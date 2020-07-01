Перенести местные выборы с октября юридически невозможно, - "слуга народа" Арахамия

Информация о возможном переносе даты выборов с октября является слухами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия подтвердил, что на следующей неделе парламент должен назначить дату проведения местных выборов.

При этом, по словам главы фракции "Слуга народа", информация о возможном переносе даты выборов с октября является слухами.

"Но для того, чтобы у кого-то, например, возникла мысль так сделать, на это потребовалось бы две сессии. У нас нет времени до выборов сделать это за две сессии, через изменение Конституции фактически. Я считаю, что этот сценарий невозможен, сколько бы там слухов не было. Это просто юридически невозможно сделать", - отметил Арахамия.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

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