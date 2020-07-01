На боротьбу з коронавірусом в Україні вже витрачено понад 3,2 млрд грн бюджетних коштів. ІНФОГРАФІКА

Міністерство фінансів постійно моніторить бюджетні витрати на придбання товарів і послуг, необхідних для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

За даними Держказначейства, станом на 25 червня 2020 року, за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 3,25 млрд грн: 911 млн грн із держбюджету та 2336 млн грн із місцевих бюджетів.

За червень витрачено 624 млн грн на запобігання та протидію коронавірусу.

На інфографіці наведено структуру касових видатків на закупівлю товарів і послуг для запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет від початку року недоотримав 41 млрд грн, - Держказначейство

Також у Кабміні нагадали про можливість усім охочим брати участь у моніторингу бюджетних витрат на вебпорталі використання публічних коштів та на вебпорталі бюджету для громадян.