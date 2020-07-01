Рейтинг партій у Львові: 43% мешканців за "ЄС", 12,5% - за "Голос", 8% - "Слугу народу", 7% - "Самопоміч", 5,5% - "Свободу", 5,3% - "Батьківщину", - опитування "Соцису"

Партії "Європейська Солідарність", "Голос", "Слуга народу", "Самопоміч", ВО "Свобода" та ВО "Батьківщина" долають п'ятивідсотковий електоральний бар'єр за результатами опитування мешканців Львова.

Про це свідчать дані дослідження Центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", проведеного на замовлення Еспресо ТВ, передає Цензор.НЕТ.

"Серед політичних сил лідерство очолює партія "Європейська Солідарність". Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, за неї готові віддати голоси 43% тих, хто визначився і піде на вибори. На другому місці – партія "Голос" 12,5%. Партію "Слуга народу" готові підтримати 8% львів’ян, Об‘єднання "Самопоміч" – 7%, ВО "Свобода" – 5,5%, ВО "Батьківщина" 5,3%. Інші партії набирають менше 5% прохідного бар’єру. На момент проведення дослідження 20,4% опитаних не могли визначитись зі своїм вибором у даному питанні, а 4,9% заявили, що не візьмуть участь у голосуванні", - йдеться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг: 34,6% - за Зеленського, 20% - за Бойка, 16,1% - за Порошенка, - опитування Центру Разумкова





Центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс" на замовлення телеканалу Еспресо провів репрезентативне дослідження у м.Львів з 17 по 23 червня 2020 року. Всього було опитано 2 000 респондентів. Дослідження було проведено в усіх адміністративно-територіальних районах міста та населених пунктах, які входять до Львівської міської ради. Результати репрезентують доросле населення Львова за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ міста на райони. Статистична похибка дослідження: +/– 2,4% (з імовірністю 0,95) Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (computer assisted telephone interviews) з використанням планшетів.



