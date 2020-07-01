Рейтинг партій у Львові: 43% мешканців за "ЄС", 12,5% - за "Голос", 8% - "Слугу народу", 7% - "Самопоміч", 5,5% - "Свободу", 5,3% - "Батьківщину", - опитування "Соцису"
Партії "Європейська Солідарність", "Голос", "Слуга народу", "Самопоміч", ВО "Свобода" та ВО "Батьківщина" долають п'ятивідсотковий електоральний бар'єр за результатами опитування мешканців Львова.
Про це свідчать дані дослідження Центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", проведеного на замовлення Еспресо ТВ, передає Цензор.НЕТ.
"Серед політичних сил лідерство очолює партія "Європейська Солідарність". Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, за неї готові віддати голоси 43% тих, хто визначився і піде на вибори. На другому місці – партія "Голос" 12,5%. Партію "Слуга народу" готові підтримати 8% львів’ян, Об‘єднання "Самопоміч" – 7%, ВО "Свобода" – 5,5%, ВО "Батьківщина" 5,3%. Інші партії набирають менше 5% прохідного бар’єру. На момент проведення дослідження 20,4% опитаних не могли визначитись зі своїм вибором у даному питанні, а 4,9% заявили, що не візьмуть участь у голосуванні", - йдеться в дослідженні.
Центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс" на замовлення телеканалу Еспресо провів репрезентативне дослідження у м.Львів з 17 по 23 червня 2020 року. Всього було опитано 2 000 респондентів. Дослідження було проведено в усіх адміністративно-територіальних районах міста та населених пунктах, які входять до Львівської міської ради. Результати репрезентують доросле населення Львова за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ міста на райони. Статистична похибка дослідження: +/– 2,4% (з імовірністю 0,95) Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (computer assisted telephone interviews) з використанням планшетів.
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P.S. Для когось моторола і гіві - також цінності і «рускій мір» рідний.
Тьі єлементарной причинно-следственной связи не видишь, но при єтом гордишься своим курятником. Очень по расейски. В Европу и Америку каждьій день приезжало / уезжало десятки тьісяч людей, потому скорость распространения вируса там вьіше плюс тестируют там больше. В твоем мухосранске разве что за хлебом в соседнее село ездят.
Я вже втомився від популізму. Можна скільки завгодно на чорне говорити біле, а на біле чорне, але правда від того не зміниться.
Его поступки - это его лицо.
На 31.12.2018 - внешний долг 50,5 млрд дол., ЗВР - 20,8 млрд дол., разница минус 30,7 млрд дол.
За пять лет КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ стал должен почти в ДВА раза больше, чем был должен до этого.
на 31.12.2013 20 415,71 -4130.48 - 16.83%
на 31.12.2014 7 533,33 - 12882.38 - 63.10%
P.S. На жаль, вставити сюда мінфінівський графік не можу.
І так, ще ВВП можете глянути і стан казначейських рахунків.
Адже спочатку війни в нас не вірив взагалі ніхто, лише пророкували югославський сценарій і повний крах.
Крім аграріїв є ще інші напрямки, на котрих ми конкурентноздатні. Той же Львів претворився в один суцільний IT кластер.
ИТ-отрасль - это конечно хорошо, но с точки зрения экономики - это всего лишь заробитчане, работающие в основном на иностранные компании и не платящие в нашей стране никаких налогов.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-ischerpala-kvoty-na-postavku-v-evrosojuz-357260/
янукович пришел - звр. в млрд. долларов.- 34 576,00
янукович уходит - звр. в млрд. долларов. - 20 415,71
- 14 лярдов за 3 года.
Коли вам вкидують мовне питання, то тільки для того, щоб посіяти ненивисть до інших.
А щодо державної мовної політики - тут дійсно так, єдина державна мова - українська.
Якби так завжди голосували, то ми би вже Польщу випереджали.
Ми вже існуємо в реальності, поганій, яка є наслідком дефективного вибіру.
У вас немає жодних підстав заперечувати можливість кращого варіанту.
Міськрада Львова: Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 23,81% (20 місць)
Самопоміч - 16,67% (14 місць)
Свобода - 14,29% (12 місць)
Батьківщина - 10,71% (9 місць)
Громадянська позиція - 9,52% (8 місць)
УКРОП - 7,14% (6 місць)
Радикальна партія Олега Ляшка - 5,95% (5 місць)
Громадянський рух «Народний контроль» - 5,95% (5 місць)
Народний Рух - 5,95% (5 місць).
Серед всіх фракцій нема не єдиної антиукраїнської, "УКРОП" на час останніх виборів ще не був продажним - прокремлівським. Ну а тепер реально може пролізти до міськради Львова антиукраїнська партія продажних ЗЕбілів капітулянтів.