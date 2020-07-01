Правоохранительный комитет ВР не стал рассматривать проект об отставке Авакова

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не включил в повестку дня рассмотрение по существу проект постановление 55 народных депутатов об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом сообщил нардеп фракции "Голос" Андрей Осадчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сначала постановление об отставке Авакова "зависает" между зданиями парламента, теперь его отказываются рассматривать по существу, делая вид, что есть более важные вопросы. Похоже, некоторым нашим коллегам интереснее обсуждать вопросы футбола, чем вопрос ответственности министра", - сказал Осадчук.

В "Голосе" возмущены таким решением комитета. Члены фракции призывают парламент не прятаться от сложного вопроса.

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На уточняющий вопрос Осадчук ответил, что рассмотрение по существу постановления об отставке Авакова с поста руководителя МВД не было включено в повестку дня заседания правоохранительного комитета его председателем Денисом Монастырским (фракция "Слуга народа").

Как сообщалось, 17 июня Монастырский заявил, что Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит постановление народных депутатов об отставке министра внутренних дел Авакова по сути в среду, 1 июля.

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