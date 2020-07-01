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Правоохранительный комитет ВР не стал рассматривать проект об отставке Авакова

Правоохранительный комитет ВР не стал рассматривать проект об отставке Авакова

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не включил в повестку дня рассмотрение по существу проект постановление 55 народных депутатов об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом сообщил нардеп фракции "Голос" Андрей Осадчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сначала постановление об отставке Авакова "зависает" между зданиями парламента, теперь его отказываются рассматривать по существу, делая вид, что есть более важные вопросы. Похоже, некоторым нашим коллегам интереснее обсуждать вопросы футбола, чем вопрос ответственности министра", - сказал Осадчук.

В "Голосе" возмущены таким решением комитета. Члены фракции призывают парламент не прятаться от сложного вопроса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Считаю, что тема отставки Авакова уже себя исчерпала, - Шмыгаль

На уточняющий вопрос Осадчук ответил, что рассмотрение по существу постановления об отставке Авакова с поста руководителя МВД не было включено в повестку дня заседания правоохранительного комитета его председателем Денисом Монастырским (фракция "Слуга народа").

Как сообщалось, 17 июня Монастырский заявил, что Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит постановление народных депутатов об отставке министра внутренних дел Авакова по сути в среду, 1 июля.

Также на Цензор.НЕТ: Аваков никогда не держался за должность и не собирается быть "вечным" министром, - замглавы МВД Геращенко

Автор: 

Аваков Арсен (2190) ВР (15004) отставка (1468) Монастырский Денис (392) Голос партия (512) Осадчук Андрей (41)


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Топ коментарі
+6
Ну да. Кто же это посмеет сместить того у кого есть своя армия.
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01.07.2020 16:04
+6
не чіпайте Авакова ато Порох нападе(с)Лізанька Багуцька
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01.07.2020 16:11
+5
Наверное комитет сейчас занимаеться корабельными соснами...
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01.07.2020 16:03
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Наверное комитет сейчас занимаеться корабельными соснами...
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01.07.2020 16:03 Відповісти
сосут у вавакова.
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01.07.2020 16:07 Відповісти
Є пропозиція розігнати комітет, який неспроможний розглянути найбільш кричуще питання в Україні - звільнення одіозного корупціонера, бандита та хабарника з посади міністра МВС.
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01.07.2020 16:08 Відповісти
Бггг) А шо ж ти таке мудре, і за Зеленського голосувало
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01.07.2020 16:10 Відповісти
Була надія що Авакова знімуть і посадять! Але наркомафія намагається лишитись при владі за будь якого Президента!
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01.07.2020 16:16 Відповісти
Треба бути клінічним олігофреном щоб чекати посадки Авакова від того хто виграв вибори завдяки Авакову)
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01.07.2020 16:20 Відповісти
Я вірю що Зеленський хоче бути великим реформатором, як Лі Куан Ю. А головною умовою для того щоб бути успішним реформатором, якою називав Лі Куан Ю, була - посадити трьох друзів, бо вони знають за зо і ти знаєш за що! Чекаємо від Зеленського арешту та ув'язнення Авакова! Це саме та дуже потрібна для реформ "сакральна жертва".
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01.07.2020 16:31 Відповісти
порошенко, аваков, турчинов - ось три особи які мають бути арештовані та посаджені новою владою для успіху всіх наступних реформ!
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01.07.2020 16:32 Відповісти
Ну ты и дебиииил...

Просто эталонный. Тебя в палату мер и весов надо сдать.
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01.07.2020 16:58 Відповісти
Ну да. Кто же это посмеет сместить того у кого есть своя армия.
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01.07.2020 16:04 Відповісти
Через пів-року вони пошкодують про це.
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01.07.2020 16:05 Відповісти
Аваков первым их и сдаст. Он всегда на стороне победителей.
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01.07.2020 16:57 Відповісти
не чіпайте Авакова ато Порох нападе(с)Лізанька Багуцька
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01.07.2020 16:11 Відповісти
Правоохранительный комитет ВР не стал рассматривать проект об отставке Авакова - Цензор.НЕТ 6252

Правоохранительный комитет ВР не стал рассматривать проект об отставке Авакова - Цензор.НЕТ 2991
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01.07.2020 16:12 Відповісти
По-перше, тре прийняти закон про гральний бізнес, бо авакяну харчуватись складно, а по-друге - готувати цього "найкращого міністра" на заміну шмизі, шо не зрозуміло?
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01.07.2020 16:13 Відповісти
Полный писаец 🤮 Как можно так загробить за год Украинцу ?!!! 🤮
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01.07.2020 16:17 Відповісти
Такая задача была перед ними поставлена.
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01.07.2020 17:19 Відповісти
Похоже этот жирный рюкзак без большой крови не уйдет.
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01.07.2020 16:51 Відповісти
Меня интересует лодин вопрос всвязи с Аваковым.

Когда Авакову (не если, а когда) сделают предложение "Свободный уход от преследования взамен на голову ЗЕ", он будет долго думать?
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01.07.2020 16:55 Відповісти
 
 