Кабмін планує з 1 вересня підвищити мінімальну зарплату до 5 тис. грн, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України з 1 вересня планує збільшити мінімальну зарплату в Україні до 5000 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час вступного слова на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми плануємо з 1 вересня цього року встановити мінімальну заробітну плату на рівні 5000 грн, а вже наступного року з 1 січня вона збільшиться спочатку до 6000 грн, а з 1 липня наступного року виросте до 6500 грн", - сказав він.

За його словами, таке зростання в умовах скорочення імпорту має привести до збільшення споживання української продукції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінімальна зарплата з 1 вересня збільшиться до 5 тис. грн, із 1 січня 2021-го - до 6 тис. грн, а з 1 липня - до 6,5 тис. грн, - попередній графік Кабміну

"Це буде мати позитивний ефект і для бізнесу, і для бюджету, і для країни в цілому, і для кожного громадянина в плані оплати податків і пенсійних внесків", - додав він.

Як повідомлялося, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становить 4723 грн на місяць, або 28,31 грн на годину.

27 червня 2020 року Кабмін на виконання завдання Президента визначив графік підвищення мінімальної заробітної плати в Україні.