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"Слуга народу" Арахамія про Шкарлета: "Восени побачимо, чи це була зрада, чи перемога"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що до питання призначення міністра освіти Верховна Рада повернеться уже восени.

Про це він сказав журналістам після засідання парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Арахамія каже, що його не обурює те, що Кабмін призначив Шкарлета в обхід парламенту.

"Не обурює, тому що були шалені дискусії на фракції і таке інше, мені здається, що уряд розумів, що зараз дуже важливий сезон для освіти, підготовка до навчального сезону, і без повноцінного міністра дуже важко буде рухатись, і потім уряд буде винний перед депутатами в тому числі. Тому вони взяли на себе відповідальність і пішли самостійним шляхом. А восени ми усі з вами побачимо, чи це була зрада, чи це перемога", - сказав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі вчені звернулися до Зеленського не призначати Шкарлета главою МОН: "Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може". ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (14985) Міносвіти (1414) Арахамія Давид (1104) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+23
а у зекомандовух були перемоги? хоч одна? за цілий рік?
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01.07.2020 15:01
+18
боюсь это ЗЕкономерность
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01.07.2020 15:07
+17
https://twitter.com/tarasskinn Тарас https://twitter.com/tarasskinn @tarasskinn https://twitter.com/tarasskinn/status/1278156387336491011 9 ч

У зебилов усі гарні закінчилися, а розумних не було.

Говнокоманда - не послухать, не подивиться.
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01.07.2020 15:01
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кто Давид во время подсуетитлся одно время у Бирюкова подвязалсся в СММ потоом быстро определился и сам стал волонтёрить Хотя на вопрос где чеки? давид молчит
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01.07.2020 15:48 Відповісти
Эх, дотянуть бы до осени а там с баблом - в Ростов....-думал охамевший Арахамия. - Да. да...Посмотрим на Шкарпета!
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01.07.2020 15:53 Відповісти
осенью абхазская обезьяна будет лежать с ломом в жопе...
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01.07.2020 15:54 Відповісти
ухаха нет он как раз растёт так что чем больше рузго язычных подыхает в песках Сирии на териконах Донбасса в на дорогах Ливии тем нам радостней
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01.07.2020 15:58 Відповісти
Осенью ты,обезьяна небритая,уже у себя в горах должен быть.
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01.07.2020 16:19 Відповісти
Осенью Арахамия должен увидеть разве что червей у себя в могиле.
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01.07.2020 17:06 Відповісти
баба-даа!!
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01.07.2020 17:14 Відповісти
Арахамия говорит, что его не возмущает то, что Кабмин назначил Шкарлета в обход парламента. что положил болт на парламент
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01.07.2020 18:06 Відповісти
щось підказує в осені вас в Україні не знайдеш,нікого....
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01.07.2020 19:34 Відповісти
А осенью мы все с вами увидим: это была зрада, или это перемога Источник: https://censor.net/n3205383

Начались эксперименты над детьми
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01.07.2020 20:34 Відповісти
а конкурс для чего обьявляют?
или они всех подряд перебирать будут по 3 месяца, пока не найдут нормального министра?
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01.07.2020 21:48 Відповісти
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