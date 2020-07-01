Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх"
Венедіктова погоджується з Рябошапкою, але, бачачи долю Рябошапки, і як залежна від президента Зеленського, на відміну від нас, сторони захисту, вона боїться за свою подальшу долю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко під час засідання Печерського райсуду.
"Я хочу повністю погодитися з позицією Генерального прокурора Рябошапки – що це політичний "треш". Це дуже небезпечно для Генерального прокурора – казати правду в очі. Тому що саме за це, за відмову підписати "треш" Генеральний прокурор Рябошапка був відправлений у відставку", - підкреслив Порошенко.
"Я як кандидат юридичних наук з величезною зацікавленістю вчора прочитав і прослухав пост учасника процесу пані Венедіктової. Ваша честь, я вам подарую цю книгу, називається "Судебные речи и статьи советских обвинителей". Ви знайдете тут позицію "академіка" Вишинського, яка повністю збігається з позицією обвинувачення. Що інколи бувають такі часи, дослівно цитую, коли "державна необхідність вимагає закон відкласти в бік, в сторону разом з Конституцією і діяти виключно в інтересах держави", вашого уявлення про цю державу. І тоді українські громадяни в 21 столітті, тому що ви показали відосик, будуть ходити в суд – бажано Печерський – для того, щоб доводити свою невинуватість. Це ви таку державу нам пропонуєте. Я як президент України п’ять років боронив Конституцію. Володимир Зеленський відповідно до Конституції має статус гаранта Конституції. Я не чув з учорашнього дня оцінку дій Генерального прокурора, яка висловилася, що громадянин має в суді доводити свою невинуватість. Тобто ви призначили винуватими 40 мільйонів українців, і невинуватими будуть лише ті, кому ви дозволите в ваших відосиках бути невинуватими. Ми з вами в різних країнах живемо", - додав п'ятий президент.
Порошенко навів ще одну цитату: "царицей доказательств есть чистосердечное признание". "Ваша честь, я хочу зробити щиросердечне визнання. Мене хочуть покарати за те, що влітку 2014 року не дочекавшись відповіді Путіна на мій мирний план, я віддав наказ про контрнаступ ЗСУ , внаслідок якого було звільнено 2/3 окупованого Донбасу – за це вони мені шиють державну зраду. Я хочу зробити визнання: я віддав такий наказ. Більше того, наголошую, державною зрадою були би те, якби я цей наказ не віддав. Це називається "правда очі коле"", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".
Також Порошенко заявив, що ще одна справа проти нього звучить, як підписання, виконання та законодавча імплементація Мінських угод.
"Якраз вчора Рада ЄС продовжила санкції проти країни – агресора за невиконання Мінських угод Російською Федерацією. Я хочу зробити зізнання: я підписав та імплементовував Мінські угоди як єдиний механізм захисту суверенітету і звільнення окупованих територій. Очевидні мотиви помсти за захист української території, мені особисто помсти за санкції. "П’ята колона" РФ, яка відсиджувалася під час моєї каденції президентства, зараз повернулася і намагається мені помститися. Більше того – у ДБР слідчі працюють під керівництвом адвоката Януковича Бабікова і "спілки адвокатів Януковича", яка зараз називається Державним бюро розслідувань. Більше того, зазначені особи брали безпосередню і особисту участь у штурмі національного Музею Гончара без будь-яких дозволів суду на це. Скоївши злочин, вони знаходяться під розслідуванням, тобто є зацікавленими і упередженими особами", - додав п'ятий президент.
Порошенко звернувся до Венедіктової і Зеленського, заявивши, що політичні переслідування в Україні погано закінчуються.
У той же час п'ятий президент запропонував всій країні об'єднатися.
"Я ще раз наголошую, Ваша честь: поверніть той, як назвав Генеральний прокурор Рябошапка, "треш" цьому "угрупуванню". Як ви зробили з поданням на Божка. Тим більше, що 10 липня, через дев’ять днів у них закінчується відведений законом термін на розслідування справи, по закінченні якого вони зобов’язані її закрити – так вимагає закон. Бо з 28 травня 2019 року, отримуючи кошти з кишень платників податків, – рік ця величезна група займається тим, що курям на сміх. Сьогодні мені сказали, що вони збираються просити, щоб їм і далі дали можливість попрацювати ще пару років в цьому напрямку. Не ганьбіться! Я ще раз наголошую: є щось пред’являти – пред’являйте і отримуйте результат. Немає – вибачіться, закрийте справу і займайтеся тим, де розкрадаються десятки мільярдів", - підсумував Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні в Печерському суді Києва проходить чергове засідання у справі п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.
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https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-v-sude-1-iyulya-2020-onlayn-translyaciya-novosti-ukrainy-50097173.html Все подробности онлайн. Обвинение просит личное обязательство для Порошенко на девять дней
16:20 - Прокурор продолжает зачитывать свое заявление
Он говорит, что Порошенко пользуется своим влиянием, чтобы оказывать давление на сторону обвинения. Депутаты протестуют.
16:24 - Нардеп Алексей Гончаренко обратив внимание на срок меры пресечения Порошенко, о которой просит прокуратура
"Прокуратура просит личное обязательство на время расследования - то есть до 10 июля. То есть на 9 дней! Полный абсурд", - написал он в своем Telegram-канале.Защита выражает сомнение в подлинности ходатайства Венедиктовой из-за отсутствия даты
Адвокаты настаивают, что в соответствии со стандартами деловодства все государственные документы должны быть датированы. Они также обращают внимание на несоответствия в датах других документов.
16:30 - Защита выражает сомнение в подлинности ходатайства Венедиктовой из-за отсутствия даты
Адвокаты настаивают, что в соответствии со стандартами деловодства все государственные документы должны быть датированы. Они также обращают внимание на несоответствия в датах других документов.
16:35 - Тем временем несколько депутатов из зала суда вышли к сторонникам Порошенко
Первой выступает Ирина Геращенко, за ней - Ирина Фриз.16:45 - Тем временем в суде продолжается спор о несоответствии в датах
Адвокат Порошенко настаивает на несостоятельности объяснений этого несоответствия стороной обвинения.
Порошенко и присутствующие депутаты выражают протест и заявляют, что прокурор дискредитирует их политсилу.
16:17 - Нардеп Ирина Геращенко требует у судью зарегистрировать заявление о совершении преступления прокурором
По ее словам, прокурор обманывает следствие и насмехается над парламентом. Дептутаты требуют отстранения прокурора.
Адвокат Порошенко настаивает на несостоятельности объяснений этого несоответствия стороной обвинения.
16:49 - Адвокат переходит к аргументации того, что дело против Порошенко является политическим преследованием
Он утверждает, что дело против Порошенко имеет все признаки политического преследования.
16:50 - Перед сторонниками Порошенко продолжают выступать депутаты
Марину Ионову сменяет у микрофона Иванна Климпуш-Цинцадзе, затем выступает Нина Южанина.
17:04 - Во время спора с депутатов с прокурорами Геращенко назвала прокуроров "шавками Венедиктовой"
«Мы независимые депутаты, это вы - https://nv.ua/ukraine/politics/na-sude-po-poroshenko-possorilis-deputaty-i-prokurory-novosti-ukrainy-50097299.html шавки Венедиктовой », - сказала она.
((
Багато справ,відкритих проти Пєті не мають "судової перспективи",деякі "трієчниця" Вєнєдіктова не "довела до пуття",деякі навіть ще процесуально не оформлені і навіть не піднімались...
Х..й це правда..
Пєтя -"закінчений " Брехун\
Багато що розказала Сироїд з Самопомочі,Як Пєтя пробував нагнути у 2016 через "західних партнерів" "Самопоміч",щоб вона допомогла йому здійснити "Судову реформу" в інтересах Порошенко....
та може воно то так і є..На Конкретній справі..
Але відчувається -ніжки то затрусились у Бариги... ))) СПРАВ ТО НЕ ОДНА.. А ВЖЕ З ДЕСЯТОК...
Порох: «обісрався»!
жри, зебанат
Порох: «обісрався»!
Прокурор зачитал фабулу обвинения на заседании Печерского райсуда Киева по https://korrespondent.net/ukraine/4246787-poroshenko-yzbyrauit-meru-presechenyia-transliatsyia избранию меры пресечения в среду, 1 июля, бывшему президенту Петру Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко на должность первого зам главы Службы внешней разведки.
По словам прокурора, в 2018 году Порошенко незаконно издал указ о назначении Семочко. О незаконности этого указа знал тогдашний глава СВР Егор Божок, поскольку было нарушено сразу несколько процедур, которые предусматривает закон.
В то время первым заместителем Божка был Андрей Алексеенко, и закон не предусматривал, что таких должностей может быть две.
Согласно заявлению прокурора, процедура назначения нового заместителя главы СВР предусматривала подачу представления на увольнение старого зама и назначение нового. Согласовать ее должны были в СНБО. Однако этого сделано не было. И Божок, зная о незаконности указа, представил нового зама коллективу и тот приступил к обязанностям. В итоге Семочко проработал в Службе внешней разведки с 03.08.18 по 19.04.19.
Главная претензия следствия в том, что незаконно назначенный Семочко получил доступ к документам, содержащим гостайну. Также за время работы ему незаконно выплатили 1,55 млн грн.
Ущерб от действия Порошенко оценен в 557 тысяч гривен.
СУД РОЗБЕРЕТЬСЯ.
Порох має конституційне право створювати дорадчі органи і назначати керівників.
Зовнішня розвідка не "дорадчий орган".
Вона керується своїм Статутом..
Де замісником Голови НЕ МОЖЕ БУТИ РАДНИК ПОРОШЕНКО..(у даному випадку "комісар" Семочко)
Вибрані за особисту відданість злодії,зрадники і хабарники..Одна із причина Антирейтингу Порошенко у 49 відсотків на виборах...
Нагадаємо, НЕДІЛЯ, 14 КВІТНЯ 2019 6 квітня президент України Петро Порошенко провів зустрічі з представниками громадських організацій. За даними УП, Порошенко пообіцяв, що найближчими днями https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/6/7211490/ звільнить Семочка з посади заступника керівника Служби зовнішньої розвідки. 7 квітня
Семочка https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/7/7211506/ помітили в Адміністрації президента.Раніше журналісти оприлюднили результати власного розслідування про статки першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/2/7193844/ Семочка.
Його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти. За даними ЗМІ, родичі Семочка постійно "курсують" між Києвом та анексованим Кримом.
На початку грудня https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/11/7200902/ контррозвідка підтвердила, що дружина та дочка Семочка мають російське громадянство.https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/3/7194000/ НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення".Згодом в СБУ повідомили, що розпочали кримінальнеhttps://www.pravda.com.ua/news/2018/10/16/7195329/ провадження за статтею "державна зрада".
на своем месте
З усіх куточків країни приїхали прості люди на підтримку свого гетьмана Порошенка.
Зеля, тобі не допоможуть московські агенти, тобі не перемогти українців.
Сподіваюсь, ти правиш в нашій державі останні місяці.
подібних звернень о Олігархів-доларових мільйонерів і мільярдерів(призвіще неважливе)..
Олігархами вони стали власне на пограбуванні Країни,брехні,наглості та жлобствіІ і НАБЛИЖЕНОСТІ ДО ВЛАДИ