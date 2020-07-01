Що б у вас не сталося в житті, не треба їхати в Росію, - Рудьковський, який вийшов із московської в'язниці
Кожен українець сприймається в РФ як ворог, тому туди не варто їхати за жодних обставин.
Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ український бізнесмен і політик Микола Рудьковський, який вийшов із московської в'язниці.
"Відносини України з Росією змінилися назавжди, кожен українець там сприймається як ворог. Так що можу сказати одне - з чим би ви не зіткнулися в житті, хто б і про що вас не просив, не треба їхати в Росію. Там ви ніхто", - сказав Рудьковський.
Рудьковський зазначив, що його поїздка в Москву стала "дуже великою помилкою", яку він зробив, повіривши "людині, яку знав давно, до війни".
Повний текст інтерв'ю з Миколою Рудьковським читайте за посиланням.
Нагадаємо, Рудьковського затримали в Москві за "напад" на посольство РФ в Києві. Ще в травні 2016 року його було заочно заарештовано.
Згідно з матеріалами суду, Рудьковському пред'явлено обвинувачення за частиною 2 статті 360 КК РФ (напад на установу, яка користується міжнародним захистом, з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
В ніч з 14 на 15 червня 2014 року біля будівлі посольства РФ в Україні відбулася акція протесту після того, як російські окупанти збили в аеропорту Луганська військовий літак Іл-76 із 49 військовими. При цьому учасники акції розбили вікна в будівлі, зірвали прапор і перевернули припарковані поруч машини дипломатів РФ. Тоді Рудьковський також кинув камінь у посольство РФ в Україні. Російські слідчі порушили проти чиновника кримінальну справу.
Рудьковський обіймав посаду міністра транспорту і зв'язку України в 2006-2007 роках.
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https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-city-destination-2019
«Призначити Рудьковському покарання у вигляді двох років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму», - йдеться у вироку судді Олени Поспєлової, оголошеному в понеділок.
Згідно з вироком, Рудьковський визнаний винним у «нападі на установу, що користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин» (ч. 2 ст. 360 КК РФ). Крім того, суд стягнув з Рудьковського за цивільними позовами на користь МЗС Росії 5 млн 750 тис. рублів (90 тис. доларів) і на користь страхової компанії АТ "Согаз" - 8 млн 289 тис. рублів (130 тис. доларів).
Процес щодо Рудьковського пройшов в особливому порядку - без дослідження доказів, оскільки він визнав вину і заявив про розкаяння. Суд з урахуванням пом'якшувальних обставин - часткового відшкодування Рудьковським матеріальних збитків у розмірі 2 млн рублів, наявності у нього на утриманні малолітніх дітей і позитивних характеристик, поведінки в період слідства і розкаяння - знайшов підстави для призначення йому покарання "нижче нижчого", ніж передбачає його обвинувачення.
Суд зарахував Рудьковському час перебування під арештом з розрахунку день в СІЗО за півтора в колонії загального режиму. Таким чином, в ув'язненні ексдепутату залишилося провести близько трьох місяців.
У США есть данные о банковских переводах от главного управления Генштаба России (ГРУ) движению Талибан, сообщает The New York Times со ссылкой на три источника.
Издание отмечает, что эта информация стала еще одним доказательством сговора РФ и талибов с целью убийства американских военных в Афганистане.
По информации NYT, американские власти перехватили электронные данные о финансовых переводах российской военной разведки на счет, который связан с талибами.
Перехваченная информация о переводах подкрепляет сведения, полученные во время допроса задержанных в Афганистане боевиков. Американские аналитики пришли к выводу, что эти переводы проводились в рамках вознаграждения, о котором те говорили.
Спецслужбы также установили личности людей из группы, связанной с банковскими переводами из России, включая мужчину, который, предположительно, оказал содействие в распределении средств. Считается, что сейчас он находится в РФ.
Издание также отмечает, что в Афганистане были задержаны несколько бизнесменов, которые якобы были посредниками между ГРУ и Талибаном.
NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, которые заявляли, что разведка якобы не решалась доложить о сговоре России с талибами президенту США Дональду Трампу.
https://nv.ua/world/countries/sgovor-rossii-i-talibov-poyavilis-novye-dokazatelstva-poslednie-novosti-50097169.html Источник
А малороссы, и простый нарид и клоуны при власти, воспринимают россиян как друзей и не могут пукнуть без их одобрения.
Ну если Россия таки враг ?
українець й без тебе знає, що потикатися до країни-агресора можна виключно зі зброєю в руках задля її знищення.
українці знають, але ж не таке колаборантське падло, як рудьковський.