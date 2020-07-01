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Новини Агресія Росії проти України
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Кабмін виділив 305 млн грн на житло воїнам, які зазнали поранення на Донбасі, - Шмигаль

Кабмін виділив 305 млн грн на житло воїнам, які зазнали поранення на Донбасі, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про виділення коштів на придбання житла для українських воїнів і їхніх сімей.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За словами глави уряду, рішення передбачає виділення 305 млн гривень, які підуть на те, щоб забезпечити квартирами і будинками майже 300 воїнів і їхні родини.

"Ці люди захищали нашу незалежність та територіальну цілісність. Наші військові – це наші герої, а тому ми як Уряд та суспільство маємо віддавати їм належну шану, в тому числі створювати гідні умови для проживання та роботи. Це дуже важливо, аби наші хлопці та дівчата на передовій бачили та розуміли, що держава тут на мирній землі, підставляє плече і допомагає їм та їхнім родинам. І тому наше рішення сьогодні - воно не тільки про соціальні зобов’язання, а воно також про національну безпеку нашої країни", - заявив Денис Шмигаль.

Також дивіться: Представники української діаспори відкрили в Чорногорії реабілітаційний центр, в якому прийматимуть наших військовослужбовців. ФОТО

Прем'єр-міністр також нагадав, що 5 липня виповнюється 6 років звільнення Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки від російсько-окупаційних військ.

"Дякую українським військовим та всім тим, хто віддав свої життя за мирне небо над головою. Дякую всім українським військовим, які захищають нашу країну", - підсумував Шмигаль.

Автор: 

житло (1071) Кабмін (14097) Донбас (22356) військовослужбовці (4764) Шмигаль Денис (4589)


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Топ коментарі
+4
А сейчас свиноботы нам расскажут, почему это плохо.
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01.07.2020 15:26
+2
Кабмин выделил 305 млн грн на жилье воинам, получившим ранения на Донбассе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2965
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01.07.2020 15:16
+2
На Печерске?
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01.07.2020 15:25
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Кабмин выделил 305 млн грн на жилье воинам, получившим ранения на Донбассе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2965
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01.07.2020 15:16 Відповісти
это где то 30 квартир...не густо
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01.07.2020 15:18 Відповісти
На Печерске?
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01.07.2020 15:25 Відповісти
ну да , нормальные хаты .... на другие и нет смысла смотреть )))
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01.07.2020 15:26 Відповісти
Нормальные хаты по 10 лямов нужно покупать ЗА СВОЙ СЧЕТ.
За счет государства (вернее - налогоплательщиков) никому хат по 10 лямов быть не должно ни при каких условиях.
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01.07.2020 18:34 Відповісти
даже при условии того что люди потеряли глаз,руку,ногу защищая Украину??? .... ну да хаты по 10 лямов нужны только таким как мердведчук , ахметов и Зеля....и так далее ....они же герои нации..
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01.07.2020 20:42 Відповісти
Даже при абсолютно ЛЮБЫХ условиях - хаты по 10 лямов - исключительно за свой счет.
Ибо лучше купить 10 квартир для 10 героев по 1 ляму, чем одному пентхаус за 10 лямов. Тем более, что на квартиру за 10 лямов обязательно найдется много желающих дармоедов-ворюг из числа чинуш. Да и вообще - я бы в принципе практику раздачи квартир кому бы то ни было, за исключением ВРЕМЕННЫХ жилищ военным исключительно по месту службы и на время службы - а нашим героям просто выплачивал бы значительные ДЕНЕЖНЫЕ компенсации - и пусть что хотят, то и делают - кто хочет - квартиру в Киеве покупает, кто хочет - дом в пригороде.
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01.07.2020 21:54 Відповісти
лучше получить разово - квартиру чем откладывать платежи собирая необходимую сумму на жильё .... вам лучше сразу машину купить или через 10 лет ??? ну бред же ....логичесской цепочки нет .... и если АТОшник остался допустим без ноги ....он будет на коляске в БАНК каждый месяц за баблом кататься ...с нашими ********* пандусами ? ...я как Архитектор и много в этом понимаю ...да и в целом нахожусь в строительно-архитектурной среде лучше это знаю так что ...так то. Вон рашка своим "ветеранам" уже десятки лет обещает жильё .... и что ? так и живут в бараках .... вы мыслите точно также.
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02.07.2020 01:33 Відповісти
"лучше получить разово - квартиру чем откладывать платежи собирая необходимую сумму на жильё"

Для этого в цивилизованных странах есть специальные программы беспроцентного кредитования для военнослужащих - ты получаешь квартиру сразу и по-чуть-чуть с твоей зарплаты списывается ее стоимость - проценты при этом не начисляются, пока ты находишься на госслужбе. Ну и сама зарплата, ессно - значительно выше - ибо деньги идут не на оплату квартир, а на зарплаты. А то у нас много хитрожопых - у меня даже знакомые такие есть - пошел в СБУ, получил нашару 3к квартиру через 2 года и тут же уволился - это же прямое ограбление налогоплательщиков и мошенничество!

В случае же с раненными героями - все еще проще - можно просто выплачивать при серьезном ранении денежную компесанцию, достаточную для покупки квартиры.

"и если АТОшник остался допустим без ноги ....он будет на коляске в БАНК каждый месяц за баблом кататься"
Вы устарели лет на 10 как минимум. В нынешних реалиях бабло банк переводит тебе на счет, которым ты можешь оперировать со своего смартфона. В банк кататься нет никакой необходимости.
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02.07.2020 10:15 Відповісти
Лучше 30 квартир героям, чем ничего.
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01.07.2020 15:28 Відповісти
Это где-то 300 квартир, а не 30.
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01.07.2020 15:36 Відповісти
Кстати да. Если недорогими однушками, то около 500.
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01.07.2020 15:48 Відповісти
если у тебя нет никакой, то будешь рад и недорогой однушке.
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01.07.2020 15:51 Відповісти
Вы даже не представляете, насколько вы правы.... (((
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01.07.2020 15:59 Відповісти
А сейчас свиноботы нам расскажут, почему это плохо.
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01.07.2020 15:26 Відповісти
сейчас шмары завёрнутые в шаурму расскажут почему капитулянт лучше Пороха.
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01.07.2020 15:47 Відповісти
Это про Дебальцево и Иловайск ?? ))
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01.07.2020 15:49 Відповісти
Це про відступ військ, після "миру в очох фуйла"
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01.07.2020 15:56 Відповісти
Було розведення військ з обох боків.
Але діскусію на цю тему продовжувать не бачу сенсу, Ви все одно залишитесь при своїй думці.
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01.07.2020 16:01 Відповісти
Це точно. Бо було відведення український військ.
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01.07.2020 16:16 Відповісти
Так-так, а Чорне море зацвіло, бо Зелю президентом обрали. Сектанти - це зло.
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01.07.2020 21:56 Відповісти
а где был твой Зелёный сопель когда ********* устроила Дебальцево и Иловайск ??? жопой у рояля крутил ? или шаурму за ларьком жрал ?
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02.07.2020 01:36 Відповісти
Сомневаюсь, что и эти деньги, и эти квартиры, мы хоть когда-нибудь увидем.
Как обычно, у зе-нариков - "мыши сьедят".
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01.07.2020 15:51 Відповісти
Нам эти деньги видеть необзательно.
Главное чтоб воинам квартиры купили.
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01.07.2020 16:03 Відповісти
Знаете, чем отличается настоящий патриот Украины от засланных казачков?
Настоящий патриот критикует Президента и Правительство за неудачи и просчёты, и искренне радуется удачам и победам.
Засланным казачкам всё плохо, они критикуют и удачи и поражения. Им чем в стране хуже-тем более радуются.
ИМХО
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01.07.2020 16:05 Відповісти
 
 