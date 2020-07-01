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Агенты РФ были среди нас в толпе, когда я кидал камень в посольство, - вышедший из московской тюрьмы Рудьковский

Агенты РФ были среди нас в толпе, когда я кидал камень в посольство, - вышедший из московской тюрьмы Рудьковский

Российская агентура активно действует в Украине и проникает в толпу людей на разных антироссийских мероприятиях под видом их участников.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ вышедший из московской тюрьмы украинский бизнесмен и политик Николай Рудьковский.

"На суде в качестве доказательств российские спецслужбы использовали видеозаписи своих агентов, которые в тот день принимали участие в антироссийской демонстрации. Российская агентура в Украине активно действует. Они были среди нас в толпе, чтобы вычислить всех участников", - рассказал Рудьковский.

По его словам, записали не только его, а большинство людей.

"По моему делу в РФ проходят десятки украинцев – например, Назаренко, Романцов, многие другие имена, которых идентифицировали, и в случае, если россияне до них дотянутся у себя или в тех странах, где работает экстрадиция в РФ, они также будут схвачены", - добавил Рудьковский.

Читайте также: Что бы у вас не случилось в жизни, не нужно ехать в Россию, - вышедший из московской тюрьмы Рудьковский

Полный текст интервью с Николаем Рудьковским читайте по ссылке.

Напомним, Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.

Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.

Рудьковский Николай (78) спецслужбы (267) ФСБ (1455)


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Топ коментарі
+17
Ти кидав каменюку лише задля свого рейтингу.
Таке ж проросіске лайно.
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01.07.2020 16:53
+13
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

20 лет.
Все собаки России родились при Путине.
Почти все кошки родились при Путине.
Наступит время, когда можно будет сказать,
что и все россияне родились при Путине!
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01.07.2020 16:52
+12
Кинутый камень все равно ни чего не изменит. Рудьковский жулик и проходимец.
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01.07.2020 16:53
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https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

20 лет.
Все собаки России родились при Путине.
Почти все кошки родились при Путине.
Наступит время, когда можно будет сказать,
что и все россияне родились при Путине!
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01.07.2020 16:52 Відповісти
Освободим котов от путина!
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01.07.2020 16:54 Відповісти
стремишься к родезийскому "совершенству"?

В возрасте 95 лет после болезни скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе, который правил страной 30 лет и обрел репутацию диктатора.
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01.07.2020 17:00 Відповісти
Наружка СБУ продала результати відеофіксації учасників протестів під російським посольством ворогу! Це має бути предметом розслідування в СБУ!
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01.07.2020 17:03 Відповісти
а чо ты мне суешь?ты портнову звякни...
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01.07.2020 17:04 Відповісти
...есть лучший вариант
Агенты РФ были среди нас в толпе, когда я кидал камень в посольство, - вышедший из московской тюрьмы Рудьковский - Цензор.НЕТ 9138
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01.07.2020 17:01 Відповісти
так можна і на ядерну війну нарватись!
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01.07.2020 22:21 Відповісти
Ти кидав каменюку лише задля свого рейтингу.
Таке ж проросіске лайно.
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01.07.2020 16:53 Відповісти
Ну что же вы на Колю наговариваете?Коля теперь патриот.
И вообще-имейте хоть каплю сострадания к инвалиду-колясочнику.
Агенты РФ были среди нас в толпе, когда я кидал камень в посольство, - вышедший из московской тюрьмы Рудьковский - Цензор.НЕТ 4762
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01.07.2020 17:14 Відповісти
И вообще непонятно-почему зеленая команда не присмотрится к этому "новому лицу",опытному "социалисту"?Он ведь и по корабельным соснам спец.
Правда он свою сосну в Париж за гос.счет на самолете возил.
Агенты РФ были среди нас в толпе, когда я кидал камень в посольство, - вышедший из московской тюрьмы Рудьковский - Цензор.НЕТ 9060
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01.07.2020 17:25 Відповісти
а ты кинул камень в.... куда надо кидать ?
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01.07.2020 17:31 Відповісти
Это 100%, а русские ещё особо ********* специально провокации устраивать, чтоб всех на учёт брать
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01.07.2020 17:09 Відповісти
Кинутый камень все равно ни чего не изменит. Рудьковский жулик и проходимец.
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01.07.2020 16:53 Відповісти
не тебе судить !

спросит Святой Петр Рудьковского: "Кидал ?"
Рудьковский скажет: "Кидал !"

и выдаст Святой Петр Рудьковскому определенное количество положительных бонусов за это благодеяние....
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01.07.2020 17:27 Відповісти
А самый главный "зеленый человечек" это Зеленский. Но малороссам побоку как в 1918-1933.
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01.07.2020 16:54 Відповісти
вывод такой:

"носіть чорнобривії балаклави - менше будете.... кашляти !"
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01.07.2020 17:29 Відповісти
время разбрасывать камни и время собирать....политические дивиденды ))))
оспади... еще этот шакал возомнил себя львом и борцуном за Украину... страдалец..
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01.07.2020 17:32 Відповісти
Наверное рассказал то чего и не знал, что бы угодить пришлось фантазировать.
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01.07.2020 17:35 Відповісти
Пам"ятаю того Рудьковського...Був в соцпартіі у Сан Санича,мером,міністром...Мутний тип,завжди біля нього якісь курви,скандали...Так що якщо в "толпі були агенти Кремля" то він перший претендент на сексота...
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01.07.2020 17:48 Відповісти
в голифе с буденовкой на лыжах в валенках..
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01.07.2020 17:59 Відповісти
Агенты кремля и сейчас ходят по Киеву. С красными шариками.
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01.07.2020 18:09 Відповісти
На суде он сказал что бросал камни "под давлением толпы". То есть агенты Кремля сначала заставили, потом арестовали.
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01.07.2020 18:26 Відповісти
Какие агенты? Сейчас куча людей снимает на телефоны, а потом выкладывает в соц. сети.

Я только суть упустил. Он кидал камень в посольство РФ, а потом поехал в Москву? Ну это премия Дарвина. Он бы ещё ракетой по посольству запустил, а потом в Питер поехал.
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01.07.2020 18:37 Відповісти
И сколько отсидел этот патриот?
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01.07.2020 20:17 Відповісти
 
 