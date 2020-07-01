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Ключ независимости Украины от российской нефти на Ближнем Востоке, - Рудьковский

Ключ независимости Украины от российской нефти на Ближнем Востоке, - Рудьковский

Украина должна активней сотрудничать с арабским миром.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ вышедший из московской тюрьмы украинский бизнесмен и политик Николай Рудьковский.

"Я постоянно думал, как выйду и помогу сделать Украину абсолютно независимой от российской нефти. Кроме шуток. Ключ решения – на Ближнем Востоке, в арабском мире", - сказал он.

Читайте также: Агенты РФ были среди нас в толпе, когда я кидал камень в посольство, - вышедший из московской тюрьмы Рудьковский

Рудьковский убежден, что Украина должна активней сотрудничать с арабским миром.

"Я считаю, что Украина должна усилить присутствие на Ближнем Востоке. Там огромный рынок сбыта для наших товаров, технологий. И там самые дешевые энергоресурсы в мире, это взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, переработка иракской нефти в Украине позволит конкурировать в Восточной Европе за рынки бензина. У нас свои заводы простаивают – например, Лисичанский НПЗ, который может производить бензин стандарта Евро-5, но он простаивает без загрузки. В общем, перспективы здесь большие", - подытожил бизнесмен.

Полный текст интервью с Николаем Рудьковским читайте по ссылке.

Напомним, Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.

Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.

нефть (5539) россия (65415) Рудьковский Николай (78) Ближний Восток (47)


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Топ коментарі
+7
Коля,позови еще своего друга Шуфрича на помощь.А то ведь одному тащить всю страну тяжеловато будет.
Вся рыговская мразь при зеленой власти сползается.Печально.
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01.07.2020 17:29
+6
а-ха) Встрєчайтє, - прям из масковской тюрьми))) Гадя-2
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01.07.2020 17:26
+6
завоняло бакланом с Рашки . кто то тащит урода в политику ,представят мучеником .
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01.07.2020 17:32
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Не Омани нас Николай!
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01.07.2020 17:23 Відповісти
Рудьковський кретин, нафта це вчорашній день, зараз ключове це енергетика, вугілля, АЕС, біопаливо! Збільшення обсягів продажів електромобілів 340% на рік, скоро бензинових та дизельних авто просто не будуть виробляти, бо їх ніхто не буде купляти! Тому ключ до енергетиної незалежності України це вугілля, АЕС та біопаливо! росія з її нафтою та газом відходить в минуле і взагалі зникне з мапи світу.
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01.07.2020 17:30 Відповісти
Це не ти? Ключ независимости Украины от российской нефти на Ближнем Востоке, - Рудьковский - Цензор.НЕТ 4471
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01.07.2020 17:50 Відповісти
ви б ще Мороза витягли з нафталіну
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01.07.2020 17:25 Відповісти
а-ха) Встрєчайтє, - прям из масковской тюрьми))) Гадя-2
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01.07.2020 17:26 Відповісти
Старая пословица --" Враг моего врага -- мой друг "
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01.07.2020 17:28 Відповісти
У нашего правителя другие мысли , они таки есть , но смешные и немногие понимают его приколы . Тошнит уже от этих приколов !
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01.07.2020 17:28 Відповісти
Пендолино это новая Савченко
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01.07.2020 17:29 Відповісти
Коля,позови еще своего друга Шуфрича на помощь.А то ведь одному тащить всю страну тяжеловато будет.
Вся рыговская мразь при зеленой власти сползается.Печально.
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01.07.2020 17:29 Відповісти
Ещё один икспэрд нафталиновый из когорты яныка
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01.07.2020 17:29 Відповісти
дай свой рецепт, латентный)))
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01.07.2020 17:30 Відповісти
Им нужно пожениться с Надюхой, пассивный )))
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01.07.2020 17:32 Відповісти
присутствие на Ближнем Востоке? Ишак уже в Омане отметился! потому Ишак Оманский
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01.07.2020 17:29 Відповісти
Ще один типа не_краплений туз з кремліаського рукава.
Але цей навіть до рівня Савченко не дотягує
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01.07.2020 17:30 Відповісти
завоняло бакланом с Рашки . кто то тащит урода в политику ,представят мучеником .
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01.07.2020 17:32 Відповісти
Программа "Нефть в обмен на продовольствие" для России невозможна!
Потому что её нефть никому не нужна!
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01.07.2020 17:39 Відповісти
Да уж ,времена настали , Рудьковский на фоне зелёных дегенератов смотрится маститым аналитиком.))
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01.07.2020 17:40 Відповісти
Надіюсь Коля вивчив нарешті російську мову в засРашенській тюрьмі за яку так боровся при Бандюковичу)).
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01.07.2020 17:49 Відповісти
Щось Миколо ні слова не сказав про фсбшну обкатку. Він з нас дурнів робить?
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01.07.2020 17:50 Відповісти
Каломойскому не нужна конкуренция, его свечной заводик УкрНафта монополист и всю власть это устраивает, так как она щедро хавает с его руки...
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01.07.2020 17:59 Відповісти
Во блин когда делили бабло с Укргазвыдобування вместе с Шуфричем ты про Украину не думал ,а тебе отсидел чуть чуть ,опять в герои захотелось.Так нет же не Мороза ,ни Януковича ,а мы про тебя афериста все знаем
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01.07.2020 18:07 Відповісти
короче Коля раньше баб в Париж возил, теперь его цель Восток ,там дороже
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01.07.2020 18:13 Відповісти
Ключ независимости Украины от российской нефти где-то здесь, - Рудьковский

Ключ независимости Украины от российской нефти на Ближнем Востоке, - Рудьковский - Цензор.НЕТ 9767
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01.07.2020 18:15 Відповісти
Ещё один инвалид с кресла качалки отозвался 😀😀😀
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01.07.2020 19:49 Відповісти
А як москалі Рудьковського відпустили, не було цікавості до його персони?
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01.07.2020 20:05 Відповісти
Хм.. а может лучше свою нефть разработать то? Ведь некоторое время назад в Львовской области были самые неглубокие залежи нефти, но амеры влезли и что то пошло не так...хотя наверное лучше у арабов ибо вы канальи если и начнете добывать в Украине, все равно украдете больше, и природу уничтожите полностью..
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01.07.2020 20:58 Відповісти
"Я считаю, что Украина должна усилить присутствие на Ближнем Востоке. Там огромный рынок сбыта для наших товаров, технологий.

Посмотрим ВВП на душу
Ирак - 6 т дол
Иран - 5,5 т дол
Сауд Аравия - 23,5 т дол

ОАЕ - 40,7 т дол

Украина - 3,0 т дол
Чем Украина может усилить присутсвие? Деньгами? нет. Товарами? Кроме селхоз продукции и сырья - нечего предложить.

И там самые дешевые энергоресурсы в мире, это взаимовыгодное сотрудничество.

Что может предложить Украина из того, что нет у других? Кстати, у других много больше денег...
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01.07.2020 21:27 Відповісти
прям герой, политический узник совести.
пиарится теперь перед выборами
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01.07.2020 21:45 Відповісти
 
 