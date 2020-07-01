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Новини Коронавірус і карантин
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На боротьбу з коронавірусом в Україні вже витрачено понад 3,2 млрд грн бюджетних коштів. ІНФОГРАФІКА

На боротьбу з коронавірусом в Україні вже витрачено понад 3,2 млрд грн бюджетних коштів. ІНФОГРАФІКА

Міністерство фінансів постійно моніторить бюджетні витрати на придбання товарів і послуг, необхідних для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

За даними Держказначейства, станом на 25 червня 2020 року, за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 3,25 млрд грн: 911 млн грн із держбюджету та 2336 млн грн із місцевих бюджетів.

За червень витрачено 624 млн грн на запобігання та протидію коронавірусу.

На інфографіці наведено структуру касових видатків на закупівлю товарів і послуг для запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

На боротьбу з коронавірусом в Україні вже витрачено понад 3,2 млрд грн бюджетних коштів 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет від початку року недоотримав 41 млрд грн, - Держказначейство

Також у Кабміні нагадали про можливість усім охочим брати участь у моніторингу бюджетних витрат на вебпорталі використання публічних коштів та на вебпорталі бюджету для громадян.

Автор: 

бюджет (2993) Держказначейство (234) карантин (18172) Мінфін (3647) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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турборежим )))) ***, без ансам***)))))
от если бы смету этих расходов )))))) да список подаренного от слова даром меценатами))))
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01.07.2020 14:16 Відповісти
https://twitter.com/kaktota83571856 kak-to-tak @kaktota83571856

У критому ринку багато павільонів закрито, багато надписів "Аренда. Продаж".
Дві продавчині 50+ на м'ясі:
- ...с Госрезерва все маски продали...
- Да что там маски! Главное, зерно все распродали!
Не знаю, за кого будуть голосувати, але те, що інформація пішла в маси - це добре.
Додам: пані були дуже злі.
До речі - в ряду, де зазвичай стоять кореянки з корейськими салатами, стоїть одна!!!
Такого ніколи не було.
Це капець, пані та панове (((
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01.07.2020 14:25 Відповісти
оказывается борьба с короновирусом чертовски прибыльное мероприятие
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01.07.2020 14:26 Відповісти
Как у Чуковского: "Те калоши мы уже сьели.."
"Корона" еще толком и не "начиналась,а денег "вже нема". А к осени что запоете, зеленопузые?😕
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01.07.2020 14:28 Відповісти
Черная дыра корабельной сосны поглотила.
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01.07.2020 14:54 Відповісти
 
 