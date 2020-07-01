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В Україні скасували держмонополію на виробництво спирту, заводи незабаром виставлять на продаж, - "Укрспирт"

В Україні скасували держмонополію на виробництво спирту, заводи незабаром виставлять на продаж, -

З 1 липня починає дію закон, який скасовує державну монополію на виготовлення спирту. Однак до 1 липня 2021 року виробництво спирту відбуватиметься тільки на державних заводах, які незабаром виставлять на продаж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрспирту".

12 заводів уже передали в Мінекономрозвитку і їх планують виставити на торги найближчим часом.

"Країні потрібні гроші від внутрішніх інвесторів, а представники різних секторів економіки України готові прямо зараз вкладати у галузь кошти", - зазначив в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.

Згідно з документом, суб'єктам господарювання всіх форм власності надається можливість виробляти спирт етиловий (зокрема як лікарський засіб), спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, зерновий дистилят і біоетанол за умови отримання відповідної ліцензії.

Ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, що мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом і відпуском продукції. Відключення цілодобового відеоспостереження є підставою для відмови або відкликання ліцензії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Мінекономрозвитку скасував указ про звільнення глави "Укрспирту" Блескуна

Водночас закон передбачає, що до 1 січня 2024 року імпорт спирту можуть здійснювати тільки державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України.

З 1 липня 2021 року дозволяється введення в експлуатацію та надання дозволів на будівництво нових підприємств з виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового.

Крім того, Закон забороняє участь у приватизації, оренді державних підприємств - виробників спирту резидентів країни, яка визнана державою-окупантом і/або державою-агресором, і особам, які прямо або побічно контролюються резидентами такої іноземної держави або діють в їхніх інтересах.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Зеленський підписав закон про скасування держмонополії на виробництво спирту.

Читайте: "Укрспирт" припинив виробляти сировину для антисептиків - закінчився термін дії закону, встигли поставити близько 4 млн літрів сировини

Автор: 

держмонополія (3) закон (2830) спирт (404) Укрспирт (301) Сергій Блескун (13)


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Топ коментарі
+4
Вот слуги наварятся на прибыльном бизнесе!
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01.07.2020 14:43
+3
всё,как при Хмельницком..
шинки - в частные руки слуг народа,потом церкви..
ну,а потом - как карта ляжет,только без обид..
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01.07.2020 14:43
+2
Можно гнать самогон???!!!!
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01.07.2020 14:42
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Можно гнать самогон???!!!!
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01.07.2020 14:42 Відповісти
а тебе его кто-то запрещал гнать до этого?
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01.07.2020 14:52 Відповісти
В мене є заводік з виробництва котельних на біопаливі, як раз для переобладнання спиртзаводів. Ех, почнеться робота скоро.
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01.07.2020 15:11 Відповісти
там на кочегаров очередь стоять будет
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01.07.2020 15:12 Відповісти
Той спирт що роблять на спиртзаводах пити не можна, його роблять з продуктів глибокої переробки, які можна назвати одним словом - дерьмо! Краще гнати самогон самим або пити віскі.
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01.07.2020 15:21 Відповісти
Та здесь в основном бизнесмены сидят круглосуточно. Шо им делать?
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01.07.2020 16:33 Відповісти
Для себя может и можно, но как же делиться радостью с людьми?
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01.07.2020 15:11 Відповісти
Бесплатно, как я делаю.
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01.07.2020 16:15 Відповісти
бесплатно на всех не хватит. Опять же к радости забесплатно люди и относятся наплевательски.
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01.07.2020 18:38 Відповісти
нужна!!!!!!!!!!!!!1
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01.07.2020 17:37 Відповісти
всё,как при Хмельницком..
шинки - в частные руки слуг народа,потом церкви..
ну,а потом - как карта ляжет,только без обид..
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01.07.2020 14:43 Відповісти
Боюсь показаться антисемитом.... А погромы будут?
А если серьезно, то это не смешно... одни и те же грабли постоянно...
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01.07.2020 16:21 Відповісти
Вот слуги наварятся на прибыльном бизнесе!
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01.07.2020 14:43 Відповісти
Коррупция и спиртовая мафия побеждена, ура товарищи!
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01.07.2020 14:45 Відповісти
Ещё год ждать минимум
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01.07.2020 14:48 Відповісти
все, трындец, народ, кто употребляет крепкие напитки, начинайте делать их сами - потравят теперь всякой бурдой и хрен кто ответит
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01.07.2020 14:45 Відповісти
А сейчас кто отвечает за бодяжничество из левого спирта с заводов Укрспирта?
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01.07.2020 14:50 Відповісти
Спиртзаводы выставлены на продажу... в полицию!
Хотя что-то подсказывает, что скупят их олигархи со вторым (третьем) гражданством.
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01.07.2020 14:48 Відповісти
дожились )))))
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01.07.2020 14:51 Відповісти
Я даже знаю кто купит водяру ,выкинув нафик уголь
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01.07.2020 14:52 Відповісти
https://picua.org/images/2020/07/01/ba5f6b58f60f072dfc8ec7f8c3486fd6.jpgВ Украине отменили госмонополию на производство спирта, заводы вскоре выставят на продажу, - "Укрспирт" - Цензор.НЕТ 6524
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01.07.2020 14:56 Відповісти
Поделят Коломойский и Ахметов.
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01.07.2020 15:24 Відповісти
Скорро: встречаем водку по 1000грн за пол-литра ( по многочисленным просьбам граждан)
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01.07.2020 15:26 Відповісти
Увы, увы.....
Госмонополия на производства спирта - такой источник доходов бюджета в цивилизованных странах.....
Но это - Украина, детка! Тут нет НИ ОДНОГО государственного спиртзавода, который бы не разорился и не захлебнулся бы убытками....
Увы, но тут без приватизации - ну никак.
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01.07.2020 16:01 Відповісти
Это уже проходили - лет через пять будем закупать спирт за границей, если будет за шо.
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01.07.2020 17:40 Відповісти
 
 