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Депутаты за 2 дня рассмотрели около 200 поправок к законопроекту об игорном бизнесе из почти 3,5 тыс

Депутаты за 2 дня рассмотрели около 200 поправок к законопроекту об игорном бизнесе из почти 3,5 тыс

Народные депутаты Украины за среду рассмотрели более 70 поправок к законопроекту об игорном бизнесе из почти 3,5 тыс. Ни одну поправку они не поддержали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Авторы отклоненных поправок из "Батькивщины" заявили, что их фракция не будет поддерживать законопроект, и предложили снять его с рассмотрения. Аналогичные предложения вносили во вторник и народные депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

За два дня парламентарии не поддержали ни одну из около 200 рассмотренных поправок к законопроекту.

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Как сообщалось, при подготовке ко второму чтению законопроекта предложено рассмотреть 3 445 поправок.

Автор: 

ВР (15004) законопроект (3602) игорный бизнес (289) Батькивщина (586) Оппозиционная платформа - За жизнь (491)


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i ten złodziej, co kradnie, i ten, co złodziejowi drabinę trzyma
(Вор и тот, кто крадет, и тот, кто лестницу держит!)
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01.07.2020 14:42 Відповісти
to kurwy, nie oczekujemy od nich niczego dobrego..
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01.07.2020 14:47 Відповісти
Быстрее, лошары, работайте. Баум.
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01.07.2020 14:43 Відповісти
ЗЕбилам больше заняться нечем
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01.07.2020 14:43 Відповісти
Как они за бабки работают. Идет война, люди обнищали. Примут такой закон, что бюджет получит дырку от бублика! Неужели такой закон важен - да, важен, какому-то олигарху-живодеру! И не надо петь песни, что это для богачей.
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01.07.2020 14:54 Відповісти
Казино,наркотики,проституция основные приаритеты слуг дявола.
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01.07.2020 14:55 Відповісти
 
 