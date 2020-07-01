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Кабмін планує з 1 вересня підвищити мінімальну зарплату до 5 тис. грн, - Шмигаль

Кабмін планує з 1 вересня підвищити мінімальну зарплату до 5 тис. грн, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України з 1 вересня планує збільшити мінімальну зарплату в Україні до 5000 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час вступного слова на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми плануємо з 1 вересня цього року встановити мінімальну заробітну плату на рівні 5000 грн, а вже наступного року з 1 січня вона збільшиться спочатку до 6000 грн, а з 1 липня наступного року виросте до 6500 грн", - сказав він.

За його словами, таке зростання в умовах скорочення імпорту має привести до збільшення споживання української продукції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінімальна зарплата з 1 вересня збільшиться до 5 тис. грн, із 1 січня 2021-го - до 6 тис. грн, а з 1 липня - до 6,5 тис. грн, - попередній графік Кабміну

"Це буде мати позитивний ефект і для бізнесу, і для бюджету, і для країни в цілому, і для кожного громадянина в плані оплати податків і пенсійних внесків", - додав він.

Як повідомлялося, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становить 4723 грн на місяць, або 28,31 грн на годину.

27 червня 2020 року Кабмін на виконання завдання Президента визначив графік підвищення мінімальної заробітної плати в Україні.

Автор: 

Кабмін (14097) мінімальна зарплата (304) Шмигаль Денис (4589)


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Топ коментарі
+18
...дебил зелепузый, а деньги на это ты в тумбочке брать будешь, или у нас экономика вдруг резко заработала? Нда, трускавецкие дипломы выйдут для Украины боком...
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01.07.2020 14:56
+5
так і є..це фактичне збільшення податкового тиску..а дрібний та середній бізнес (за окремими винятками) зара і так ледь живоліє..
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01.07.2020 14:59
+3
отже, будуть вмикати друкарський станок. мрія зебілів здійсниться - всі мульйонерами стануть
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01.07.2020 15:01
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...дебил зелепузый, а деньги на это ты в тумбочке брать будешь, или у нас экономика вдруг резко заработала? Нда, трускавецкие дипломы выйдут для Украины боком...
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01.07.2020 14:56 Відповісти
так одолжили в мвф под реформы для проедания)) у нас сказали еще пенсам подождать пару лет пока все утрясут с короной)) за развитой экономикой украины не угнаться))
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01.07.2020 15:27 Відповісти
Стопудово это зрада зрадная! И сейчас соевые идиоты именно это тут и докажут!Кабмин планирует с 1 сентября повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5677
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01.07.2020 14:56 Відповісти
так і є..це фактичне збільшення податкового тиску..а дрібний та середній бізнес (за окремими винятками) зара і так ледь живоліє..
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01.07.2020 14:59 Відповісти
Спеціально для таких як ти...
https://censor.net/news/3205354/natsbank_prinyal_polnomochiya_po_regulirovaniyu_lombardov_kreditnyh_i_strahovyh_kompaniyi
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01.07.2020 14:59 Відповісти
Зрада!!!Кабмин планирует с 1 сентября повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9518
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01.07.2020 15:03 Відповісти
соевые идиоты - это, конечно, реальность, но в данном случае это удар по малому и среднему бизнесу, который сейчас и так на последнем издыхании. Где взять дополнительные деньги на оплату зарплат, если и так бизнес стоит? Спасибо, что увеличили на 2 сотни только, а могли и больше затулить - с этих трускавецких экономистов станется...
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01.07.2020 15:07 Відповісти
правда лучше пети))) а так полностью согласен - это "поддержка" малого бизнеса после пандемии - самки собаки они - натуральные
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01.07.2020 15:20 Відповісти
Навіщо? Адже ви зробили іх разом.
Тепер роблять вас. Смачного.
Що не обляпаєтесь впевнениий
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01.07.2020 15:13 Відповісти
Кабмин планирует с 1 сентября повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн, - Шмыгаль


А я планирую выиграть в Спортлото . Як думаете , повезьот
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01.07.2020 14:57 Відповісти
шо то наш министр сегодня разобещался. не к добру
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01.07.2020 14:59 Відповісти
это на фоне слухов о его неизбежной отставке
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01.07.2020 15:08 Відповісти
отже, будуть вмикати друкарський станок. мрія зебілів здійсниться - всі мульйонерами стануть
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01.07.2020 15:01 Відповісти
Во всём мире коллапс ,только в Лимпопо прорыв в экономике.
А чё яблоки по 50 грн. в бохатейшей стране ?А ещё братьям и сестрам продаём маски от вируса.
********* самих себЕ !
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01.07.2020 15:03 Відповісти
Чому так мало? Чому не 100 тисяч? А давайте усіх зробимо мільйонерами!
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01.07.2020 15:11 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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01.07.2020 15:19 Відповісти
"Как сообщалось, минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн в месяц" - это для общего видения, да только нужно упоминать, что подоходным забирают 800 с хвостом и на руки людям выдают 3900грн. - 141$ !!!

Знаю не мало людей, чаще это мамы с маленькими детьми, которых бросили похотливые "опез@лы", и которые работают в гос учреждениях нянями, секретарями, уборщицами, соц.работниками и т.п. на вот эти 141$ в месяц!
А какая то обожравшаяся "тварь" рассказывает нам о бракованных детях...
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01.07.2020 15:26 Відповісти
оторых бросили похотливые "опез@лы"? ну то приголуб таку "мами" і витрачай власні кошти на цю дитину. Зроби з неї "якісну", у чому проблема? Чи ти її будеш "шкодувати" а я за власні податки робити її дитину "якісною"?
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01.07.2020 15:34 Відповісти
Зато судьям, менеджерам гос предприятий, прокурорам, депутатам и всяким проходимцам для тебя налоги отдавать им на зарплаты в сотни тысяч это норм? Я смотрю ты лизун ещё тот!
Не заметна вообще разница, когда одна говорит, что на 36 тысяч она видите ли не может нормально жить, а другая на четыре даже не сможет нормально умереть...
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01.07.2020 17:37 Відповісти
Я тут одному сьогодні дав посилання на статистику, так ось український громадянин, на усе тобою вище перераховане, витрачає у 4 рази менше, ніж поляк і у 8 разів менше, ніш швейцарець. Але статистика, цифри і аргументи, то не ваше... у вас є якась власна, жебрацька правда? А у чому вона полягає? У тому, щоби плутати те, що ти мав сплатити як податок із тим, що ти вкрав у держави? Ну це ви вмієте. Коли з бюджету берете, то питань "за що" і хто "туди це поклав" у вас не виникає.
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01.07.2020 17:48 Відповісти
Как это по ЗЕбильному... Ах да выборы, забыл
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01.07.2020 15:28 Відповісти
І що? Справа Гройсмана жива. В країні, де ніхто менше ніж за 10ку не буде працювати повний робочий день, завжди є запас для підняття мінімальної зарплати. Це просто змусить вивести з тіні частку зарплат і сплачувати більше податків. Ось і усе. Дивно чому 5ть? могли і 7 спокійно вводити.
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01.07.2020 15:32 Відповісти
это повышение с 1 07 2020 смело можно затасовать в одно место Кабинету Министров

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, изменила тарифы на услуги распределения природного газа с 1 июля. Об этом говорится в проектах постановлений №3014-3051 и №3053-3056 НКРЭКУ, передает УНН.
Согласно документу, с 1 июля произошли изменения запланированных повышений тарифов на распределение газа.
Стоимость доставки топлива в платежках в среднем вырастет на 9,4%, информирует Консультационный центр для населения "ГазПравда".
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01.07.2020 15:43 Відповісти
Бубочка захотел поднять миниималку- бо рейтинг падает - Шмыгаль под козырек- поднимем! Они ж слуги, что начальник сказал - сделают,станок включат.Но на месяц рейтинг вырастет. Бубочка радостный видосик снимет.
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01.07.2020 15:44 Відповісти
Бог ты мой! Аж почти на 300 грн. Чтоб вы суки подавились!
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01.07.2020 15:45 Відповісти
А нарид - против!
Евробляхеры - на сполох!
Если работодатель тратит на работника 10 000 грн, из них 1000 по белому, 9000 - в карман, то работник получает 1000 - 40%налоги = 600 + 9000, иттого 9600
Если работодатель тратит на работника 10 000 грн, из них 7000 по белому, 3000 - в карман, то работник получает 7000 - 40%налоги = 4200 + 3000, иттого 7200
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01.07.2020 16:13 Відповісти
Порося перед забоєм (а електорат перед виборами) завжди чешуть за вухом.
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01.07.2020 16:28 Відповісти
ну теперь заживем. проблема, что с такими деньжищами делать будем.
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01.07.2020 17:04 Відповісти
Неслыханная щедрость))
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01.07.2020 17:37 Відповісти
 
 