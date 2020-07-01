Бізнесмен Тинний стверджує, що Баканов із помсти звинуватив його у фінансуванні тероризму: "Це використання службового становища для зведення особистих рахунків". ВIДЕО

Бізнесмен Ігор Тинний, що займається сонячною енергетикою й утилізацією відходів, заявляє, що силовики проводять слідчі дії у відношенні як мінімум 12 його юросіб за підозрою у фінансуванні тероризму.

Про це Тинний повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось біля мене стос паперів, це десь півтори тисячі сторінок із п'яти тисяч сторінок. Це відповідь на запит, який мені надала Служба безпеки України щодо 11 юросіб. Ось такого типу запити, в яких нам, моїй фірмі інкримінують фінансування терористичної діяльності" , - розповів він у відеозверненні.

Тинний стверджує, що багато років допомагає українській армії. Він показав грамоти та подяки за допомогу від різних підрозділів ЗСУ.

"15 вантажівок різних, легковиків, швидких допомог передав на фронт. Прилади нічного бачення, квадрокоптери, тепловізори, побутові якісь речі. Чому раптом мене записують у терористи? Кого ви вважаєте терористом? А хто тоді наступний буде?" - каже Тинний.

Бізнесмен стверджує, що став жертвою особистої помсти з боку глави СБУ Івана Баканова.

"11 років тому або близько цього у пана Баканова і його сім'ї разом із його поплічниками на прізвище Бєляєв та Лазутін був бізнес, як вони вважали. Бізнес трошки злодійський. Вони за 5 копійок тримали в оренді ГЕС у Полтавській області. Платили за рік 5 або 6 тис. євро орендної плати. А я їх купив за 360 чи 370 тис. на аукціоні і вигнав їх як орендарів", - розповів він.

Тинний сказав, що домагатиметься порушення проти Баканова кримінальної справи за зловживання службовим становищем.



