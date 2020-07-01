Кабмін пропонує Раді посилити відповідальність власників громадських місць за неносіння масок відвідувачами

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді посилити адміністративну відповідальність власників громадських місць за недотримання маскового режиму відвідувачами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний проєкт закону був схвалений на засіданні уряду в середу, 1 липня.

За словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, документ встановлює спеціальну відповідальність за неносіння масок громадянами України, а також відповідальність юридичних осіб, власників будівель і споруд та громадського транспорту за перебування громадян у громадських місцях без маски.

Міністр зазначив, що для фізичних осіб штрафи будуть дещо нижчими за чинні, а для юросіб - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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