Проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом усилят, - Криклий
Кабинет Министров Украины поручил Министерству финансов совместно с Государственной фискальной службой, Министерством инфраструктуры и "Укртрансбезопасностью" с 1 июля по 30 сентября этого года обеспечить проведение усиленных мер проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом (по месту осуществления деятельности грузоотправителя).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Сохранение дорог от преждевременного разрушения грузовиками - не менее важная задача, чем их непосредственное строительство, которую поставил перед нами президент. Инспекторы "Укртрансбезопасности" работают круглосуточно, чтобы обеспечить действенный габаритно-весовой контроль. Сегодняшним решением правительство усиливает проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Это позволит уменьшить системные нарушения весовых норм при перевозке грузов", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Кроме этого, с целью проведения эффективного габаритно-весового контроля, Мининфраструктуры совместно с Государственным агентством автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), "Укртрансбезопасностью" и Нацполицией поручено обеспечить установление дорожных знаков для ограничения движения чрезмерно загруженных транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения.
Кабмин также ожидает от ведомств предоставления информации о перечне ключевых маршрутов движения чрезмерно загруженных авто с нанесением на интерактивную карту.
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