Що б у вас не сталося в житті, не треба їхати в Росію, - Рудьковський, який вийшов із московської в'язниці

Кожен українець сприймається в РФ як ворог, тому туди не варто їхати за жодних обставин.

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ український бізнесмен і політик Микола Рудьковський, який вийшов із московської в'язниці.

"Відносини України з Росією змінилися назавжди, кожен українець там сприймається як ворог. Так що можу сказати одне - з чим би ви не зіткнулися в житті, хто б і про що вас не просив, не треба їхати в Росію. Там ви ніхто", - сказав Рудьковський.

Рудьковський зазначив, що його поїздка в Москву стала "дуже великою помилкою", яку він зробив, повіривши "людині, яку знав давно, до війни".

Повний текст інтерв'ю з Миколою Рудьковським читайте за посиланням.

Нагадаємо, Рудьковського затримали в Москві за "напад" на посольство РФ в Києві. Ще в травні 2016 року його було заочно заарештовано.

Згідно з матеріалами суду, Рудьковському пред'явлено обвинувачення за частиною 2 статті 360 КК РФ (напад на установу, яка користується міжнародним захистом, з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

В ніч з 14 на 15 червня 2014 року біля будівлі посольства РФ в Україні відбулася акція протесту після того, як російські окупанти збили в аеропорту Луганська військовий літак Іл-76 із 49 військовими. При цьому учасники акції розбили вікна в будівлі, зірвали прапор і перевернули припарковані поруч машини дипломатів РФ. Тоді Рудьковський також кинув камінь у посольство РФ в Україні. Російські слідчі порушили проти чиновника кримінальну справу.

Рудьковський обіймав посаду міністра транспорту і зв'язку України в 2006-2007 роках.