплат українським шахтарям. Ще минулої п’ятниці Міненергетики виплатило додаткові майже 340 мільйонів гривень шахтарям державних шахт. Це означає, що вперше за значний період у держави немає боргів перед шахтарями державних шахт. Майже 40 тисяч робітників отримали належну зарплату", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, в кінці березня стало відомо, що Кабмін погасив борги перед шахтарями за 2019 і лютий 2020 року: шахтарям надійшли кошти в сумі 327 млн ​​гривень.

Також читайте: Герус про майбутні страйки шахтарів: На більшості держшахт заборгованість із зарплати менше одного місяця, протестують переважно шахтарі ДТЕК. ДОКУМЕНТ

У лютому президент України Володимир Зеленський дав два місяці на закриття боргів перед шахтарями; йшлося про погашення заборгованості протягом березня і квітня.