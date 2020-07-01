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Президентський рейтинг у Львові: 45,1% - за Порошенка, 11,1% - Зеленського, 8,1% - Гриценка, - опитування "Соцису"

Президентський рейтинг у Львові: 45,1% - за Порошенка, 11,1% - Зеленського, 8,1% - Гриценка, - опитування

За п'ятого президента Петра Порошенка готові віддати голоси 45,1% жителів Львова, які візьмуть участь у виборах і визначилися, за кого будуть голосувати, за нинішнього президента Володимира Зеленського - 11,1%.

Про це свідчать дані дослідження Центру соціальних і маркетингових досліджень "Социс", проведеного на замовлення Еспресо ТВ, передає Цензор.НЕТ.

"Якби вибори Президента відбувалися найближчим часом, то за Петра Порошенка серед тих хто визначився і готові голосувати віддали голоси 45,1% львів’ян. За Володимира Зеленського – 11,1%, Анатолія Гриценка – 8,1%, Ігоря Смешка – 6,5%, Андрія Садового – 6%, Юлію Тимошенко – 4,6%, Святослава Вакарчука 4,4%, Олега Ляшка — 2,6%, Олега Тягнибока – 1,8 та Юрія Бойка – 1,6%. Слід зазначити, що на момент проведення дослідження 20,6% опитаних не могли визначитися зі своїм вибором, а 5,3% заявили, що не братимуть участі в голосуванні", - йдеться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій у Львові: 43% мешканців за "ЄС", 12,5% - за "Голос", 8% - "Слугу народу", 7% - "Самопоміч", 5,5% - "Свободу", 5,3% - "Батьківщину", - опитування "Соцису"

Президентський рейтинг у Львові: 45,1% - за Порошенка, 11,1% - Зеленського, 8,1% - Гриценка, - опитування Соцису 01
Президентський рейтинг у Львові: 45,1% - за Порошенка, 11,1% - Зеленського, 8,1% - Гриценка, - опитування Соцису 02

Центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс" на замовлення телеканалу Еспресо провів репрезентативне дослідження у м.Львів з 17 по 23 червня 2020 року. Всього було опитано 2 000 респондентів. Дослідження було проведено в усіх адміністративно-територіальних районах міста та населених пунктах, які входять до Львівської міської ради. Результати репрезентують доросле населення Львова за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ міста на райони. Статистична похибка дослідження: +/– 2,4% (з імовірністю 0,95) Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (computer assisted telephone interviews) з використанням планшетів.

Автор: 

Гриценко Анатолій (388) Зеленський Володимир (23913) Львів (3075) опитування (1941) Порошенко Петро (15180) рейтинг (1654) соціологія (260) СОЦИС (68)


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Топ коментарі
+53
Жаль, что у нас Львов только один, а всё остальное - Кривой Рог.
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01.07.2020 14:16
+35
Львовяне меньше всего пострадали от кацапской имперской оккупации, поэтому на сегодняшний день во Львове проживает самый адекватный народ.
К сожалению, чем восточнее, тем кацапы больше поработали над местным населением.
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01.07.2020 14:20
+32
Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 3368
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01.07.2020 14:22
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Жаль, что у нас Львов только один, а всё остальное - Кривой Рог.
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01.07.2020 14:16 Відповісти
Кріварожици!
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01.07.2020 14:17 Відповісти
Не жаль, а к счастью!
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01.07.2020 14:25 Відповісти
к счастью? к какому? жить в лыныры/дыныры? )
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01.07.2020 23:49 Відповісти
Сині сумують за СРСР. Червоні - ні. (c)

Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 8140
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01.07.2020 14:37 Відповісти
класс, горжусь патрийотами - барыга, клоун и политический заробитчанин в приоритете
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01.07.2020 14:17 Відповісти
Дрочи на Юльку молча! ))
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01.07.2020 14:23 Відповісти
рыго-соевых ботов видать за версту - за последние 10 лет свое природное хамство так и не научились прятать
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01.07.2020 14:27 Відповісти
Газ па піццот?
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01.07.2020 14:28 Відповісти
Избиратели Юльки прото эталонные интиллегенты с высшим образованием! Жаль только про ширку с рыгами они не помнят...
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01.07.2020 14:32 Відповісти
"эталонные интИллЕгенты с высшим образованием" ( ) потому такими и являются, что не оперируют слухами и сплетнями.
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01.07.2020 14:42 Відповісти
Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 5563
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01.07.2020 14:57 Відповісти
видать за версту - они на посту !
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01.07.2020 14:33 Відповісти
тюлькорастам не подобається, але капітельмаші ніхто не вірить, крім упоротих сектантів
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01.07.2020 16:29 Відповісти
правда , она всегда у хамовитых глазах, смотрится как хамство
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01.07.2020 18:09 Відповісти
"Социс" по заказу Эспрессо ТВ

Погано працюють, згідно методички вони сотню десь згубили!)))
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01.07.2020 14:17 Відповісти
Г+Г по замовленню Зєлоха інакші дані малює?
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01.07.2020 14:18 Відповісти
Пророчество по поводу козла и признания что голосовал за зеленскага...сбывается...😃
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01.07.2020 14:17 Відповісти
Киев тоже планомерно к этому движется.
Но, конечно, пока отстает от Львова...
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01.07.2020 14:18 Відповісти
Львовяне меньше всего пострадали от кацапской имперской оккупации, поэтому на сегодняшний день во Львове проживает самый адекватный народ.
К сожалению, чем восточнее, тем кацапы больше поработали над местным населением.
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01.07.2020 14:20 Відповісти
Все гораздо проще: у них от постоянно горящей свалки адекватно мозги задурманены.
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01.07.2020 14:27 Відповісти
НЕ вірно! Галичани Дуже навіть постраждали від окупації совка в 1939-1955...і по 1989.....тому-то і включають мозок на виборах...а взагалі,
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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01.07.2020 16:24 Відповісти
Согласен на все 100%.Знаю по своему опыту,что так и есть
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01.07.2020 17:18 Відповісти
Надо чтоб по всей Украине такой рейтинг!
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01.07.2020 14:21 Відповісти
Дураков в Украине не много....
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01.07.2020 14:24 Відповісти
Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 5988
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01.07.2020 14:25 Відповісти
Ті на кого завжди треба рівнятися, щоб позбавитися рабства та совка.
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01.07.2020 14:21 Відповісти
Львов -это не вся Украина. Демократия- это власть большинства
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01.07.2020 14:22 Відповісти
и это через год - к выборам будет меньше чем у юща был
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01.07.2020 14:25 Відповісти
https://censor.net/user/4133 Демократия- это власть большинства

Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 7733
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01.07.2020 14:25 Відповісти
Самокритично.
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01.07.2020 16:35 Відповісти
НЕВЖЕ ЗА СИВОЧОЛОГО ГОЛОСУВАТИ НЕ БУДУТЬ????
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13.08.2020 14:08 Відповісти
Большинство,безотвенное, легкоуправляемое стадо.
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01.07.2020 14:26 Відповісти
вот, что ты безенчук знаешь за демократию? или просто слово нравится?!
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01.07.2020 14:28 Відповісти
Демократия это в первую очередь соблюдение прав человека. А власть большинства это охлократия.
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01.07.2020 14:28 Відповісти
Охлокра́тія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. οχλοκρατία, (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Ochlocratia); від όχλος - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BF натовп і κρατία - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 влада ) - вироджена форма https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F демократії , заснована на мінливих примхах натовпу. Охлократія характерна для перехідних і кризових періодів.
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01.07.2020 14:36 Відповісти
Это то что ты написал. Мнение народа важно. Важны права. Они не зависят от "примх".
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01.07.2020 14:37 Відповісти
какие права? Вы о чем, собственно? Право выбора-это не то? Я, кстати, совсем не адепт Зе. Но львовская идеология не моя
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01.07.2020 14:44 Відповісти
Право выбора, а не власть выбора.
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01.07.2020 14:46 Відповісти
т.е все проголосовали, пришли люди с оружием и поставили на царство своего кумира?
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01.07.2020 14:56 Відповісти
Кацапська ідеологія - твоя.
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01.07.2020 15:09 Відповісти
В Евросоюзе типа не голосуют, не избирают большинством?
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01.07.2020 15:17 Відповісти
"кто был ничем, тот станет всем" большинство Бланка сифилисного ""дерьмом как был ,дерьмом остался"- практика жизни
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01.07.2020 18:14 Відповісти
Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 3368
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01.07.2020 14:22 Відповісти
а минув же тільки рік... і всі здобуткі курці в жо...
але ж прикольно і абинепорошенко і новыелица і карлсонвернулся )))))))
(дурдом)
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01.07.2020 14:29 Відповісти
Выпьешь еще грамм триста стекломоя, закусишь рошенкой - и не такое померещится!
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01.07.2020 14:30 Відповісти
Скорее всего такой рейтинг уже по всей Украине. Народ прозревает от Зе шмаркли.
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01.07.2020 14:23 Відповісти
и от его слуг - ой коломойского - ошибочка вышла
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01.07.2020 14:26 Відповісти
Почему-то избиратели клована в Кривой-Рог отдыхать не едут, едут во Львов!
Украина тянет Львов в парашу, но кто-нибудь слышал или видел как Львов хочет в Польшу и ему надоело кормить идиотов (и это правда) с Киева и Днепра?
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01.07.2020 14:26 Відповісти
Львов что-то знает
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01.07.2020 14:26 Відповісти
Как и в 1991 году, когда только там большинство проголосовало за Черновола.
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01.07.2020 15:17 Відповісти
Технологія розколу країни працює, на жаль, і соціологи в ній беруть участь.
Все по кацапським лекалам: вони хочуть показати, що західна частина країни повністю відмінна від іншої України, і Україну потрібно роз'єднати.
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01.07.2020 14:26 Відповісти
До чого тут соціологи? Ми дійсно відмінні від вас. Між закарпатцем і словаком спільного у 10 разів більше, ніж між нами і мешканцем Кривого Рогу. Це факт, я не розумію чому це потрібно заперечувати? Просто висновок у вас якийсь дебільний... чому роз'єднувати? Може просто настав час для решти країни перейти від лайна під назвою УРСР до незалежної України? Може вже час у Харкові, Одесі, Кривому Розі ставати українцями і тоді ця відмінність буде невільована?
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01.07.2020 14:39 Відповісти
Это Россия раскалывает. Навязывает мову, виру и Европу. Настоящий украинец говорит на русском, идет в РПЦ и дружит с россиянами, он их младший братик.
Вот донбасяне и Крым - настоящие украинцы, а остальные раскольники.
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01.07.2020 14:43 Відповісти
Кацапи? Ну а чому вони не праві? Якщо ти розмовляєш російською, святкуєш Пабєдобєсіє, ходиш до Московської сєкти, дивишся кацапські фільми, сидиш у їх соц.мережах, то какая между вами разница? От чим ти тоді відрізняєшся від мешканця Тамбову?
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01.07.2020 14:46 Відповісти
Поэтому львовяне, которые хотят в Европу и говорить на украинском раскольники. Они мешают поглощению Украины Россией.
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01.07.2020 14:47 Відповісти
Це ще називають етнічна ідентичність, складовою якої ще є менталітет...
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01.07.2020 14:48 Відповісти
Все правильно. Але, схоже, всі забули про плани кацапів поділити Україну на кілька частин. Скоро зебіли для основної частини України виберуть мертвечука, захід України не погодиться, і вуаля... Все, що зараз відбувається, можна розглядати під цим кутом. Грошей кацапи у це вливають неміряно. Вибір Львова правильний, але чому виокроемлювати Львів? Чи буде таке ж по Львівській області, по Тернополю, Тернопільській області, Маріуполю, Донецькій області? Занадто вже багато зараз соціології, часто з напрочуд дебільними запитаннями, за якими стирчать вуха козломордих...
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01.07.2020 14:56 Відповісти
Настоящий украинец целует москаля в зад. А кто против - раскольник.
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01.07.2020 14:45 Відповісти
Антирейтинг Порося продолжает быть самым высоким в Украине из всех кандидатов.
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01.07.2020 14:32 Відповісти
за порошенка, который имел бизнесы с медведчуком и ахметовым 41, а за Тягнибока 1.8?

Львов точно не пригород Кривого Рога?

Надо было включать в опрос януковича - может там уже все 146%?
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01.07.2020 14:43 Відповісти
не мрій кацап.
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01.07.2020 14:43 Відповісти
мене це також здивувало...подібно, разумковщина працює добре... а взагалі, руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.07.2020 16:31 Відповісти
Так, але до наступу кацапів залишилось недовго і доведеться вибирати: підтримати діючого Зебіла і нікчему у масштабній війні із РФ, чи знищувати "Слуг" як посібників окупанта і державних зрадників... Завдяки 73%, це буде не простий вибір...
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01.07.2020 14:43 Відповісти
Зараз актуально оплачувати опитування гарячим чоколадом. Через секунду боти сайту мій коментар приберуть.
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01.07.2020 15:12 Відповісти
Зеленський і гриценко?
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01.07.2020 15:14 Відповісти
Была лучшего мнения о львовянах. Оказывается одел вишиванку, ляпнул что-на на украинском языке и будь ты хоть трижды агент ФСБ, предатель Украины, но Львов твой. Какие доверчивые люди, рады очаровываться.
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01.07.2020 15:25 Відповісти
Навпаки. Самі адекватні українці.
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01.07.2020 15:40 Відповісти
Зато остальные были очарованы ролью в телесериале настолько, что выбрали в президенты акторишку, который играл эту роль. Настолько умный ход, что так и хочется сказать "так вам и надо!".
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01.07.2020 16:30 Відповісти
Как вам мало нужно. Я например с Альфы Центавры. Вы поверили?
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01.07.2020 16:37 Відповісти
упоротые садомазохисты у них стыбрил мародер а они и рады
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01.07.2020 17:03 Відповісти
Львовянам - респект.
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01.07.2020 17:56 Відповісти
Це перемога!
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02.07.2020 03:46 Відповісти
того и косит львов COVID-19))
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13.08.2020 14:07 Відповісти
 
 