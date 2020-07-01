Смелянский ответил нардепу "Батькивщины" Кучеренко, заявившему, что он "развалил" "Укрпочту": До моего прихода 80% отделений не имело даже компьютеров

Генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский опроверг факты нардепа "Батькивщины" Алексея Кучеренко, которые он привел в депутатском запросе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Смелянский сообщил на странице в сети Facebook.

"Я понимаю что между эфирами и сессионным залом Вы не успеваете овладеть цифрами. Но Вы же смогли накатать запрос на 6 страниц? Где Вы пишите, что в 2016 году доход "Укрпочты" был в 3 раза больше "Новой Почты", а потом пришел я и все развалил. ... Так как Вы ссылаетесь на "окремі аналітичні джерела" можно я поделюсь ссылкой, где видно что за 2016 год доход НП 5.4 миллиарда, Укрпошты 4.4 миллиарда", - говорится в сообщении.

"Но у меня вопрос к Вам - почему при власти БЮТ не вкладывались деньги в Укрпочту? Почему Ваши однопартийцы голосуют за Закрытие отделений Укрпошты? Почему когда я пришёл в 2016, 80% из 11000 отделений не имело даже компьютеров? И почему Ваша фракция, которая так переживает за сельских жителей - голосует против закона, который 15 миллионам граждан даст впервые качественные банковские услуги", - добавил Смелянский.

Кроме того, гендиректор "Укрпочты" заявил, что готов прийти на заседание фракции "Батькивщина" и ответить на все вопросы.

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