35 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19 направлять на ремонт і будівництво автодоріг, - Кабмін
Уряд виділив Держагентству автомобільних доріг України 35 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні Кабінету Міністрів у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Уряд затвердив перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автодоріг загального користування державного значення у 2020 році та обсяги бюджетних коштів для їхнього фінансування.
Із цих коштів 33 млрд грн виділено на будівництво, реконструкцію і ремонт автодоріг, ще 2 млрд грн - на експлуатацію, невеликий, поточний ремонт і утримання.
"Загалом це додаткові 1459 км доріг загального користування поточного року", - зазначив під час розгляду рішення міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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в випадку з малюками це - торпедування неякісних дітей...їм дороги ні до чого...у них нема вєліків
Це точно з кварталівського репертуару в стилі: нагадувати всім про маски, соціальну дистанцію та інше, а самому, без маски, в тісному колі таких самих довбнів, під час жорсткого карантину робити фотки в ресторані Хмельницького...
та ні - "довбо..." це бидлоелекторат України...
на ремонт дорог и помощь населению от паводка есть другие предусмотренные бюджетом фонды (на случай ЧП и катастроф) плюс пошла помощь друзей и соседей (а не депутатов-судей-прокуроров-министров и миллионеров в одном флаконе... те за драную пятерку удавятся)
А потом опять выделят?????
смерд вонючий смеет что-то указывать...
депутатам на их "деятельность" в округах выделяются деньги (и это не три копейки)
сам вопрос - депутаты из "поплывших" округов перечислили деньги на помощь своим избирателям? (если вдруг "да" - то кто и сколько и кому-куда? ))))
А фонд тратят на все что хочешь, но не на здравоохранение!!!!!
Это ведь преступление - нецелевое использование бюдж средств!!!