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Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх"

Порошенко в суді: Поверніть цей

Венедіктова погоджується з Рябошапкою, але, бачачи долю Рябошапки, і як залежна від президента Зеленського, на відміну від нас, сторони захисту, вона боїться за свою подальшу долю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко під час засідання Печерського райсуду.

"Я хочу повністю погодитися з позицією Генерального прокурора Рябошапки – що це політичний "треш". Це дуже небезпечно для Генерального прокурора – казати правду в очі. Тому що саме за це, за відмову підписати "треш" Генеральний прокурор Рябошапка був відправлений у відставку", - підкреслив Порошенко.

"Я як кандидат юридичних наук з величезною зацікавленістю вчора прочитав і прослухав пост учасника процесу пані Венедіктової. Ваша честь, я вам подарую цю книгу, називається "Судебные речи и статьи советских обвинителей". Ви знайдете тут позицію "академіка" Вишинського, яка повністю збігається з позицією обвинувачення. Що інколи бувають такі часи, дослівно цитую, коли "державна необхідність вимагає закон відкласти в бік, в сторону разом з Конституцією і діяти виключно в інтересах держави", вашого уявлення про цю державу. І тоді українські громадяни в 21 столітті, тому що ви показали відосик, будуть ходити в суд – бажано Печерський – для того, щоб доводити свою невинуватість. Це ви таку державу нам пропонуєте. Я як президент України п’ять років боронив Конституцію. Володимир Зеленський відповідно до Конституції має статус гаранта Конституції. Я не чув з учорашнього дня оцінку дій Генерального прокурора, яка висловилася, що громадянин має в суді доводити свою невинуватість. Тобто ви призначили винуватими 40 мільйонів українців, і невинуватими будуть лише ті, кому ви дозволите в ваших відосиках бути невинуватими. Ми з вами в різних країнах живемо", - додав п'ятий президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Порошенко навів ще одну цитату: "царицей доказательств есть чистосердечное признание". "Ваша честь, я хочу зробити щиросердечне визнання. Мене хочуть покарати за те, що влітку 2014 року не дочекавшись відповіді Путіна на мій мирний план, я віддав наказ про контрнаступ ЗСУ , внаслідок якого було звільнено 2/3 окупованого Донбасу – за це вони мені шиють державну зраду. Я хочу зробити визнання: я віддав такий наказ. Більше того, наголошую, державною зрадою були би те, якби я цей наказ не віддав. Це називається "правда очі коле"", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

Також Порошенко заявив, що ще одна справа проти нього звучить, як підписання, виконання та законодавча імплементація Мінських угод.

"Якраз вчора Рада ЄС продовжила санкції проти країни – агресора за невиконання Мінських угод Російською Федерацією. Я хочу зробити зізнання: я підписав та імплементовував Мінські угоди як єдиний механізм захисту суверенітету і звільнення окупованих територій. Очевидні мотиви помсти за захист української території, мені особисто помсти за санкції. "П’ята колона" РФ, яка відсиджувалася під час моєї каденції президентства, зараз повернулася і намагається мені помститися. Більше того – у ДБР слідчі працюють під керівництвом адвоката Януковича Бабікова і "спілки адвокатів Януковича", яка зараз називається Державним бюро розслідувань. Більше того, зазначені особи брали безпосередню і особисту участь у штурмі національного Музею Гончара без будь-яких дозволів суду на це. Скоївши злочин, вони знаходяться під розслідуванням, тобто є зацікавленими і упередженими особами", - додав п'ятий президент.

Порошенко звернувся до Венедіктової і Зеленського, заявивши, що політичні переслідування в Україні погано закінчуються.

У той же час п'ятий президент запропонував всій країні об'єднатися.

Також дивіться: Під ДБР відбулася акція на підтримку Порошенка і проти політичних репресій: мітингувальники попрямували під Печерський суд. ФОТОрепортаж

"Я ще раз наголошую, Ваша честь: поверніть той, як назвав Генеральний прокурор Рябошапка, "треш" цьому "угрупуванню". Як ви зробили з поданням на Божка. Тим більше, що 10 липня, через дев’ять днів у них закінчується відведений законом термін на розслідування справи, по закінченні якого вони зобов’язані її закрити – так вимагає закон. Бо з 28 травня 2019 року, отримуючи кошти з кишень платників податків, – рік ця величезна група займається тим, що курям на сміх. Сьогодні мені сказали, що вони збираються просити, щоб їм і далі дали можливість попрацювати ще пару років в цьому напрямку. Не ганьбіться! Я ще раз наголошую: є щось пред’являти – пред’являйте і отримуйте результат. Немає – вибачіться, закрийте справу і займайтеся тим, де розкрадаються десятки мільярдів", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні в Печерському суді Києва проходить чергове засідання у справі п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) Порошенко Петро (15180) суд (11693) Рябошапка Руслан (441) ДБР (3502) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+64
Пётр громит прокурорских и венидиктовой прилетело как образцу тупости и наследнице совка
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01.07.2020 15:55
+50
Петр Алексеевич, сил Вам!!Вы седьмой президент!
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01.07.2020 15:57
+43
Дякуємо Вам, що ви з Україною та особливо вдячні, що ви не залишаєте Україну на празволяще в скрутні часи! Україна з Вами!
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01.07.2020 15:56
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Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 3748
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01.07.2020 16:36 Відповісти
Парубій прямим текстом назвав клоуна клоуном
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01.07.2020 16:37 Відповісти
емоційні висловлювання сторони,яка звинувачується Суд не приймає до уваги...)
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01.07.2020 17:15 Відповісти
Нє ачькуй зєбільчик.....

Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 6436
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01.07.2020 16:43 Відповісти
https://nv.ua/ НВ:
https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-v-sude-1-iyulya-2020-onlayn-translyaciya-novosti-ukrainy-50097173.html Все подробности онлайн. Обвинение просит личное обязательство для Порошенко на девять дней

16:20 - Прокурор продолжает зачитывать свое заявление

Он говорит, что Порошенко пользуется своим влиянием, чтобы оказывать давление на сторону обвинения. Депутаты протестуют.

16:24 - Нардеп Алексей Гончаренко обратив внимание на срок меры пресечения Порошенко, о которой просит прокуратура

"Прокуратура просит личное обязательство на время расследования - то есть до 10 июля. То есть на 9 дней! Полный абсурд", - написал он в своем Telegram-канале.Защита выражает сомнение в подлинности ходатайства Венедиктовой из-за отсутствия даты

Адвокаты настаивают, что в соответствии со стандартами деловодства все государственные документы должны быть датированы. Они также обращают внимание на несоответствия в датах других документов.

16:30 - Защита выражает сомнение в подлинности ходатайства Венедиктовой из-за отсутствия даты

Адвокаты настаивают, что в соответствии со стандартами деловодства все государственные документы должны быть датированы. Они также обращают внимание на несоответствия в датах других документов.
16:35 - Тем временем несколько депутатов из зала суда вышли к сторонникам Порошенко

Первой выступает Ирина Геращенко, за ней - Ирина Фриз.16:45 - Тем временем в суде продолжается спор о несоответствии в датах

Адвокат Порошенко настаивает на несостоятельности объяснений этого несоответствия стороной обвинения.
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01.07.2020 16:50 Відповісти
16:15 - Прокурор заявил о давлении Порошенко на нардепов которые пришли к нему в суд

Порошенко и присутствующие депутаты выражают протест и заявляют, что прокурор дискредитирует их политсилу.

16:17 - Нардеп Ирина Геращенко требует у судью зарегистрировать заявление о совершении преступления прокурором

По ее словам, прокурор обманывает следствие и насмехается над парламентом. Дептутаты требуют отстранения прокурора.
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01.07.2020 16:52 Відповісти
16:45 - Тем временем в суде продолжается спор о несоответствии в датах

Адвокат Порошенко настаивает на несостоятельности объяснений этого несоответствия стороной обвинения.

16:49 - Адвокат переходит к аргументации того, что дело против Порошенко является политическим преследованием

Он утверждает, что дело против Порошенко имеет все признаки политического преследования.

16:50 - Перед сторонниками Порошенко продолжают выступать депутаты

Марину Ионову сменяет у микрофона Иванна Климпуш-Цинцадзе, затем выступает Нина Южанина.
17:04 - Во время спора с депутатов с прокурорами Геращенко назвала прокуроров "шавками Венедиктовой"

«Мы независимые депутаты, это вы - https://nv.ua/ukraine/politics/na-sude-po-poroshenko-possorilis-deputaty-i-prokurory-novosti-ukrainy-50097299.html шавки Венедиктовой », - сказала она.
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01.07.2020 17:10 Відповісти
Знову знаменита кацапська самиця на сайті з'явилась, дуже підла істота, велика провокаторка. Будьте всі обачні з нею, ігноруйте її чипляння.
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01.07.2020 16:52 Відповісти
ти про кого?
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01.07.2020 17:00 Відповісти
Пункт видачі циркового реквізиту

Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 2537
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01.07.2020 17:02 Відповісти
У порохоботів істерія, їх ідол не пам'ятник буде сидіти.
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01.07.2020 17:06 Відповісти
до цього ще досить далеко..
((
Багато справ,відкритих проти Пєті не мають "судової перспективи",деякі "трієчниця" Вєнєдіктова не "довела до пуття",деякі навіть ще процесуально не оформлені і навіть не піднімались...
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01.07.2020 17:12 Відповісти
Не будет он сидеть, сколько бы вы, лоботрясы, эту хотелку не теребенькали...😀
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01.07.2020 17:14 Відповісти
истерия у тебяб зебанат -это зепрокуроры просят у Пороха личное обязательство)))
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01.07.2020 17:18 Відповісти
Я як президент України п'ять років боронив Конституцію.



Х..й це правда..


Пєтя -"закінчений " Брехун\

Багато що розказала Сироїд з Самопомочі,Як Пєтя пробував нагнути у 2016 через "західних партнерів" "Самопоміч",щоб вона допомогла йому здійснити "Судову реформу" в інтересах Порошенко....
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01.07.2020 17:10 Відповісти
Хіба лайно може палати?

Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 9243
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01.07.2020 17:28 Відповісти
мега -піар..

та може воно то так і є..На Конкретній справі..
Але відчувається -ніжки то затрусились у Бариги... ))) СПРАВ ТО НЕ ОДНА.. А ВЖЕ З ДЕСЯТОК...
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01.07.2020 17:35 Відповісти
Прокурор побіг в туалет!
Порох: «обісрався»!

жри, зебанат
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01.07.2020 17:44 Відповісти
Порошенко-мій президент.І ворог у еас спільний -Вова Ху@ло!
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01.07.2020 17:36 Відповісти
Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 3662
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01.07.2020 17:41 Відповісти
Прокурор побіг в туалет!
Порох: «обісрався»!
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01.07.2020 17:43 Відповісти
Бывшие президент и глава Службы внешней разведки знали о незаконности указа Порошенко о назначении Семочко, говорят прокуроры.
Прокурор зачитал фабулу обвинения на заседании Печерского райсуда Киева по https://korrespondent.net/ukraine/4246787-poroshenko-yzbyrauit-meru-presechenyia-transliatsyia избранию меры пресечения в среду, 1 июля, бывшему президенту Петру Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко на должность первого зам главы Службы внешней разведки.
По словам прокурора, в 2018 году Порошенко незаконно издал указ о назначении Семочко. О незаконности этого указа знал тогдашний глава СВР Егор Божок, поскольку было нарушено сразу несколько процедур, которые предусматривает закон.
В то время первым заместителем Божка был Андрей Алексеенко, и закон не предусматривал, что таких должностей может быть две.
Согласно заявлению прокурора, процедура назначения нового заместителя главы СВР предусматривала подачу представления на увольнение старого зама и назначение нового. Согласовать ее должны были в СНБО. Однако этого сделано не было. И Божок, зная о незаконности указа, представил нового зама коллективу и тот приступил к обязанностям. В итоге Семочко проработал в Службе внешней разведки с 03.08.18 по 19.04.19.
Главная претензия следствия в том, что незаконно назначенный Семочко получил доступ к документам, содержащим гостайну. Также за время работы ему незаконно выплатили 1,55 млн грн.
Ущерб от действия Порошенко оценен в 557 тысяч гривен.
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01.07.2020 17:49 Відповісти
рахункова палата дала офіційну відповідь, шо призначення Семочнко не нанесла фін збитків. Порох має конституційне право створювати дорадчі органи і назначати керівників.)
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01.07.2020 17:50 Відповісти
громадянин отримував у час війни зарплату на посаді котра не прописана у бюджеті,призначений туди ОСОБИСО Порошенко волюнтаристським рішенням..

СУД РОЗБЕРЕТЬСЯ.
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01.07.2020 17:57 Відповісти
о тебя ,зебанат ,кроет -все, зебобик сдох и все твое тупое вранье тоже. Суд теперь по зеле докажет
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01.07.2020 18:08 Відповісти
ось порохоботка і спіймалась на демагогії )

Порох має конституційне право створювати дорадчі органи і назначати керівників.

Зовнішня розвідка не "дорадчий орган".
Вона керується своїм Статутом..
Де замісником Голови НЕ МОЖЕ БУТИ РАДНИК ПОРОШЕНКО..(у даному випадку "комісар" Семочко)
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01.07.2020 18:02 Відповісти
А Пороху инкриминируют что он внешнюю разведку создал!? Ну да нанес ущерб *****! Посодить фулигана!
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01.07.2020 18:04 Відповісти
Кадри Порошенко -ЦЕ П...ЄЦ..
Вибрані за особисту відданість злодії,зрадники і хабарники..Одна із причина Антирейтингу Порошенко у 49 відсотків на виборах...

Нагадаємо, НЕДІЛЯ, 14 КВІТНЯ 2019 6 квітня президент України Петро Порошенко провів зустрічі з представниками громадських організацій. За даними УП, Порошенко пообіцяв, що найближчими днями https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/6/7211490/ звільнить Семочка з посади заступника керівника Служби зовнішньої розвідки. 7 квітня
Семочка https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/7/7211506/ помітили в Адміністрації президента.Раніше журналісти оприлюднили результати власного розслідування про статки першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/2/7193844/ Семочка.
Його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти. За даними ЗМІ, родичі Семочка постійно "курсують" між Києвом та анексованим Кримом.

На початку грудня https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/11/7200902/ контррозвідка підтвердила, що дружина та дочка Семочка мають російське громадянство.https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/3/7194000/ НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення".Згодом в СБУ повідомили, що розпочали кримінальнеhttps://www.pravda.com.ua/news/2018/10/16/7195329/ провадження за статтею "державна зрада".
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01.07.2020 18:58 Відповісти
А что с Ермаковским братиком? Все пучком, торговать креслами норм? Никакое НАБУ не возбудилось?
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01.07.2020 19:37 Відповісти
На "клопотаннях" які пред'являє банда прокурорів немає дат! Взагалі! )
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01.07.2020 17:52 Відповісти
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BF%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0,_%D0%BF%D0%BE_%D0%95%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1 по Сеньке шапка, по Ерёме колпак . Петя пиарится по - полной программе. Называет прокуроров зависимыми от ПреЗедента. Наверное вспомнил свою ...летней давности молодость и своего кума (Ген. пгокугога) под которого написали закон (без юридического образования). Опять хочет власти. Опять хочется быть ближе к корыту.
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01.07.2020 17:56 Відповісти
ще раз..емоціні висловлювання підсудного при відсутності образи в сторону СУду(за це може біти штраф або розгляд справи без його участи) НІЯК не враховуються Судом ))
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01.07.2020 17:59 Відповісти
Нет, он вспомнил слова Зеленского: "Генпрокурор - 100% мой человек."
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01.07.2020 20:32 Відповісти
Новіков,з садистським задоволенням,тицяє прокурорів,разом з суддею,в їхнє ж лайно)
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01.07.2020 17:57 Відповісти
Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 263
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01.07.2020 17:59 Відповісти
Пора скомороха увольнять что-то слуга из него хреновый всё норовит стать Императором! Пора поступить как с нерадивыми слугами! Ссаными тряпками выбросить на мороз!
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01.07.2020 18:01 Відповісти
Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 3720
на своем месте
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01.07.2020 18:01 Відповісти
Зеленський - дурілка картонна, кращої виборчої програми для свого опонента ніхто подарувати не зміг би.
З усіх куточків країни приїхали прості люди на підтримку свого гетьмана Порошенка.
Зеля, тобі не допоможуть московські агенти, тобі не перемогти українців.
Сподіваюсь, ти правиш в нашій державі останні місяці.
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01.07.2020 18:12 Відповісти
нагадую..ПРО ЄДИНОГО ЛЕГІТИМНОГО ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ...

Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 5760
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01.07.2020 18:59 Відповісти
Ну нафіг
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01.07.2020 20:36 Відповісти
Опять Порох зелёных недоносков на бутылку посадил.
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01.07.2020 18:29 Відповісти
Да расслабтесь вы ,никто шоколадника по таким смехотворным и тупым обвинениям не посадит .Разыгрывают шоу для биомассы: лепят из Петра 1 очередную жертву злочинного бандитского(клоунского) режима зенуковича ,повышая тому рейтинги перед очередными или досрочными парламентскими,а то и президентскими выборами .И здогадайтесь хто це робе.
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01.07.2020 18:31 Відповісти
Масоны? Рептилоиды? Билл Гейтс?
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01.07.2020 20:35 Відповісти
Порошенко опять в суде устроил цирк. Ему еще не надоело тратить деньги на то, чтобы собрать свою группу поддержки
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01.07.2020 18:46 Відповісти
Петр Алексеевич...идите на добровольное действие с судебной системой....платите пять лет с 2020 по 2025 год за всех украинцев коммуналку...и оплатите все долги по ней на 2020 год....и идите с миром в бизнес... без занимания должностей госслужб и депутатства....а то за 30 лет госслужащий и стал долларовым милиардером!
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01.07.2020 18:48 Відповісти
Кацап лаптеногий и не мрий! Кстати ты там в Пендосии перед неграми на колени встал?
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01.07.2020 18:52 Відповісти
пока ты стоишь передо мной......нацист!
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01.07.2020 18:56 Відповісти
Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 2540
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01.07.2020 18:59 Відповісти
Ой извини кацапы на колени не становятся они на бутылку садятся сразу!
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01.07.2020 19:01 Відповісти
нема змісту.
подібних звернень о Олігархів-доларових мільйонерів і мільярдерів(призвіще неважливе)..

Олігархами вони стали власне на пограбуванні Країни,брехні,наглості та жлобствіІ і НАБЛИЖЕНОСТІ ДО ВЛАДИ
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01.07.2020 18:56 Відповісти
Хто знає коли Венедиктовій будуть клізьму вставляти?
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01.07.2020 20:06 Відповісти
Похудел Петро знатно. Молоток! При таком бабле и собственном элитном фитнесцентре иметь такое запущеное тело как-то совсем нелепо.
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01.07.2020 20:33 Відповісти
Ты забыл о состоянии его здоровья поинтересоваться для начала.
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01.07.2020 20:39 Відповісти
Давно ушел бы на покой при плохом состоянии. Жизнь явно удалась. Никому уже ничего не нужно доказывать. Но ведь неймётся мужику! Следовательно всё ок со здоровьем. Просто страсть к стяжательству и доминированию напрочь отбирает внимание от простых вещей.
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01.07.2020 21:03 Відповісти
смени пластинку о стяжательстве, надоело
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02.07.2020 22:48 Відповісти
Это ты про вовку ***** сейчас верно сказал, желто черненький 😁
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03.07.2020 13:09 Відповісти
Предлагаю пошутить и седьмым избрать Турчинова, и чем раньше тем лучше.
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01.07.2020 20:49 Відповісти
"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники". © Джордж Оруэлл
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01.07.2020 21:21 Відповісти
И это все идёт с 1991 года. Никто не забыл, какая Украина была и какой стала. Следующие поколения нас проклянут, дали кучке бандитов и воров уничтожить экономику Украины.
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01.07.2020 22:01 Відповісти
ГЕТЬМАНА ПОРОХА В ПРЕЗИДЕНТИ
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01.07.2020 22:05 Відповісти
и снова на те же грабли? Ну не выберут снова барыгу, как бы вам этого не хотелось, это пройденный этап
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01.07.2020 22:34 Відповісти
а тебе еще раз права выбора и не предоставят - неужели до сих пор не дошло)
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02.07.2020 10:41 Відповісти
Залезь туда откуда вылез.
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03.07.2020 13:06 Відповісти
Порох і зараз мій Президент! крапка
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01.07.2020 22:39 Відповісти
👍🇺🇦
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03.07.2020 13:11 Відповісти
А Петя хорошую речь толкнул!
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03.07.2020 13:20 Відповісти
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