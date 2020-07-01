Шахтеры вышли на митинги не только из-за долгов по зарплате, они требуют, чтобы выполнялся гарантированный сбыт угля, - Буславец

Важно обеспечить сбыт угля, чтобы шахтеры вовремя получали заработную плату. Для этого правительство уже запретило использовать для производства электроэнергии и тепла на ТЭС и ТЭЦ природный газ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

"На митинги вышли не только из-за наличия задолженности. Это не главная причина. Сегодня на митингах есть предприятия, находящиеся в частной собственности или в аренде. Они требуют, чтобы выполнялся топливный баланс гарантированного сбыта угля. А государственные предприятия имеют сбыт угля на госкомпаниях ПАО "Центрэнерго", ряд ТЭЦ", - отметила и.о. министра.

Буславец отметила, что из бюджета вообще нет долгов перед шахтерами.

"Все средства, которые должны быть выплачены из бюджета, поступили на платежные карточки шахтеров. Есть небольшая задолженность, которая будет погашаться за счет хозяйственной деятельности предприятий", - объяснила Буславец.

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И.о. министра считает, что важно обеспечить сбыт угля, чтобы шахтеры вовремя получали заработную плату. Для этого правительство уже запретило использовать для производства электроэнергии и тепла на ТЭС и ТЭЦ природный газ.

"Решение касается приоритетной диспетчеризации системным оператором блоков, работающих на отечественном угле. Именно это решение должно обеспечить максимальный сбыт отечественного угля", - добавила чиновник.

Напомним, в конце марта стало известно, что Кабмин погасил долги перед шахтерами за 2019 и февраль 2020 года: шахтерам поступили средства в сумме 327 млн ​​гривен.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами; речь шла о погашении задолженности в течение марта и апреля.

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