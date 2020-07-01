Від початку доби 1 липня ворог 4 рази порушив перемир'я, один воїн зазнав бойової травми, - штаб ООС

1 липня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Підрозділи Об'єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем змушували супротивника відмовитися від продовження обстрілу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік від населеного пункту Оріхове і Майське противник обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Піски, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував заборонені мінськими домовленостями 120-ти мм міномети й автоматичні станкові гранатомети. Після обіду окупанти активізувалися і на підступах до Авдіївки, де використовували проти наших захисників міномети 82-го калібру, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Від початку цієї доби внаслідок обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації, один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав бойової травми. Евакуаційною технікою потерпілого воїна оперативно доставили у військово-медичну установу, де лікарі надали належну допомогу.

Для припинення ворожої активності українські захисники результативно застосовували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються".

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