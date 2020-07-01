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С 1 июля Пенсионный фонд запустил автоматическое назначение пенсии

Пенсионный фонд Украины внедрил услугу автоматического назначения пенсии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Пенионного фонда. 

"С 1 июля Пенсионный фонд Украины внедрил новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии. Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных.

В ПФУ обращают внимание, что услуга предоставляется средствами вебпортала с использованием квалифицированного электронной подписи (КЭП). Так, пользователь, не являющийся пенсионером и который авторизовался на вебпортал Фонда с помощью кликов заполняет атрибуты анкеты (заявление, общие данные, данные документа, удостоверяющего личность, адрес проживания и регистрации, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения) , добавляет сканированные копии документов (обязательные и те, которые считает необходимым предоставить) для подтверждения его права на определенные доплаты и льготы) и подписывает анкету-заявление КЭП и направляет его в орган Фонда.

По результатам обработки анкеты - заявления пользователь получит информацию о автоматическое назначение пенсии, дату такого назначения и размер пенсии с помощью СМС сообщения средствами вебпортал и через мобильное приложение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсионный фонд запустил услугу автоматического назначения пенсии

С 1 июля Пенсионный фонд запустил автоматическое назначение пенсии 01

Автор: 

Пенсионный фонд (654) пенсия (1587)


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І автоматично призначать жалюгідну пенсію.
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01.07.2020 16:27 Відповісти
Гадаю для остаточного призначення все ж таки доведеться нанести особистий візит до відділення Пенсійного фонду. Раптом сканована копія документів якась неякісна вийшла...
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01.07.2020 17:10 Відповісти
Так шо уже никуда ходить не надо?! Выходит нету смысла......Все автоматизировано.....Эвропа, класс
А если, кто-то не захочет получать эту новую "большущую" пенсию, по своим причинам, то она все равно будет насильно приходить и пересчитываться...Вот, сволочи
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01.07.2020 16:31 Відповісти
користовачу, який не є песіонером..... хто такі песіонери?
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01.07.2020 16:41 Відповісти
кабмин...запустите автоматом для общего обозрения сколько вы у простого украинца из его доходов ложите в свои кiшенi ,сколько воруете вы и ваши марионетки у государства миллионов ежедневно,а объявляете ,что поймали, 14 т. гривен пытался уволочь антихрист,а казна-ветер гуляет,король то голый,опереточные клоунессы ,гореть вам в аду.
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01.07.2020 16:46 Відповісти
Дистанционно- чтобы по дебильной Зелёной роже не получить!
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02.07.2020 00:30 Відповісти
С 1 июля Пенсионный фонд запустил автоматическое назначение пенсии - Цензор.НЕТ 7646
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02.07.2020 08:20 Відповісти
 
 