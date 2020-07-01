С 1 июля Пенсионный фонд запустил автоматическое назначение пенсии

Пенсионный фонд Украины внедрил услугу автоматического назначения пенсии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Пенионного фонда.

"С 1 июля Пенсионный фонд Украины внедрил новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии. Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных.

В ПФУ обращают внимание, что услуга предоставляется средствами вебпортала с использованием квалифицированного электронной подписи (КЭП). Так, пользователь, не являющийся пенсионером и который авторизовался на вебпортал Фонда с помощью кликов заполняет атрибуты анкеты (заявление, общие данные, данные документа, удостоверяющего личность, адрес проживания и регистрации, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения) , добавляет сканированные копии документов (обязательные и те, которые считает необходимым предоставить) для подтверждения его права на определенные доплаты и льготы) и подписывает анкету-заявление КЭП и направляет его в орган Фонда.

По результатам обработки анкеты - заявления пользователь получит информацию о автоматическое назначение пенсии, дату такого назначения и размер пенсии с помощью СМС сообщения средствами вебпортал и через мобильное приложение.

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