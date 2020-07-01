Кабмін пропонує Раді посилити відповідальність власників громадських місць за неносіння масок відвідувачами
Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді посилити адміністративну відповідальність власників громадських місць за недотримання маскового режиму відвідувачами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний проєкт закону був схвалений на засіданні уряду в середу, 1 липня.
За словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, документ встановлює спеціальну відповідальність за неносіння масок громадянами України, а також відповідальність юридичних осіб, власників будівель і споруд та громадського транспорту за перебування громадян у громадських місцях без маски.
Міністр зазначив, що для фізичних осіб штрафи будуть дещо нижчими за чинні, а для юросіб - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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У критому ринку багато павільонів закрито, багато надписів "Аренда. Продаж".
Дві продавчині 50+ на м'ясі:
- ...с Госрезерва все маски продали...
- Да что там маски! Главное, зерно все распродали!
Не знаю, за кого будуть голосувати, але те, що інформація пішла в маси - це добре.
Додам: пані були дуже злі.
До речі - в ряду, де зазвичай стоять кореянки з корейськими салатами, стоїть одна!!!
Такого ніколи не було.
Це капець, пані та панове (((
У меня нет маски пошел ее купить, но чтобы ее купить я должен зайти в магазин без маски! судя по твоему воплю человек без маски должен помереть на улице потому что..... караул соплюшка скорчила рожу и прошла без маски!!
" шо типо забыла маску "
1 Маска не 100% защита и даже вообще не защита! она просто уменьшает (значительно уменьшает) выделение болезнетворных микробов из рта и носа! уменьшает а не 100% прекращает! хотишь 100% защиту ходи в скафандре
2 Маску тканевую неззя носить постоянно если точнее каждые 2 часа надо менять или дизинфицировать! кто то это делает?!!
3 Кроме дыхания микробы распространяются и через касания т.е. надо не токо маску а и зашитный костюм! ты ходишь в защитном костюме?!!
так что про угрозу жизни ты сильно загнул!!
все рівно задо..уя..
має бути 'на порядок'