Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх"

Венедіктова погоджується з Рябошапкою, але, бачачи долю Рябошапки, і як залежна від президента Зеленського, на відміну від нас, сторони захисту, вона боїться за свою подальшу долю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко під час засідання Печерського райсуду.

"Я хочу повністю погодитися з позицією Генерального прокурора Рябошапки – що це політичний "треш". Це дуже небезпечно для Генерального прокурора – казати правду в очі. Тому що саме за це, за відмову підписати "треш" Генеральний прокурор Рябошапка був відправлений у відставку", - підкреслив Порошенко.

"Я як кандидат юридичних наук з величезною зацікавленістю вчора прочитав і прослухав пост учасника процесу пані Венедіктової. Ваша честь, я вам подарую цю книгу, називається "Судебные речи и статьи советских обвинителей". Ви знайдете тут позицію "академіка" Вишинського, яка повністю збігається з позицією обвинувачення. Що інколи бувають такі часи, дослівно цитую, коли "державна необхідність вимагає закон відкласти в бік, в сторону разом з Конституцією і діяти виключно в інтересах держави", вашого уявлення про цю державу. І тоді українські громадяни в 21 столітті, тому що ви показали відосик, будуть ходити в суд – бажано Печерський – для того, щоб доводити свою невинуватість. Це ви таку державу нам пропонуєте. Я як президент України п’ять років боронив Конституцію. Володимир Зеленський відповідно до Конституції має статус гаранта Конституції. Я не чув з учорашнього дня оцінку дій Генерального прокурора, яка висловилася, що громадянин має в суді доводити свою невинуватість. Тобто ви призначили винуватими 40 мільйонів українців, і невинуватими будуть лише ті, кому ви дозволите в ваших відосиках бути невинуватими. Ми з вами в різних країнах живемо", - додав п'ятий президент.

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Порошенко навів ще одну цитату: "царицей доказательств есть чистосердечное признание". "Ваша честь, я хочу зробити щиросердечне визнання. Мене хочуть покарати за те, що влітку 2014 року не дочекавшись відповіді Путіна на мій мирний план, я віддав наказ про контрнаступ ЗСУ , внаслідок якого було звільнено 2/3 окупованого Донбасу – за це вони мені шиють державну зраду. Я хочу зробити визнання: я віддав такий наказ. Більше того, наголошую, державною зрадою були би те, якби я цей наказ не віддав. Це називається "правда очі коле"", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

Також Порошенко заявив, що ще одна справа проти нього звучить, як підписання, виконання та законодавча імплементація Мінських угод.

"Якраз вчора Рада ЄС продовжила санкції проти країни – агресора за невиконання Мінських угод Російською Федерацією. Я хочу зробити зізнання: я підписав та імплементовував Мінські угоди як єдиний механізм захисту суверенітету і звільнення окупованих територій. Очевидні мотиви помсти за захист української території, мені особисто помсти за санкції. "П’ята колона" РФ, яка відсиджувалася під час моєї каденції президентства, зараз повернулася і намагається мені помститися. Більше того – у ДБР слідчі працюють під керівництвом адвоката Януковича Бабікова і "спілки адвокатів Януковича", яка зараз називається Державним бюро розслідувань. Більше того, зазначені особи брали безпосередню і особисту участь у штурмі національного Музею Гончара без будь-яких дозволів суду на це. Скоївши злочин, вони знаходяться під розслідуванням, тобто є зацікавленими і упередженими особами", - додав п'ятий президент.

Порошенко звернувся до Венедіктової і Зеленського, заявивши, що політичні переслідування в Україні погано закінчуються.

У той же час п'ятий президент запропонував всій країні об'єднатися.

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"Я ще раз наголошую, Ваша честь: поверніть той, як назвав Генеральний прокурор Рябошапка, "треш" цьому "угрупуванню". Як ви зробили з поданням на Божка. Тим більше, що 10 липня, через дев’ять днів у них закінчується відведений законом термін на розслідування справи, по закінченні якого вони зобов’язані її закрити – так вимагає закон. Бо з 28 травня 2019 року, отримуючи кошти з кишень платників податків, – рік ця величезна група займається тим, що курям на сміх. Сьогодні мені сказали, що вони збираються просити, щоб їм і далі дали можливість попрацювати ще пару років в цьому напрямку. Не ганьбіться! Я ще раз наголошую: є щось пред’являти – пред’являйте і отримуйте результат. Немає – вибачіться, закрийте справу і займайтеся тим, де розкрадаються десятки мільярдів", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні в Печерському суді Києва проходить чергове засідання у справі п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.