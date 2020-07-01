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Рада в четверг примет законопроект об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия

Рада в четверг примет законопроект об игорном бизнесе, -

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия полагает, что Верховная Рада в четверг, 2 июля, примет в целом проект закона об игорном бизнесе.

Об этом он сказал журналистам в среду в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я прогнозирую, что завтра до 12 часов закон будет принят", - сказал Арахамия"

Комментируя огромное количество поправок к законопроекту во втором чтении, глава фракции отметил, что поправки - это "способ политически поторговаться".

Также на Цензор.НЕТ: Депутаты за 2 дня рассмотрели около 200 поправок к законопроекту об игорном бизнесе из почти 3,5 тыс

"Просто сейчас решили, что не будем ни с кем идти на эти переговоры и просто будем идти (рассматривать законопроект. - Ред.) в рабочем порядке", - добавил Арахамия.

Автор: 

ВР (15004) законопроект (3602) игорный бизнес (289) Арахамия Давид (1105)


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Топ коментарі
+6
міня аж трісьот без рулєтки
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01.07.2020 15:50
+5
очень важный на сегодняшний день закон! очень тяжело сейчас без азартных игр! спасибо зеко манде!!!!
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01.07.2020 15:44
+5
оно уже давно поделено между Аваковым и Арсеном Борисычем
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01.07.2020 15:49
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Так вы только чуть более 200 поправок рассмотрели из 3000. Аваков с Беней сильно "попросили" так, что отказаться никак нельзя?
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01.07.2020 15:41 Відповісти
Нова влада, яка прийде після Зеленського, відмінить цей закон і закриє всі бордерлі-казіно!
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01.07.2020 15:44 Відповісти
генералів скорочують.
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01.07.2020 17:12 Відповісти
наконец-то

я смогу пойти в 5-ти звездочный отель и спустить завалявшийся лимон баксов !
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01.07.2020 16:39 Відповісти
Игровые наркотики очень тревожат нашу власть!
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01.07.2020 15:41 Відповісти
Давай лучше про сосну
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01.07.2020 16:35 Відповісти
А как поделили ?
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01.07.2020 15:42 Відповісти
оно уже давно поделено между Аваковым и Арсеном Борисычем
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01.07.2020 15:49 Відповісти
Я просто не розумію «логіку» цієї нації!- Тут верещали, що закон про мову «не на часі»!
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01.07.2020 15:42 Відповісти
очень важный на сегодняшний день закон! очень тяжело сейчас без азартных игр! спасибо зеко манде!!!!
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01.07.2020 15:44 Відповісти
міня аж трісьот без рулєтки
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01.07.2020 15:50 Відповісти
Дозволити усі види азарту в ВР ібаста!!!
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01.07.2020 15:53 Відповісти
Там один бородатый дядько давно мечтает снять табу на очко
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01.07.2020 16:02 Відповісти
Дуже, шкода. що Верховна Рада до цього часу так і не прийняла в остаточній редакції президентський Закон про ліквідацію адвокатської монополії, який вже був одобрений Конституційним Судом України.
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01.07.2020 15:44 Відповісти
Посмотрите, какой геноцид нам готовят https://youtu.be/UxWdHkOhCKw
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01.07.2020 15:49 Відповісти
У него был тяжелый разговор с баумом и аваковым Два года без налогов. Это плата за поддержку зеленского со стороны разных типов во время избирательной компании.
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01.07.2020 15:49 Відповісти
Пандемия - по барабану,
Война - фигня,
Кризис - до фени,
Реформы - а ну их в ж...
Главное - что?... Правильно, - Бабло!
Деребан - превыше всего.
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01.07.2020 15:55 Відповісти
А это черножопое чмо могло бы у себя в Абхазии такой законпропихнуть? Хрен там! А в Украине можно, тут для черножопых кландайк.
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01.07.2020 16:10 Відповісти
Зелёные пропутинские мародёры хотят последние копейки отобрать у наших нищих и доверчивых граждан.... Отберут за копейки землю, подсадят на игровой наркотик - и будет страна бомжей, голодранцев, преступников, психов....Выход один - или зелень нас...., или мы зелень.... Третьего не дано...
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01.07.2020 16:20 Відповісти
Ставлю на кон корабельную сосну
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01.07.2020 16:26 Відповісти
ты дядя не боишься что тебя побьют
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01.07.2020 16:29 Відповісти
эту чиппалину осенью выдернут за ботву и покрошат в салат
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01.07.2020 16:40 Відповісти
Є у Бідструпа малюнок,називається "круг замкнувся"...Сюжет такий - бос виганяє з роботи службовця,службовець дома хамить своїй жінці,жінка виганяє служницю,а служниця дає ляпас кавалєру...Ну а той вже не мав на кому зірвати зло,то й пішов і копнув пса...Копнутий пес побіг,побачив боса,порвав йому штани і покусав...Круг замкнувся...Боюсь,що і цього разу позамикається багато кіл...Хтось безнадійно програється,візьме щось що стріляє і почне з Арахаміі...і з інших отців гральних рулеток...
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01.07.2020 18:19 Відповісти
А жопы Петушариев уже проиграны!
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01.07.2020 19:29 Відповісти
Давно нужно было легализовать, так как запреты не работают, у меня знакомый играет через https://casinobabki.com/ сайт онлайн казино с выводом денег и на него никак не повлияли все эти запреты, он как получал бонусы и играл в различные игровые автоматы.
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13.10.2020 20:27 Відповісти
 
 