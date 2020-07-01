Кабмін виділив 305 млн грн на житло воїнам, які зазнали поранення на Донбасі, - Шмигаль
Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про виділення коштів на придбання житла для українських воїнів і їхніх сімей.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
За словами глави уряду, рішення передбачає виділення 305 млн гривень, які підуть на те, щоб забезпечити квартирами і будинками майже 300 воїнів і їхні родини.
"Ці люди захищали нашу незалежність та територіальну цілісність. Наші військові – це наші герої, а тому ми як Уряд та суспільство маємо віддавати їм належну шану, в тому числі створювати гідні умови для проживання та роботи. Це дуже важливо, аби наші хлопці та дівчата на передовій бачили та розуміли, що держава тут на мирній землі, підставляє плече і допомагає їм та їхнім родинам. І тому наше рішення сьогодні - воно не тільки про соціальні зобов’язання, а воно також про національну безпеку нашої країни", - заявив Денис Шмигаль.
Прем'єр-міністр також нагадав, що 5 липня виповнюється 6 років звільнення Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки від російсько-окупаційних військ.
"Дякую українським військовим та всім тим, хто віддав свої життя за мирне небо над головою. Дякую всім українським військовим, які захищають нашу країну", - підсумував Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За счет государства (вернее - налогоплательщиков) никому хат по 10 лямов быть не должно ни при каких условиях.
Ибо лучше купить 10 квартир для 10 героев по 1 ляму, чем одному пентхаус за 10 лямов. Тем более, что на квартиру за 10 лямов обязательно найдется много желающих дармоедов-ворюг из числа чинуш. Да и вообще - я бы в принципе практику раздачи квартир кому бы то ни было, за исключением ВРЕМЕННЫХ жилищ военным исключительно по месту службы и на время службы - а нашим героям просто выплачивал бы значительные ДЕНЕЖНЫЕ компенсации - и пусть что хотят, то и делают - кто хочет - квартиру в Киеве покупает, кто хочет - дом в пригороде.
Для этого в цивилизованных странах есть специальные программы беспроцентного кредитования для военнослужащих - ты получаешь квартиру сразу и по-чуть-чуть с твоей зарплаты списывается ее стоимость - проценты при этом не начисляются, пока ты находишься на госслужбе. Ну и сама зарплата, ессно - значительно выше - ибо деньги идут не на оплату квартир, а на зарплаты. А то у нас много хитрожопых - у меня даже знакомые такие есть - пошел в СБУ, получил нашару 3к квартиру через 2 года и тут же уволился - это же прямое ограбление налогоплательщиков и мошенничество!
В случае же с раненными героями - все еще проще - можно просто выплачивать при серьезном ранении денежную компесанцию, достаточную для покупки квартиры.
"и если АТОшник остался допустим без ноги ....он будет на коляске в БАНК каждый месяц за баблом кататься"
Вы устарели лет на 10 как минимум. В нынешних реалиях бабло банк переводит тебе на счет, которым ты можешь оперировать со своего смартфона. В банк кататься нет никакой необходимости.
Але діскусію на цю тему продовжувать не бачу сенсу, Ви все одно залишитесь при своїй думці.
Как обычно, у зе-нариков - "мыши сьедят".
Главное чтоб воинам квартиры купили.
Настоящий патриот критикует Президента и Правительство за неудачи и просчёты, и искренне радуется удачам и победам.
Засланным казачкам всё плохо, они критикуют и удачи и поражения. Им чем в стране хуже-тем более радуются.
ИМХО