В Україні скасували держмонополію на виробництво спирту, заводи незабаром виставлять на продаж, - "Укрспирт"

З 1 липня починає дію закон, який скасовує державну монополію на виготовлення спирту. Однак до 1 липня 2021 року виробництво спирту відбуватиметься тільки на державних заводах, які незабаром виставлять на продаж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрспирту".

12 заводів уже передали в Мінекономрозвитку і їх планують виставити на торги найближчим часом.

"Країні потрібні гроші від внутрішніх інвесторів, а представники різних секторів економіки України готові прямо зараз вкладати у галузь кошти", - зазначив в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.

Згідно з документом, суб'єктам господарювання всіх форм власності надається можливість виробляти спирт етиловий (зокрема як лікарський засіб), спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, зерновий дистилят і біоетанол за умови отримання відповідної ліцензії.

Ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, що мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом і відпуском продукції. Відключення цілодобового відеоспостереження є підставою для відмови або відкликання ліцензії.

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Водночас закон передбачає, що до 1 січня 2024 року імпорт спирту можуть здійснювати тільки державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України.

З 1 липня 2021 року дозволяється введення в експлуатацію та надання дозволів на будівництво нових підприємств з виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового.

Крім того, Закон забороняє участь у приватизації, оренді державних підприємств - виробників спирту резидентів країни, яка визнана державою-окупантом і/або державою-агресором, і особам, які прямо або побічно контролюються резидентами такої іноземної держави або діють в їхніх інтересах.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Зеленський підписав закон про скасування держмонополії на виробництво спирту.

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