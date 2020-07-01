35 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19 направлять на ремонт і будівництво автодоріг, - Кабмін

Уряд виділив Держагентству автомобільних доріг України 35 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні Кабінету Міністрів у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Уряд затвердив перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автодоріг загального користування державного значення у 2020 році та обсяги бюджетних коштів для їхнього фінансування.

Із цих коштів 33 млрд грн виділено на будівництво, реконструкцію і ремонт автодоріг, ще 2 млрд грн - на експлуатацію, невеликий, поточний ремонт і утримання.

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"Загалом це додаткові 1459 км доріг загального користування поточного року", - зазначив під час розгляду рішення міністр інфраструктури Владислав Криклій.