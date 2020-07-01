Смелянский ответил нардепу "Батькивщины" Кучеренко, заявившему, что он "развалил" "Укрпочту": До моего прихода 80% отделений не имело даже компьютеров
Генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский опроверг факты нардепа "Батькивщины" Алексея Кучеренко, которые он привел в депутатском запросе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Смелянский сообщил на странице в сети Facebook.
"Я понимаю что между эфирами и сессионным залом Вы не успеваете овладеть цифрами. Но Вы же смогли накатать запрос на 6 страниц? Где Вы пишите, что в 2016 году доход "Укрпочты" был в 3 раза больше "Новой Почты", а потом пришел я и все развалил. ... Так как Вы ссылаетесь на "окремі аналітичні джерела" можно я поделюсь ссылкой, где видно что за 2016 год доход НП 5.4 миллиарда, Укрпошты 4.4 миллиарда", - говорится в сообщении.
"Но у меня вопрос к Вам - почему при власти БЮТ не вкладывались деньги в Укрпочту? Почему Ваши однопартийцы голосуют за Закрытие отделений Укрпошты? Почему когда я пришёл в 2016, 80% из 11000 отделений не имело даже компьютеров? И почему Ваша фракция, которая так переживает за сельских жителей - голосует против закона, который 15 миллионам граждан даст впервые качественные банковские услуги", - добавил Смелянский.
Кроме того, гендиректор "Укрпочты" заявил, что готов прийти на заседание фракции "Батькивщина" и ответить на все вопросы.
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але справедливості ради додам що це нове відділення, котре пів року як відкрилося, і вартість доставки майже як на Нова-Пошта.
Меня просто в недоумение ставят деятели которые ни разу услугами УкрПочты не пользовались за последний год, но судят о том что изменений никаких нет. Стандартный скулёж зебилоюлькиных - "в этой стране может будет только плохо".
укрпошта потребує мільярди вкладень на переоснащення! Поки що це корова котру держава доїть та не годує.
Иногда,когда вижу там томящихся в километровых очередях пенсов,мне кажется,что они получают своего рода удовольствие,вспоминая молодость..
Но это ответ тупого быдла в стиле "сам дурак".
Зи. Я както через Мист экспресс получал курьером доставку на дом и 0 грн за доставку с меня.
Вот в последний раз не посмотрел мылом еще торгуют или уже нет. Помню както меня просили - купите пожалуста что нибудь а то нам надо план по продажам выполнять. Укрпочта#
Наплевать на несовременный ремонт в помещении где находится отделение, наплевать какие там компьютеры, наплевать продают мыло или нет и совершенно наплевать какая диагональ у монитора. УкрПочта предоставляет услуги доставки и по соотношению цена-качество они лучшие на украинском рынке.
"Но у меня вопрос к Вам - почему при власти БЮТ не вкладывались деньги в Укрпочту?"
В этом вопросе-утвержддении (чисто гбнявый приём) вранье три раза. "БЮТ" нету уже примерно 10 лет. Не было никакой власти "БЮТ". Было Коалиционное правительство, в котором у "Батькивщины" был только экономический блок. То есть МИД, МО, МВД, гуманитарный блок, прокуратуры у них не было. Укрпошта в те времена вполне себе работала и деньги в нее вкладывались.
Остальное в том же духе. Вместо того чтобы конкретно ответить на поставленый вопрос - поток из методички пропагандона. Причем у меня сложилось впечатление, что он сам прикладывал руку к ее написанию.
что это подонок
Но для зеленой власти это свой подонок
такой же как и Слуги олигархов