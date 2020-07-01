Президентський рейтинг у Львові: 45,1% - за Порошенка, 11,1% - Зеленського, 8,1% - Гриценка, - опитування "Соцису"
За п'ятого президента Петра Порошенка готові віддати голоси 45,1% жителів Львова, які візьмуть участь у виборах і визначилися, за кого будуть голосувати, за нинішнього президента Володимира Зеленського - 11,1%.
Про це свідчать дані дослідження Центру соціальних і маркетингових досліджень "Социс", проведеного на замовлення Еспресо ТВ, передає Цензор.НЕТ.
"Якби вибори Президента відбувалися найближчим часом, то за Петра Порошенка серед тих хто визначився і готові голосувати віддали голоси 45,1% львів’ян. За Володимира Зеленського – 11,1%, Анатолія Гриценка – 8,1%, Ігоря Смешка – 6,5%, Андрія Садового – 6%, Юлію Тимошенко – 4,6%, Святослава Вакарчука 4,4%, Олега Ляшка — 2,6%, Олега Тягнибока – 1,8 та Юрія Бойка – 1,6%. Слід зазначити, що на момент проведення дослідження 20,6% опитаних не могли визначитися зі своїм вибором, а 5,3% заявили, що не братимуть участі в голосуванні", - йдеться в дослідженні.
Центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс" на замовлення телеканалу Еспресо провів репрезентативне дослідження у м.Львів з 17 по 23 червня 2020 року. Всього було опитано 2 000 респондентів. Дослідження було проведено в усіх адміністративно-територіальних районах міста та населених пунктах, які входять до Львівської міської ради. Результати репрезентують доросле населення Львова за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ міста на райони. Статистична похибка дослідження: +/– 2,4% (з імовірністю 0,95) Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (computer assisted telephone interviews) з використанням планшетів.
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Погано працюють, згідно методички вони сотню десь згубили!)))
Но, конечно, пока отстает от Львова...
К сожалению, чем восточнее, тем кацапы больше поработали над местным населением.
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
але ж прикольно і абинепорошенко і новыелица і карлсонвернулся )))))))
(дурдом)
Украина тянет Львов в парашу, но кто-нибудь слышал или видел как Львов хочет в Польшу и ему надоело кормить идиотов (и это правда) с Киева и Днепра?
Все по кацапським лекалам: вони хочуть показати, що західна частина країни повністю відмінна від іншої України, і Україну потрібно роз'єднати.
Вот донбасяне и Крым - настоящие украинцы, а остальные раскольники.
Львов точно не пригород Кривого Рога?
Надо было включать в опрос януковича - может там уже все 146%?