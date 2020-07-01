Кабмін планує з 1 вересня підвищити мінімальну зарплату до 5 тис. грн, - Шмигаль
Кабінет Міністрів України з 1 вересня планує збільшити мінімальну зарплату в Україні до 5000 грн.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час вступного слова на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми плануємо з 1 вересня цього року встановити мінімальну заробітну плату на рівні 5000 грн, а вже наступного року з 1 січня вона збільшиться спочатку до 6000 грн, а з 1 липня наступного року виросте до 6500 грн", - сказав він.
За його словами, таке зростання в умовах скорочення імпорту має привести до збільшення споживання української продукції.
"Це буде мати позитивний ефект і для бізнесу, і для бюджету, і для країни в цілому, і для кожного громадянина в плані оплати податків і пенсійних внесків", - додав він.
Як повідомлялося, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становить 4723 грн на місяць, або 28,31 грн на годину.
27 червня 2020 року Кабмін на виконання завдання Президента визначив графік підвищення мінімальної заробітної плати в Україні.
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Тепер роблять вас. Смачного.
Що не обляпаєтесь впевнениий
А я планирую выиграть в Спортлото . Як думаете , повезьот
А чё яблоки по 50 грн. в бохатейшей стране ?А ещё братьям и сестрам продаём маски от вируса.
********* самих себЕ !
Знаю не мало людей, чаще это мамы с маленькими детьми, которых бросили похотливые "опез@лы", и которые работают в гос учреждениях нянями, секретарями, уборщицами, соц.работниками и т.п. на вот эти 141$ в месяц!
А какая то обожравшаяся "тварь" рассказывает нам о бракованных детях...
Не заметна вообще разница, когда одна говорит, что на 36 тысяч она видите ли не может нормально жить, а другая на четыре даже не сможет нормально умереть...
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