Президентський рейтинг у Львові: 45,1% - за Порошенка, 11,1% - Зеленського, 8,1% - Гриценка, - опитування "Соцису"

За п'ятого президента Петра Порошенка готові віддати голоси 45,1% жителів Львова, які візьмуть участь у виборах і визначилися, за кого будуть голосувати, за нинішнього президента Володимира Зеленського - 11,1%.

Про це свідчать дані дослідження Центру соціальних і маркетингових досліджень "Социс", проведеного на замовлення Еспресо ТВ, передає Цензор.НЕТ.

"Якби вибори Президента відбувалися найближчим часом, то за Петра Порошенка серед тих хто визначився і готові голосувати віддали голоси 45,1% львів’ян. За Володимира Зеленського – 11,1%, Анатолія Гриценка – 8,1%, Ігоря Смешка – 6,5%, Андрія Садового – 6%, Юлію Тимошенко – 4,6%, Святослава Вакарчука 4,4%, Олега Ляшка — 2,6%, Олега Тягнибока – 1,8 та Юрія Бойка – 1,6%. Слід зазначити, що на момент проведення дослідження 20,6% опитаних не могли визначитися зі своїм вибором, а 5,3% заявили, що не братимуть участі в голосуванні", - йдеться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій у Львові: 43% мешканців за "ЄС", 12,5% - за "Голос", 8% - "Слугу народу", 7% - "Самопоміч", 5,5% - "Свободу", 5,3% - "Батьківщину", - опитування "Соцису"





Центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс" на замовлення телеканалу Еспресо провів репрезентативне дослідження у м.Львів з 17 по 23 червня 2020 року. Всього було опитано 2 000 респондентів. Дослідження було проведено в усіх адміністративно-територіальних районах міста та населених пунктах, які входять до Львівської міської ради. Результати репрезентують доросле населення Львова за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ міста на райони. Статистична похибка дослідження: +/– 2,4% (з імовірністю 0,95) Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (computer assisted telephone interviews) з використанням планшетів.