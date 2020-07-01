Держава вперше за значний період погасила всі борги перед шахтарями держшахт, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна погасила всі борги перед шахтарями державних шахт. За його словами, вперше за значний період у держави немає боргів перед ними.
Про це глава Кабміну повідомив у ході засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Питання зарплат українським шахтарям. Ще минулої п’ятниці Міненергетики виплатило додаткові майже 340 мільйонів гривень шахтарям державних шахт. Це означає, що вперше за значний період у держави немає боргів перед шахтарями державних шахт. Майже 40 тисяч робітників отримали належну зарплату", - сказав прем'єр.
Нагадаємо, в кінці березня стало відомо, що Кабмін погасив борги перед шахтарями за 2019 і лютий 2020 року: шахтарям надійшли кошти в сумі 327 млн гривень.
У лютому президент України Володимир Зеленський дав два місяці на закриття боргів перед шахтарями; йшлося про погашення заборгованості протягом березня і квітня.
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Интересно, а шахтёры за то в курсе, что им зарплату погасили?
https://twitter.com/fucking_silence Гриша з Донбасу https://twitter.com/fucking_silence @fucking_silence https://twitter.com/fucking_silence/status/1278202667890860032 5 ч
Позиція Зеленського - не допускати заборгованості із зарплат шахтарям у майбутньому, - офіс перзидента. поэтому местные олухи с "Краснолиманской", голосовавшие за Зе, сидят без денег с ноября))
жриТЕ
Навстречу медведь, - ты чего тут шастаеш, чумазый?
- Ёлку ищу.
- Нет ёлок, все вырубили.
- Ну тогда хотя бы дай сосну.
- Ну сосни.
Представители МВД начали силовые действия против забастовщиков государственных и частных шахта под Офисом президента Украины.
"Сотрудники полиции забрали имущество шахтеров - палатки. Препятствуют установлению палаток под АП", - написал Волынец.
На видео и фото, что выложил Волынец, происходит оттеснения митингующих полицией и автомобилями МВД.
Напомним, с 30 июня 2020 г шахтеры из разных регионов начали бессрочные акции в Киеве. Они требуют погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности, Андрея Геруса, и возврат долгов государственной "Центрэнерго", которое является подконтрольным олигарху Коломойскому.
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