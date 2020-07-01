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Шахтеры вышли на митинги не только из-за долгов по зарплате, они требуют, чтобы выполнялся гарантированный сбыт угля, - Буславец

Шахтеры вышли на митинги не только из-за долгов по зарплате, они требуют, чтобы выполнялся гарантированный сбыт угля, - Буславец

Важно обеспечить сбыт угля, чтобы шахтеры вовремя получали заработную плату. Для этого правительство уже запретило использовать для производства электроэнергии и тепла на ТЭС и ТЭЦ природный газ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

"На митинги вышли не только из-за наличия задолженности. Это не главная причина. Сегодня на митингах есть предприятия, находящиеся в частной собственности или в аренде. Они требуют, чтобы выполнялся топливный баланс гарантированного сбыта угля. А государственные предприятия имеют сбыт угля на госкомпаниях ПАО "Центрэнерго", ряд ТЭЦ", - отметила и.о. министра.

Буславец отметила, что из бюджета вообще нет долгов перед шахтерами.

"Все средства, которые должны быть выплачены из бюджета, поступили на платежные карточки шахтеров. Есть небольшая задолженность, которая будет погашаться за счет хозяйственной деятельности предприятий", - объяснила Буславец.

Также читайте: Герус о грядущих забастовках шахтеров: На большинстве госшахт задолженность по зарплате менее одного месяца, протестуют в основном шахтеры ДТЭК. ДОКУМЕНТ

И.о. министра считает, что важно обеспечить сбыт угля, чтобы шахтеры вовремя получали заработную плату. Для этого правительство уже запретило использовать для производства электроэнергии и тепла на ТЭС и ТЭЦ природный газ.

"Решение касается приоритетной диспетчеризации системным оператором блоков, работающих на отечественном угле. Именно это решение должно обеспечить максимальный сбыт отечественного угля", - добавила чиновник.

Напомним, в конце марта стало известно, что Кабмин погасил долги перед шахтерами за 2019 и февраль 2020 года: шахтерам поступили средства в сумме 327 млн ​​гривен.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами; речь шла о погашении задолженности в течение марта и апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство впервые за значительный период погасило все долги перед шахтерами госшахт, - Шмыгаль

Автор: 

шахтеры (537) уголь (2474) Буславец Ольга (146)


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Топ коментарі
+6
Не будемо використовувати дешевий мазут і газ. Будемо використовувати дороге вугілля.
Десь таких "кормільцев" вже бачили.
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01.07.2020 17:22
+6
Давайте я стану плести лапти и требовать их гарантированный сбыт. У нас ведь рыночная экономика! Какой в черта гарантированный сбыт? Живу в шахтерском городе, шахты ахметовские, так вот населению купить официально уголь, для обогрева, невозможно. ДТЭК просто его не продает, либо с терикона, либо перепродажа полученного за талоны. И с чего вдруг гарантированный сбыт для частных предприятий? Ладно ещё для государственных.
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01.07.2020 17:35
+6
а нельзя это сепорское быдло, как в 14-м. возили эшелонами в киев на антимайдан, взять и в донецк к ахметке в детек отвезти ... пусть там касками постучат !
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01.07.2020 17:38
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Леонидыч доволен.
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01.07.2020 17:20 Відповісти
шахтарі вийшли за Ахметова,тому,що чергову "хотєлку" рудого влада не бажає виконувати.
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01.07.2020 17:22 Відповісти
Хто не бажає? Це питання часу, прочитайте ще раз про що говорить ахметівська підстилка на посаді в.о міністра
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01.07.2020 17:30 Відповісти
Это выглядит как , пришёл в магазин, а продавцы требуют купить у них тухлое мясо.
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01.07.2020 19:23 Відповісти
Якісь сумні перспективи вимальовуються в Узеленських. А пройшло лише трішки більше року.

З таким мінусом в бюджеті буде все "веселіше".
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01.07.2020 17:21 Відповісти
Не будемо використовувати дешевий мазут і газ. Будемо використовувати дороге вугілля.
Десь таких "кормільцев" вже бачили.
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01.07.2020 17:22 Відповісти
Це ахметовские ?
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01.07.2020 17:23 Відповісти
А для гарантированного сбыта угля необходимо ввести новый налог, типа "уголь ходит за потребителем" - принуждение к потреблению.
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01.07.2020 17:23 Відповісти
т.е. у них проблема сбыта угля с украинских шахт а они еще в ********* покупают ворованое?https://censor.net/n3205410
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01.07.2020 17:24 Відповісти
Экономика должна быть экономной.
Нет рентабельности -- закрывай дело.
Учитесь у М. Тетчер.
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01.07.2020 17:24 Відповісти
Есть страны в которых рентабельным осталось только воровство. Их тоже закрыть предлагаете?
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01.07.2020 18:20 Відповісти
Так. Нахрена така країна потрібна в світі, якщо там рентальна тільки крадіж?
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01.07.2020 20:21 Відповісти
в нас є свій пріоритет

Шахтеры вышли на митинги не только из-за долгов по зарплате, они требуют, чтобы выполнялся гарантированный сбыт угля, - Буславец - Цензор.НЕТ 3692
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01.07.2020 17:25 Відповісти
Надо немножко потерпеть.Арсен Борисыч еще не все деньги на финансирование МВС освоил.Да и вообще-он на этой должности временно.
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01.07.2020 17:35 Відповісти
Наводнение, 1К ковид в день, шахтеры, студенты, порохоботы, дыра в 300 млрд Выход есть. Покажи чьи то сиськи Судя по происходящему пздцу, в августе жду соло на рояле live
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01.07.2020 17:33 Відповісти
Им бы поменять что-то в своей жизни , так воспитание не позволяет . Они будут голосовать против зели . Это хорошо . Они будут голосовать за жоппоблок . Это плохо .
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01.07.2020 17:34 Відповісти
Давайте я стану плести лапти и требовать их гарантированный сбыт. У нас ведь рыночная экономика! Какой в черта гарантированный сбыт? Живу в шахтерском городе, шахты ахметовские, так вот населению купить официально уголь, для обогрева, невозможно. ДТЭК просто его не продает, либо с терикона, либо перепродажа полученного за талоны. И с чего вдруг гарантированный сбыт для частных предприятий? Ладно ещё для государственных.
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01.07.2020 17:35 Відповісти
а нельзя это сепорское быдло, как в 14-м. возили эшелонами в киев на антимайдан, взять и в донецк к ахметке в детек отвезти ... пусть там касками постучат !
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01.07.2020 17:38 Відповісти
Выдавайте им зарплату углем...
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01.07.2020 17:48 Відповісти
А як тоді гарантувати збут?
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01.07.2020 17:53 Відповісти
Нехай жруть в три горла.
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01.07.2020 20:18 Відповісти
Гарантований збут вугілля ....

Так давайте ще паровози знову запустимо
Шахтеры вышли на митинги не только из-за долгов по зарплате, они требуют, чтобы выполнялся гарантированный сбыт угля, - Буславец - Цензор.НЕТ 6534
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01.07.2020 17:50 Відповісти
А еще хозяева лошадей обязаны выйти на демонстрацию , с требованием запретить машины и трактора. Ну подумаешь , что мы в 21 веке живем , им же то же хоца чего то пожрать , а все остальное это мелочи.
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01.07.2020 17:52 Відповісти
Пенделями этих продажных "шахтёров" нужно разгонять
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01.07.2020 17:53 Відповісти
А гарантированный сбыт - это для всех производителей в Украине?
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01.07.2020 17:54 Відповісти
Неее , только для Рената Леонидовича. Вот **** реально непотопляемый , евреи нервно курят , умеет с любым президентом порешать вопросы.
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01.07.2020 20:24 Відповісти
 
 