Ключ независимости Украины от российской нефти на Ближнем Востоке, - Рудьковский

Украина должна активней сотрудничать с арабским миром.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ вышедший из московской тюрьмы украинский бизнесмен и политик Николай Рудьковский.

"Я постоянно думал, как выйду и помогу сделать Украину абсолютно независимой от российской нефти. Кроме шуток. Ключ решения – на Ближнем Востоке, в арабском мире", - сказал он.

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Рудьковский убежден, что Украина должна активней сотрудничать с арабским миром.

"Я считаю, что Украина должна усилить присутствие на Ближнем Востоке. Там огромный рынок сбыта для наших товаров, технологий. И там самые дешевые энергоресурсы в мире, это взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, переработка иракской нефти в Украине позволит конкурировать в Восточной Европе за рынки бензина. У нас свои заводы простаивают – например, Лисичанский НПЗ, который может производить бензин стандарта Евро-5, но он простаивает без загрузки. В общем, перспективы здесь большие", - подытожил бизнесмен.

Полный текст интервью с Николаем Рудьковским читайте по ссылке.

Напомним, Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.

Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.