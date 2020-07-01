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Новини
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Водії заплатили майже 32 млн грн штрафів і стали в 4 рази рідше ганяти на дорогах, - Геращенко. ІНФОГРАФІКА

Водії заплатили майже 32 млн грн штрафів і стали в 4 рази рідше ганяти на дорогах, - Геращенко. ІНФОГРАФІКА

За місяць роботи системи автоматичної фіксації порушень ПДР кількість зафіксованих фактів перевищення швидкості знизилася більш ніж в 4 рази. Всього було виписано майже 400 тис. штрафів, сплачена половина з них на суму в майже 32 млн грн.

Про те повідомив у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість зафіксованих фактів перевищення швидкості за 30 червня знизилася порівняно з першим днем ​​роботи системи з 57 880 випадків до 13 325, або більш ніж в 4 рази!", - написав він.

Геращенко повідомив, що за 30 днів роботи системи автофіксації винесено 398 410 постанов про адмінправопорушення.

"З них вже сплачено 219 040 штрафів за перевищення швидкості. Всього за 30 днів роботи системи на рахунки державного казначейства надійшло 31 908 746 гривень і 98 копійок. Частина цих коштів піде на оплату послуг з доставки повідомлень "Укрпоштою" та на оплату друку постанов про правопорушення ЦПК "Україна". Решта коштів надійде до бюджету і будуть спрямовані на поліпшення дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху ", - підкреслив заступник голови МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Молдові заборонили великі штрафи за порушення карантину

Геращенко додав, що документи щодо тих порушників, які не заплатять штраф протягом 30 днів з моменту повідомлення, будуть передані в державну виконавчу службу для стягнення в установленому законом порядку.

Водії заплатили майже 32 млн грн штрафів і стали в 4 рази рідше ганяти на дорогах, - Геращенко 01Водії заплатили майже 32 млн грн штрафів і стали в 4 рази рідше ганяти на дорогах, - Геращенко 02
Водії заплатили майже 32 млн грн штрафів і стали в 4 рази рідше ганяти на дорогах, - Геращенко 03

Автор: 

авто (6176) швидкість (120) камера (106) Геращенко Антон (935) штраф (1865)


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Топ коментарі
+6
Никак. Идея была не в этом.
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01.07.2020 14:36
+4
МВД хочет ещё денег.
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01.07.2020 14:32
+3
А якщо встановити відеокамери на митниці.поповнення в бюджет збільшиться на 400%.
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01.07.2020 15:37
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Самое главное - как это сказалось на колличестве дтп?
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01.07.2020 14:31 Відповісти
Никак. Идея была не в этом.
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01.07.2020 14:36 Відповісти
МВД хочет ещё денег.
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01.07.2020 14:32 Відповісти
А Вы говорите у Вас денег нет?
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01.07.2020 14:32 Відповісти
если б еще и пьянь мажорно-должностную сажали надолго (с принудительной сдачей теста на алкоголь в первые минуты после остановки)
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01.07.2020 14:36 Відповісти
А Вы говорите у Вас денег нет?
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01.07.2020 14:41 Відповісти
Было это лет 15 назад, в машину моего знакомого въехал мерс, развалил весь зад, машина не его,жилья в собственности нет, 3 фирмы оформленны на жену с которой развод, короче бомж и нищеброд в одном лице, но на 600-ом мерсе. Знакомство только в правоохранительных органах помогло только заставить заплатить деньги за восстановление авто.
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01.07.2020 14:42 Відповісти
Давай статистику по ДТП Київ/область. На скільки % впала
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01.07.2020 15:21 Відповісти
А якщо встановити відеокамери на митниці.поповнення в бюджет збільшиться на 400%.
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01.07.2020 15:37 Відповісти
Гершман блиндераст аваментовский.
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01.07.2020 15:56 Відповісти
 
 