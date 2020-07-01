Агенты РФ были среди нас в толпе, когда я кидал камень в посольство, - вышедший из московской тюрьмы Рудьковский

Российская агентура активно действует в Украине и проникает в толпу людей на разных антироссийских мероприятиях под видом их участников.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ вышедший из московской тюрьмы украинский бизнесмен и политик Николай Рудьковский.

"На суде в качестве доказательств российские спецслужбы использовали видеозаписи своих агентов, которые в тот день принимали участие в антироссийской демонстрации. Российская агентура в Украине активно действует. Они были среди нас в толпе, чтобы вычислить всех участников", - рассказал Рудьковский.

По его словам, записали не только его, а большинство людей.

"По моему делу в РФ проходят десятки украинцев – например, Назаренко, Романцов, многие другие имена, которых идентифицировали, и в случае, если россияне до них дотянутся у себя или в тех странах, где работает экстрадиция в РФ, они также будут схвачены", - добавил Рудьковский.

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Полный текст интервью с Николаем Рудьковским читайте по ссылке.

Напомним, Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.

Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.