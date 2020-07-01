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Рейтинг партій у Львові: 43% мешканців за "ЄС", 12,5% - за "Голос", 8% - "Слугу народу", 7% - "Самопоміч", 5,5% - "Свободу", 5,3% - "Батьківщину", - опитування "Соцису"

Рейтинг партій у Львові: 43% мешканців за

Партії "Європейська Солідарність", "Голос", "Слуга народу", "Самопоміч", ВО "Свобода" та ВО "Батьківщина" долають п'ятивідсотковий електоральний бар'єр за результатами опитування мешканців Львова.

Про це свідчать дані дослідження Центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", проведеного на замовлення Еспресо ТВ, передає Цензор.НЕТ.

"Серед політичних сил лідерство очолює партія "Європейська Солідарність". Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, за неї готові віддати голоси 43% тих, хто визначився і піде на вибори. На другому місці – партія "Голос" 12,5%. Партію "Слуга народу" готові підтримати 8% львів’ян, Об‘єднання "Самопоміч" – 7%, ВО "Свобода" – 5,5%, ВО "Батьківщина" 5,3%. Інші партії набирають менше 5% прохідного бар’єру. На момент проведення дослідження 20,4% опитаних не могли визначитись зі своїм вибором у даному питанні, а 4,9% заявили, що не візьмуть участь у голосуванні", - йдеться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг: 34,6% - за Зеленського, 20% - за Бойка, 16,1% - за Порошенка, - опитування Центру Разумкова

Рейтинг партій у Львові: 43% мешканців за ЄС, 12,5% - за Голос, 8% - Слугу народу, 7% - Самопоміч, 5,5% - Свободу, 5,3% - Батьківщину, - опитування Соцису 01
Рейтинг партій у Львові: 43% мешканців за ЄС, 12,5% - за Голос, 8% - Слугу народу, 7% - Самопоміч, 5,5% - Свободу, 5,3% - Батьківщину, - опитування Соцису 02

Центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс" на замовлення телеканалу Еспресо провів репрезентативне дослідження у м.Львів з 17 по 23 червня 2020 року. Всього було опитано 2 000 респондентів. Дослідження було проведено в усіх адміністративно-територіальних районах міста та населених пунктах, які входять до Львівської міської ради. Результати репрезентують доросле населення Львова за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ міста на райони. Статистична похибка дослідження: +/– 2,4% (з імовірністю 0,95) Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (computer assisted telephone interviews) з використанням планшетів.

Автор: 

опитування (1941) рейтинг (1654) Свобода (255) соціологія (260) СОЦИС (68) Батьківщина (586) Самопоміч (317) Слуга народу (2813) Голос партія (512) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
+52
У меня и моей жены огромное желание переселиться во Львов, устали от зебилья
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01.07.2020 14:28
+31
Ну хоть во Львове не так много ваты, не так всё позорно выглядит...
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01.07.2020 14:29
+26
Так должно быть по всей стране.
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01.07.2020 14:29
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Це вже не питання цінностей, це питання здорового глузду і збереження країни.
P.S. Для когось моторола і гіві - також цінності і «рускій мір» рідний.
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01.07.2020 15:24 Відповісти
Вот именно вопрос здравого смысла. Вы сильно побогатели при Порохе? А он - сильно победнел при власти? Вот и думайте - кому это надо и за чей счет будет банкет...
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01.07.2020 15:28 Відповісти
О каком разбогатении идет речь.? Украинцам какого президента не дай, они все равно еще долго в дерьме жить будут, потому что отчасти сами в єтом виноватьі, сами дают взятки, сами нарушают пдд, сами работают за зарплату в конвертах и т.д. Такие вещи меняются медленно и лишь от самих граждан зависит, как бьістро они вьіберутся из вьігребной ямьі, президент может лишь указать путь и консолидировать усилия, а спасение утопающих в руках самих утопающих.
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01.07.2020 15:34 Відповісти
Но если при этом Президент делает страну самой бедной страной Европы, а сам богатеет, то это симптом... Мы, украинцы, кстати, в дерьме не живем, мы очень чистоплотная нация, в отличие от Европы и Америки. Поэтому у нас и ковид мало распространен. В моем миллионном городе - 2-3 человека в день. А общая статистика по стране? Это что - эпидемия???
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01.07.2020 15:38 Відповісти
Ах, да, до порошенко Украина бьіла одной из самьіх богатьіх стран в Европе а порошенко одним из самьіх бедньіх украинцев. С такими избирателями как тьі у Украиньі точно никакого светлого будущего не предвидится.
Тьі єлементарной причинно-следственной связи не видишь, но при єтом гордишься своим курятником. Очень по расейски. В Европу и Америку каждьій день приезжало / уезжало десятки тьісяч людей, потому скорость распространения вируса там вьіше плюс тестируют там больше. В твоем мухосранске разве что за хлебом в соседнее село ездят.
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01.07.2020 15:48 Відповісти
Візьміть цифри і подивіться, яка порожня казна були на початку 2014 року, скільки було ЗВР (ніскільки) і який від'ємний ріст економіки нас чекав. А тепер порівняйте, з чим залишив країну Порох Зеленскькому після 5-ти років.

Я вже втомився від популізму. Можна скільки завгодно на чорне говорити біле, а на біле чорне, але правда від того не зміниться.
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01.07.2020 15:37 Відповісти
Послушайте, Порох отнял землю к слепых - не погнушался. О чем может идти разговор?
Его поступки - это его лицо.
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01.07.2020 15:39 Відповісти
Знову якийсь жах із серії «вбив свого молодшого брта і з'їв його». Якби Порох реально оступився десь, його б давно з'їла зелена влада. Там вже другий рік риють всі (ДБР, Прокуратура, СБУ ...) і нічого нарити не можуть.
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01.07.2020 15:43 Відповісти
Ха-ха-ха. так зелена влада такая же как и Порох. Ворон ворону глаз не выклюет.
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01.07.2020 15:44 Відповісти
Ні не така, це діаметрально протилежні бачення України. Так ми договоримось, що і Янукович був також нічого.
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01.07.2020 15:52 Відповісти
На 31.12.2013 - внешний долг 37,5 млрд дол., ЗВР - 20,4 млрд дол., разница минус 17,1 млрд дол.
На 31.12.2018 - внешний долг 50,5 млрд дол., ЗВР - 20,8 млрд дол., разница минус 30,7 млрд дол.
За пять лет КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ стал должен почти в ДВА раза больше, чем был должен до этого.
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01.07.2020 15:48 Відповісти
Ви берете статистику за 2013 рік - час Януковича. Зайдіть на мінфін і передивіться ще раз, коли була просадка, коли ми запозичали кошти, щоб не оголошувати дефолт.

на 31.12.2013 20 415,71 -4130.48 - 16.83%
на 31.12.2014 7 533,33 - 12882.38 - 63.10%

P.S. На жаль, вставити сюда мінфінівський графік не можу.

І так, ще ВВП можете глянути і стан казначейських рахунків.
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01.07.2020 16:06 Відповісти
Я не являюсь адвокатом Януковича. Я лишь за справедливость. Поэтому и привел вам эти цифры. Если взять ВВП, то там вообще крах получится в последние 5 лет. Причин конечно много, но если говорить о моем мнении, то главная причина упадка - это переориентации Украины из индустриального государства в аграрное.
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01.07.2020 16:13 Відповісти
Я також не ідеаліст, але якщо враховувати, що Україна під час війни змогла переорієнтувати свою еконміку і ринки збуту (з Росії на ЄС) і показати при тому ще й ріст, то це зовсім непогано.

Адже спочатку війни в нас не вірив взагалі ніхто, лише пророкували югославський сценарій і повний крах.
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01.07.2020 16:30 Відповісти
P.S. Так, з промисловістю в нас біда, але це закономірний кінець, проїдання радянського спадку завершується.

Крім аграріїв є ще інші напрямки, на котрих ми конкурентноздатні. Той же Львів претворився в один суцільний IT кластер.
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01.07.2020 16:35 Відповісти
У нас не с промышленностью беда, а беда в том, что с 2014 годы мы попали под внешнее управление других стран. Поэтому они (исходя из своих внутренних интересов) и диктуют, какие отрасли нам развивать. Из того, что я вижу - нам разрешается развивать только то, где не высокая добавленная стоимость плюс разрешен экспорт трудовых ресурсов (заробитчанство). Что мешает нам, например, строить мебельные фабрики и продавать на Запад не лес под видом дров, а готовые изделия? Ничего не мешает, просто нам это не позволят сделать, те, кто по факту управляет нашей страной.
ИТ-отрасль - это конечно хорошо, но с точки зрения экономики - это всего лишь заробитчане, работающие в основном на иностранные компании и не платящие в нашей стране никаких налогов.
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01.07.2020 17:12 Відповісти
Мозги развивай дурачек кацапский. Ты трололо блин задрал внешним управлением как под кацапами были тебя все устраивало как кацапня скупала заводы банкротили и резала на метал ты молчал,а если европейцы купили и развиваю завод,создали рабочие места и платят налоги это уже внешнее управление. Ты ник поменяй кацапсина тебе бы очень подошло За парашу.
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01.07.2020 17:53 Відповісти
Да, все устраивало. Т.к. зависимость была политическая, а не экономическая. Взамен лояльности во внешней политике мы получали экономические выгоды. Причем зависимость - это сказано с натяжкой, т.к. были и конфликты (газовые войны, Тузла, защита Крыма). А нынешние управители нас пользуют исключительно для увеличения собственного благополучия - как дешевое сырье и дешевую рабочую силу. Скажу честно, если бы внешнее управление Запада дало нам новые рынки, новые инвестиции, рост благосостояния граждан, то я двумя руками был бы за такое внешнее управление.
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01.07.2020 18:39 Відповісти
Ну я ж говорю что ты дурачек кацапский или кацапа дурная. Какие экономические выгоды дурень газ самый дорогой в Европе,или постоянные торговые войны то сырные то мясные то конфетные ну а сейчас то да тысячи убитых и раненый отжатые територии . Ну ты то свои 30 серебренников отрабатывал бы двумя руками, а запад даёт удочку а не рыбу но тебе ж непонятно что выгода бывает не сиюминутной а в перспективе.
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01.07.2020 18:48 Відповісти
Газ был дорогой, но сегодня он стал еще дороже из-за европейских прокладок. За базу в Крыму была скидка,а сегодня весь Крым забрали даром. Были еще рынки сбыта РФ и СНГ, которые на сегодня потеряны. Пройдет несколько лет и Украина навсегда потеряет трансзит газа. Вместо это мы не получили удочку, нам запретили делать удочки, нас обязали торговать необработанной сельхозпродукцией, лесом, полезными ископаемыми и людьми. Я не сторонник России, ЕС или США. Я сторонник подхода, при котором страна должна ставить во главе угла повышение благосостояния своих граждан и из этого строить свои политику. Меня вполне устраивала внешняя политика при Кравчуке или Кучме.
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01.07.2020 19:23 Відповісти
Ты не сторонник повышения благосостояния ты сторонник Московии и в любом кацапское гавне ты находиш повидло. Где ты дурное вычитала что нас обязали торговать необработанной сельхозпродукцией? Ты тупой да ещё и брехло. Если мы пока не производим конкурентную продукцию это не значит что нам ее запретили делать хотя есть продукция которая продается по всему миру. Ладно все нехочется тебе разжёвывать по каждому пункту.
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01.07.2020 20:02 Відповісти
Никогда не стоит спорить на темы, в которых являешься полным нулем.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-ischerpala-kvoty-na-postavku-v-evrosojuz-357260/
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01.07.2020 20:42 Відповісти
Ну да, конечно.
янукович пришел - звр. в млрд. долларов.- 34 576,00
янукович уходит - звр. в млрд. долларов. - 20 415,71
- 14 лярдов за 3 года.
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01.07.2020 16:19 Відповісти
Янукович "пришел" в начале 2010. ЗВР на конец 2009 были 26,5. млрд. А 34,6 млрд. это на 31.12.2010, т.е. уже стали при Януковиче (когда он год был у власти). При этом страна провела Евро-2012 и существенно подняла ВВП (2009 - 117,2 млрд, 2013 - 183,3 млрд.). Повторю - я не фанат и не адвокат Янукович. Просто поражает, зачем рагульские боты вообще заикаются о сравнение показателей "при Януковиче" с до и после него.
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01.07.2020 17:33 Відповісти
Утомил ты своими кацапскими мифами. Неужели не доходит,что вешать лапшу людям жившим при пенькобежце про сладчайшую жизнь просто тупо.
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02.07.2020 00:48 Відповісти
Якщо під "уважать ценности других людей." мається на увазі навязування тотальної русифікації і абсолютного домінування російськомовного продукту в практично всіх центральних засобах масової інформації, то ну його нафіг така повага.
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01.07.2020 15:24 Відповісти
А воинов, которые защищают Украину от врага на востоке и говорят на русском языке, ты тоже не будешь уважать? Разве, ты, строчащее комменты существо, имеешь право навязывать им мнение какие СМИ смотреть/слушать?
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01.07.2020 15:38 Відповісти
Кстати, армия говорит на русском языке.
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01.07.2020 15:40 Відповісти
Ты откуда знаеш на каком языке разговаривают в армии ? Тебе как кацапу неразумному объясняю все команды на украинском языке а между собой 50 на 50.
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01.07.2020 17:56 Відповісти
"Чукча не читатель чукча писатель" - перед тим як писати дурниці у відповідь адекватні люди спочатку читають текст, який намагаються заперечити, і аргументовано заперечують те що написано, а не свої збочені фантазії.
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01.07.2020 15:48 Відповісти
Ось дивіться, вам ніхто не забороняє розмовляти чи писати будь-якою мовою. Навіть Цензор - і той основною версією має російський варіант сайту.

Коли вам вкидують мовне питання, то тільки для того, щоб посіяти ненивисть до інших.

А щодо державної мовної політики - тут дійсно так, єдина державна мова - українська.
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01.07.2020 15:49 Відповісти
Не хочу вступать в бессмысленные спор. Прочитайте европейскую хартию о защите региональных языков. Там все выписано цивилизованными людьми и грамотными юристами. Ничего не имею против украинского в качестве государственного. Но этот статус должен ограничиваться документооборотом. А говорить во всех сферах жизнедеятельности государства люди должны на том, языке, на котором думают. Лично мне например противно слушать как говорит Аваков (якобы на украинском), а вам?
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01.07.2020 16:06 Відповісти
а мені гидко чути ваш кацапський піджин взагалі. І причому тут хартії мов меншин, у вас кацапи є своє територільне утворення, де державний ваш урюзге, тому на вас вона не поширюється. Українська мова має бути скрізь, а не "должен". Скажи мені кацапа упоротий, чому ти, якщо справді живеш в Україні, не хочеш знати і розмволяти українською, у себе вдома, на кухні, зі своїми говори якою хочеш, але чому через твоє небажання знаи і розмовляти українською, українці мають терпіти ваш козлячий? Я не хочу чути і бачити, ні по радіо, ні телебаченні, ніде ваш окупантський ізик. Давай пригадаємо де він тут і чому взявся і чому його насаджали і як. Тому у українців нормальна реакція протидії. Ви окупанти ізиг ваш окупантський, ніяких прав не маєте, .
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01.07.2020 16:41 Відповісти
Прошу не путать "За ЗЕленую вату" и "За справедливость" хотя вам, судя по вашей риторике, по жизни "какаяразница" Справедливость, это когда украинский народ подсрачником отправляет любого антиукраинского гниденыша в направлении Ростова-Нада-Ну... Причем не зависимо от того, умеет ли этот засранец играть членом на рояле и корчить рожицы со сцены или же он просто любит со страусами бегать по пенькам ...
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01.07.2020 16:52 Відповісти
Единственная украинская партия в парламенте "Голос" заслуживает быть лидером, и будет лидером.
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01.07.2020 15:25 Відповісти
Так Голос же Сорос кормил. А он свернул деятельность. Потому и Вакарчук с Рады сбежал. Нет финансирования.
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01.07.2020 15:29 Відповісти
Ну бред, бред не несите. Где Сорос, а где Украина. Ему вообще нет дела до Голоса и остальных партий. Побольше Мертведчука зомбоящики смотрите, тогда может вам и рептилоиды с чипами приснятся. ЗаЖОП и мертведчуковские каналы вообще с российских денег сколотили.
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01.07.2020 19:39 Відповісти
Мрію про часи, коли вся Україна буде голосувати як Львів.
Якби так завжди голосували, то ми би вже Польщу випереджали.
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01.07.2020 15:34 Відповісти
Ошибаетесь. Индейцы тоже поверили испанцам. А живут в резервациях. Если человек отнимает землю у слепых, то это он буждет жить и живет во дворце как король. А у слепых он отнял последнее.
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01.07.2020 15:41 Відповісти
Підкажіть, в який країні де були іспанці, індіанці живуть в резерваціях?
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01.07.2020 15:48 Відповісти
В Америке.Я вела зарубежную службу знакомств и лично отвечала для клиентки американцу. Он оказался индейцем. Он живет в резервации и работает там сапожником.
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01.07.2020 15:52 Відповісти
Повторюю, назвіть будь ласка країну, де були іспанці і індіанці зараз в резерваціях. Про американців я в курсі, цікаво про іспанців.
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01.07.2020 16:13 Відповісти
Индейцам никто не запрещает жить не в резервациях. В резервациях сейчас живут те индейцы, которым там жить удобней...и нехило подымают бабла на казино, необлагаемых налогами (повторю, чтобы Вам было лучше понятно - казино в резервациях открывают ИНДЕЙЦЫ в основном для НЕИНДЕЙЦЕВ, которые туда приезжают играть.) Не надо пользоваться понятиями совковой пропаганды. Резервация - это не концлагерь.
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01.07.2020 20:41 Відповісти
Це до чого сказане ?
Ми вже існуємо в реальності, поганій, яка є наслідком дефективного вибіру.
У вас немає жодних підстав заперечувати можливість кращого варіанту.
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01.07.2020 15:50 Відповісти
Кращий вариант - это вовсе не старый плохой вариант.
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01.07.2020 15:54 Відповісти
А який ? У вас багато вибору ?
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01.07.2020 16:02 Відповісти
кацап у вас є своя резерваці, за поребрик
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01.07.2020 16:44 Відповісти
Поки що Львів - єдине вміняєме місто в Україні
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01.07.2020 15:36 Відповісти
Вот пусть и выберут Пороха губернатором. Пусть он покажет всей Украине на что способен и как значительно улучшится жизнь львовян. Я думаю. что они умные люди и все побегут ставить пороха своим губернатором. Ведь Украина при Порохе расцвела...
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01.07.2020 15:43 Відповісти
Відкрию таємницю, в Україні голів ОДА( губернаторів) не вибирають.
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01.07.2020 15:49 Відповісти
Так пусть его выберут мэром Львова. То-то Львов расцветет.
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01.07.2020 15:53 Відповісти
Мером зазвичай вибирають місцевих, це ж не Москва де можуть призначити.
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01.07.2020 16:14 Відповісти
отак кацапи й паляться
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01.07.2020 16:45 Відповісти
Так рассвєла що стала біднішою ніж молдова
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01.07.2020 15:51 Відповісти
как там пагодка в Ольгино, номерной?
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01.07.2020 15:56 Відповісти
Это ваши аргументы?
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01.07.2020 15:57 Відповісти
а ты не охренела?
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01.07.2020 16:00 Відповісти
А это к чему?
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01.07.2020 16:02 Відповісти
к тому, что ольгинскому боту на его керню никто не дает никаких "аргументов", єто потери времени
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01.07.2020 17:40 Відповісти
ну тоді по іншому "Как пагодка в Мацквє?"
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01.07.2020 16:46 Відповісти
губернатори це у вас на підарасії
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01.07.2020 16:45 Відповісти
У нас миллионы населения.Что на Порохе что свет клином сошелся?
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01.07.2020 15:46 Відповісти
а точнее, у вас на расиюшке порядка 140 млн. Вам у путена хватит. Єто у тебя раньше ник Франческа был?
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01.07.2020 15:59 Відповісти
Я украинка, имею украинское гражданство и живу в Украине
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01.07.2020 16:03 Відповісти
паспорт покажи мокша
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01.07.2020 16:47 Відповісти
Лучше уж за "Голос",чем за БПП.Видно жителям Львова мусорная блокада понравилась,надо бы продолжить.
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01.07.2020 16:26 Відповісти
-
Міськрада Львова: Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 23,81% (20 місць)
Самопоміч - 16,67% (14 місць)
Свобода - 14,29% (12 місць)
Батьківщина - 10,71% (9 місць)
Громадянська позиція - 9,52% (8 місць)
УКРОП - 7,14% (6 місць)
Радикальна партія Олега Ляшка - 5,95% (5 місць)
Громадянський рух «Народний контроль» - 5,95% (5 місць)
Народний Рух - 5,95% (5 місць).
Серед всіх фракцій нема не єдиної антиукраїнської, "УКРОП" на час останніх виборів ще не був продажним - прокремлівським. Ну а тепер реально може пролізти до міськради Львова антиукраїнська партія продажних ЗЕбілів капітулянтів.
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01.07.2020 17:30 Відповісти
У жителей Львова-своя особая хромосома
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01.07.2020 17:45 Відповісти
Львовянам - респект, сторонникам Зеленского - позор и презрение.
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01.07.2020 18:01 Відповісти
Всё таки Украине повезло, что есть европейский город Львов, который не даёт вате раскрамсать Украину!
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01.07.2020 19:42 Відповісти
Львовяне,спасибо что вы есть!
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01.07.2020 20:06 Відповісти
Надо переезжать...
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01.07.2020 20:42 Відповісти
На жаль, мій рідний Київ - не Львів в політичному сенсі.
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01.07.2020 21:29 Відповісти
Нельзя сказать что Львовяне умнее Одеситов или Донецких С одной стороны ОПЗЖ з другой ЄС
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02.07.2020 08:26 Відповісти
Львів - молодці. Такою має бути вся Україна.
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02.07.2020 11:38 Відповісти
Дякую Львiв
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02.07.2020 12:33 Відповісти
Чому так мало людей звертають увагу на ІГОРА СМЕШКО і його партію "СИЛА І ЧЕСТЬ"!!! ЛЮДИ,НЕВЖЕ ВАМ НЕ НАБРИДЛО ХОДИТИ КОЛАМИ 30 РОКІВ І ВИБИРАТИ ТО ЗРАДНИКІВ МЕДВЕДЧУКІВ АБО ПРИБІЧНИКІВ ЯНУКОВИЧА, АБО ЗЕЛЕНИХ ТУПИХ,А НА ЛЮДИНУ, ЯКУ ПОВАЖАЮТЬ БАГАТО АВТОРИТЕТНИХ УКРАЇНЦІВ,ТАКИХ ЯК В.ГОРБУЛІН, І.МАРЧУК та ще багато хто- УВАГИ НЕ ЗВЕРТАЮТЬ,ЧОМУ???
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02.07.2020 19:14 Відповісти
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