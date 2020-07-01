В Україні скасували держмонополію на виробництво спирту, заводи незабаром виставлять на продаж, - "Укрспирт"
З 1 липня починає дію закон, який скасовує державну монополію на виготовлення спирту. Однак до 1 липня 2021 року виробництво спирту відбуватиметься тільки на державних заводах, які незабаром виставлять на продаж.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрспирту".
12 заводів уже передали в Мінекономрозвитку і їх планують виставити на торги найближчим часом.
"Країні потрібні гроші від внутрішніх інвесторів, а представники різних секторів економіки України готові прямо зараз вкладати у галузь кошти", - зазначив в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.
Згідно з документом, суб'єктам господарювання всіх форм власності надається можливість виробляти спирт етиловий (зокрема як лікарський засіб), спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, зерновий дистилят і біоетанол за умови отримання відповідної ліцензії.
Ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, що мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом і відпуском продукції. Відключення цілодобового відеоспостереження є підставою для відмови або відкликання ліцензії.
Водночас закон передбачає, що до 1 січня 2024 року імпорт спирту можуть здійснювати тільки державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України.
З 1 липня 2021 року дозволяється введення в експлуатацію та надання дозволів на будівництво нових підприємств з виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового.
Крім того, Закон забороняє участь у приватизації, оренді державних підприємств - виробників спирту резидентів країни, яка визнана державою-окупантом і/або державою-агресором, і особам, які прямо або побічно контролюються резидентами такої іноземної держави або діють в їхніх інтересах.
Нагадаємо, в грудні 2019 року Зеленський підписав закон про скасування держмонополії на виробництво спирту.
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шинки - в частные руки слуг народа,потом церкви..
ну,а потом - как карта ляжет,только без обид..
А если серьезно, то это не смешно... одни и те же грабли постоянно...
Хотя что-то подсказывает, что скупят их олигархи со вторым (третьем) гражданством.
Госмонополия на производства спирта - такой источник доходов бюджета в цивилизованных странах.....
Но это - Украина, детка! Тут нет НИ ОДНОГО государственного спиртзавода, который бы не разорился и не захлебнулся бы убытками....
Увы, но тут без приватизации - ну никак.