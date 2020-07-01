Кабмін виділив 305 млн грн на житло воїнам, які зазнали поранення на Донбасі, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про виділення коштів на придбання житла для українських воїнів і їхніх сімей.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За словами глави уряду, рішення передбачає виділення 305 млн гривень, які підуть на те, щоб забезпечити квартирами і будинками майже 300 воїнів і їхні родини.

"Ці люди захищали нашу незалежність та територіальну цілісність. Наші військові – це наші герої, а тому ми як Уряд та суспільство маємо віддавати їм належну шану, в тому числі створювати гідні умови для проживання та роботи. Це дуже важливо, аби наші хлопці та дівчата на передовій бачили та розуміли, що держава тут на мирній землі, підставляє плече і допомагає їм та їхнім родинам. І тому наше рішення сьогодні - воно не тільки про соціальні зобов’язання, а воно також про національну безпеку нашої країни", - заявив Денис Шмигаль.

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Прем'єр-міністр також нагадав, що 5 липня виповнюється 6 років звільнення Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки від російсько-окупаційних військ.

"Дякую українським військовим та всім тим, хто віддав свої життя за мирне небо над головою. Дякую всім українським військовим, які захищають нашу країну", - підсумував Шмигаль.