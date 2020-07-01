Водії заплатили майже 32 млн грн штрафів і стали в 4 рази рідше ганяти на дорогах, - Геращенко. ІНФОГРАФІКА

За місяць роботи системи автоматичної фіксації порушень ПДР кількість зафіксованих фактів перевищення швидкості знизилася більш ніж в 4 рази. Всього було виписано майже 400 тис. штрафів, сплачена половина з них на суму в майже 32 млн грн.

Про те повідомив у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість зафіксованих фактів перевищення швидкості за 30 червня знизилася порівняно з першим днем ​​роботи системи з 57 880 випадків до 13 325, або більш ніж в 4 рази!", - написав він.

Геращенко повідомив, що за 30 днів роботи системи автофіксації винесено 398 410 постанов про адмінправопорушення.

"З них вже сплачено 219 040 штрафів за перевищення швидкості. Всього за 30 днів роботи системи на рахунки державного казначейства надійшло 31 908 746 гривень і 98 копійок. Частина цих коштів піде на оплату послуг з доставки повідомлень "Укрпоштою" та на оплату друку постанов про правопорушення ЦПК "Україна". Решта коштів надійде до бюджету і будуть спрямовані на поліпшення дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху ", - підкреслив заступник голови МВС.

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Геращенко додав, що документи щодо тих порушників, які не заплатять штраф протягом 30 днів з моменту повідомлення, будуть передані в державну виконавчу службу для стягнення в установленому законом порядку.



