Шмигаль обіцяє додаткові кошти для ліквідації наслідків паводків на Західній Україні: "700 млн грн - це лише початок"

Вся країна має чітко побачити, на що конкретно будуть витрачені понад 700 млн грн, які уряд доручив виділити для подолання наслідків стихії в західних регіонах України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це, відкриваючи засідання Кабміну в середу, 1 липня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що зараз ці кошти лежать на рахунках Держказначейства і чекають, поки місцева влада і всі відповідальні відомства подадуть чіткі розрахунки, на які будуть спрямовані кошти.

"Вся країна має чітко побачити, що кошти використали для конкретної справи. Важливо, щоб люди розуміли: держава в минулі роки виділяла мільйони, а іноді мільярди для того, щоб запобігти руйнуванням від повеней, але ці кошти використовувалися неефективно. Ми в цьому році отримали наслідки такої безгосподарності", - зазначив очільник уряду.

За словами Шмигаля, підхід має бути дуже чесним: "Уряд і держава виділяють кошти, місцева влада подає всі розрахунки, далі кошти ідуть в регіони та виплачуються людям, а також пускаються на відновлення та покращення всієї інфраструктури, яка пов’язана з захистом від повеней... Ми уважно будемо перевіряти, як ці кошти будуть витрачені. Думаю, ми разом з урядовцями, з народними депутатами, з журналістами будемо виїжджати на місця і робити спільну ревізію".

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Також прем'єр-міністр запевнив, що 700 млн грн – це лише початок. "Найближчими днями ми очікуємо розрахунки, скільки ще треба коштів. І перші такі розрахунки уже надходять до Уряду. Для тих областей, які постраждали від повеней, ми знайдемо необхідний ресурс. Місцевій владі я дав доручення значно прискорити всі процеси, аби люди не чекали тижнями, а могли почати відновлювати домівки, дороги, мости, лікарні. Всіх прошу працювати швидкими темпами без зайвої бюрократії", - додав Шмигаль.

Також очільник Уряду подякував міжнародним партнерам України, які так само швидко виступили з ініціативою щодо допомоги постраждалим регіонам Укоаїни.

"Низка країн, серед яких США, Італія, Угорщина, Ізраїль та Молдова, в перші ж дні простягнули руку допомоги. Зокрема, з Італії до Львова прибуло два літаки гуманітарної допомоги, яка вже розподілена між постраждалими регіонами. Угорщина погодилася задіяти багатонаціональний інженерний батальйон "Тиса" для ремонтів. США виділили кошти, Молдова обладнання, а Ізраїль питну воду, тимчасове розміщення та ресурси для допомоги українцям. Від себе, від нашого Уряду та від всієї Україні ми дякуємо і цінуємо цю підтримку міжнародних партнерів", - заявив Шмигаль.

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