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Новини
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35 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19 направлять на ремонт і будівництво автодоріг, - Кабмін

35 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19 направлять на ремонт і будівництво автодоріг, - Кабмін

Уряд виділив Держагентству автомобільних доріг України 35 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні Кабінету Міністрів у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Уряд затвердив перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автодоріг загального користування державного значення у 2020 році та обсяги бюджетних коштів для їхнього фінансування.

Із цих коштів 33 млрд грн виділено на будівництво, реконструкцію і ремонт автодоріг, ще 2 млрд грн - на експлуатацію, невеликий, поточний ремонт і утримання.

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"Загалом це додаткові 1459 км доріг загального користування поточного року", - зазначив під час розгляду рішення міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Автор: 

дороги (3064) Кабмін (14097) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+9
хотели таки попилить на короне, но оказалось труднее и неэффективнее... решили вернуться к проверенной методике...
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01.07.2020 14:40
+6
короновірус уже побороли,тепер можна і гроші розпиляти
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01.07.2020 14:36
+4
Ну привильно, фулє! Вірус вже перемогли, а Бенін бітум по "Роттердам+6" може скиснути! Найвеличніші довбо...
Це точно з кварталівського репертуару в стилі: нагадувати всім про маски, соціальну дистанцію та інше, а самому, без маски, в тісному колі таких самих довбнів, під час жорсткого карантину робити фотки в ресторані Хмельницького...
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01.07.2020 14:39
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короновірус уже побороли,тепер можна і гроші розпиляти
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01.07.2020 14:36 Відповісти
хотели таки попилить на короне, но оказалось труднее и неэффективнее... решили вернуться к проверенной методике...
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01.07.2020 14:40 Відповісти
ніякі додаткові кілометри оновлених доріг не оправдають смерті, померлих від нестачі коштів на лікування - людей похилого віку, вагітних дівчаток, малюків, інвалідів, котрим по цих дорогах вже не їздити ніколи...
в випадку з малюками це - торпедування неякісних дітей...їм дороги ні до чого...у них нема вєліків
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01.07.2020 17:23 Відповісти
Ну привильно, фулє! Вірус вже перемогли, а Бенін бітум по "Роттердам+6" може скиснути! Найвеличніші довбо...
Це точно з кварталівського репертуару в стилі: нагадувати всім про маски, соціальну дистанцію та інше, а самому, без маски, в тісному колі таких самих довбнів, під час жорсткого карантину робити фотки в ресторані Хмельницького...
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01.07.2020 14:39 Відповісти
"Найвеличніші довбо..."

та ні - "довбо..." це бидлоелекторат України...
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01.07.2020 15:25 Відповісти
не понятно! то второй волной болячки лякают, то деньги разбазаривают на что-то другое
на ремонт дорог и помощь населению от паводка есть другие предусмотренные бюджетом фонды (на случай ЧП и катастроф) плюс пошла помощь друзей и соседей (а не депутатов-судей-прокуроров-министров и миллионеров в одном флаконе... те за драную пятерку удавятся)
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01.07.2020 14:40 Відповісти
Хотелось бы узнать сумму собранного акциза на топливе и растворившуюся в бюджете
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01.07.2020 14:43 Відповісти
Ну это только ЗЕбилы так могут, еще эпидемия не прошла, бабки попилить.
А потом опять выделят?????
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01.07.2020 14:46 Відповісти
35 млрд грн. из Фонда борьбы с COVID-19 направят на ремонт и строительство автодорог, - Кабмин - Цензор.НЕТ 932
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01.07.2020 14:48 Відповісти
Не позорьтесь, медикам лучше заплатите, оставьте дороги в покое, тошнота слушать, гройсман с порошенкой про дороги пели и вы продолжаете ...
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01.07.2020 14:58 Відповісти
холоп, ты как к хозяевам своим обращаешься?..
смерд вонючий смеет что-то указывать...
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01.07.2020 15:26 Відповісти
Цікава закономірність фонд для ковидла і ремот доріг. Замість того щоб обладнати транспорт потужними ветиляторами, інфекційні лікарні закритими палатами рівня Р4, всі кошти зариють в ямковий ремонт. Замість ремпонту ескалаторів і установки автоматичних термоетрів в аєропортах в ямковий ремонт. Так і хочеться сказати ви там повні ідіоти на верху.
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01.07.2020 15:26 Відповісти
вопрос:
депутатам на их "деятельность" в округах выделяются деньги (и это не три копейки)
сам вопрос - депутаты из "поплывших" округов перечислили деньги на помощь своим избирателям? (если вдруг "да" - то кто и сколько и кому-куда? ))))
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01.07.2020 15:35 Відповісти
Ляшко ,главная санитарная мразь с президентскими амбициями ,на вопрос журналиста , в какую сумму гражданам обойдётся лечение от коронавируса , назвал сумму " 8 -12тыс .гривен ".ЗЕмрази !В этот фонд собрали деньги что бы лечить людей ,а не распиливать средства на строительстве дорог !
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01.07.2020 15:40 Відповісти
Каждый день степашка пиз-ит про эпидемию и заболевших....
А фонд тратят на все что хочешь, но не на здравоохранение!!!!!
Это ведь преступление - нецелевое использование бюдж средств!!!
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01.07.2020 17:01 Відповісти
 
 