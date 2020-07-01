"Слуга народу" Арахамія про Шкарлета: "Восени побачимо, чи це була зрада, чи перемога"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що до питання призначення міністра освіти Верховна Рада повернеться уже восени.

Про це він сказав журналістам після засідання парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Арахамія каже, що його не обурює те, що Кабмін призначив Шкарлета в обхід парламенту.

"Не обурює, тому що були шалені дискусії на фракції і таке інше, мені здається, що уряд розумів, що зараз дуже важливий сезон для освіти, підготовка до навчального сезону, і без повноцінного міністра дуже важко буде рухатись, і потім уряд буде винний перед депутатами в тому числі. Тому вони взяли на себе відповідальність і пішли самостійним шляхом. А восени ми усі з вами побачимо, чи це була зрада, чи це перемога", - сказав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі вчені звернулися до Зеленського не призначати Шкарлета главою МОН: "Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може". ДОКУМЕНТ