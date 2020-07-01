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Нардепка "Голосу" Бобровська звернулася в СБУ через козачий курінь у Мелітополі: З таких угруповань починалися "Л/ДНР"

Нардепка

Народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська просить СБУ перевірити так звану канцелярію куреня Запорізького війська низового, створеного в Мелітополі на чолі з Олександром Панченком, який у 2014 намагався допомогти росіянам Глазьєву і Затуліну взяти регіон під контроль.

Про це Бобровська написала в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Так от, з цього все починається. Так починались т.зв. ДНР/ЛНР. От з цих "казаков". Це толерування угрупувань, які першими з квітами зустрінуть російські танки, "захоплені у райвідділках міліції".

Чи довго Іван Баканов буде толерувати таке у себе під носом? Сподіваюсь, що ні. Сьогодні відправила звернення на Службу Безпеки України щодо причетних осіб і заходів, які СБУ планує вжити", - написала нардепка.

Раніше повідомлялося, що в Мелітополі виник проросійський козачий курінь, який зібрався охороняти громадський порядок у місті.

Нардепка Голосу Бобровська звернулася в СБУ через козачий курінь у Мелітополі: З таких угруповань починалися Л/ДНР 01

Автор: 

Запоріжжя (2270) СБУ (12837) Бобровська Соломія (50)


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Топ коментарі
+56
Поддерживаю. Такие вражеские группировки надо искоренять, и побыстрее....
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01.07.2020 17:36
+36
Реакція поточної влади на критику та заклики захищати Україну...
Нардеп "Голоса" Бобровская обратилась в СБУ из-за казачьего куреня в Мелитополе: С таких группировок начинались "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 3366
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01.07.2020 17:35
+33
Повилазило зєбільйо кізяччє.....
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01.07.2020 17:39
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Реакція поточної влади на критику та заклики захищати Україну...
Нардеп "Голоса" Бобровская обратилась в СБУ из-за казачьего куреня в Мелитополе: С таких группировок начинались "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 3366
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01.07.2020 17:35 Відповісти
Поддерживаю. Такие вражеские группировки надо искоренять, и побыстрее....
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01.07.2020 17:36 Відповісти
Организацию упразднить однозначно, а кизяков на учет поставить, может даже и в психдиспансере, такое проведение просто ненормальное.
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01.07.2020 18:03 Відповісти
Все эти кацапские кизячьи кубла давно уже нужно было признать террористическими организациями, кем они реально и являются - многократно доказано на Донбассе, и нещадно давить. Но похоже не в нашей стране, к сожалению. В нашей стране ублюдки у руля всегда только о собственной жопе и месте у корыта переживают, а на выходе страна без чувства самосохранения в которой все пущено на самотек, в критические моменты всегда только добровольцы с волонтерами и активистами страну и вытягивали.
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01.07.2020 18:29 Відповісти
Хочется надеяться что опять вытянут, или прийдется самим тянуть. А если нет так или убегать от сюда на Запад или жить в яме или на подвале, и работать за миску похлебки...
Ортодоксия и большевизм это такая идеальная террористическая система, берущая свое идеологическое начало еще от секты ессеев. Просто удивительно как на мордоре сочетается православие и сталинизм.
Кстати еврейскими пророками это явление предсказано, и даже географическое положение этой раковой опухоли (северная страна), и война этой опухоли против Израиля и его союзников.
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01.07.2020 21:56 Відповісти
это не кизяки а чисто ряженые прокацапские мартышки
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01.07.2020 21:33 Відповісти
Почему прокацапские? Это самые настоящие кaцaпы.
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01.07.2020 21:41 Відповісти
Повилазило зєбільйо кізяччє.....
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01.07.2020 17:39 Відповісти
денеер починалось з "а какая разница" для основной массы. Потім козачки, рускій мір, гради і КПП...
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01.07.2020 17:39 Відповісти
Нардеп "Голоса" Бобровская обратилась в СБУ из-за казачьего куреня в Мелитополе: С таких группировок начинались "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 8554
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01.07.2020 17:43 Відповісти
Я ВВАЖАЮ ЩО ОСНОВНА МАСА ЦЕ ТИ БАРИЖНИЧОК ПРОКАЦАПСЬКИЙ.
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01.07.2020 18:14 Відповісти
...так литинант бакланов - такой же эсбэушник, как эти кизяки - кОзаки...
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01.07.2020 17:39 Відповісти
ни год+, ни 5 лет назад такое было в принципе невозможно.
И только с приходом шмаркли+бени+ермака - полезли как тараканы.
Кто там следующий - "волки" с косметичками под восторженные вопли зебилов?
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01.07.2020 17:41 Відповісти
"ни год+, ни 5 лет назад такое было в принципе невозможно."
Это было всегда.
Просто они должны существовать в рамках туристическо-развлекательно-исторических шоу, а не реальной силой, которая в момент превратится во врагов Украины.
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01.07.2020 17:43 Відповісти
Но пока они не "в рамках туристическо-развлекательно-исторических шоу", а являются "реальной силой, которая в момент превратится во врагов Украины", то их сразу же надо закрывать. Мы уже сыты тем как захватывали рашисты территорию Украины в Крыму и на Донбассе и сколько людей убили. Не надо дважды наступать на одни и теже грабли.
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01.07.2020 17:53 Відповісти
Да? Эти рыла православнутые, в рамках туристическо-развлекательно-исторических шоу, когда прийдет время, будут еврейские погромы устраивать, а украинцам животы резать. Им здесь явно не место.
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01.07.2020 18:09 Відповісти
А ці кізяки на космолоті в Україну прилетіли у 2020 році?
У 2014 - 2019 роках вони не починали вошкатися?
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01.07.2020 18:34 Відповісти
Гнать эти ряженых в три шеи!
Навешали на себя несуществующих медалей и погон и возомнили великой силой.
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01.07.2020 17:41 Відповісти
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
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01.07.2020 17:44 Відповісти
Ау,Баканов,пакуй этих чертей-кизяков,пока они не начали создавать Мелитопольскую народную республику.
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01.07.2020 17:41 Відповісти
Да, там трасса прямо на Крым со стороны Маріуполя и Бердянска.
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01.07.2020 18:12 Відповісти
Возможно я ошибаюсь, но все эти ряженные как-то мгновенно испарились в 2014 году. Я не видел их ни на нуле, ни на второй линии. Как-то и в тылу эта братия не встречалась от слова совсем. С той стороны их полно. Было и есть. Толку от них - никакого. Только землю понахватали для своих "потешных" куреней до войны.
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01.07.2020 17:41 Відповісти
Вы бы видели как эти казачки грабили Донецк. Хватали и свозили все, что можно было украсть, своровать, ограбить. Это не люди, а "голодающие Повожья", а точнее нищеброды.
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01.07.2020 17:56 Відповісти
Та да. С той стороны я их живьём не видел. (В интернете видел много всего, конечно). А зная тех, кто до войны туда шёл здесь, ничего кроме идиоматических выражений про них сказать не могу.
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01.07.2020 17:59 Відповісти
Приєднуюсь. Зараз вороги України поводять себе нагло і навіть не приховують свое свинособачє рило.
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01.07.2020 17:42 Відповісти
Откуда эти клоуны ряженые вообще берутся. Пердуны старые..
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01.07.2020 17:44 Відповісти
пенсы военные плюс местная вата..
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01.07.2020 17:45 Відповісти
Там есть и молодые и здоровые, нужно присмотреться.
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01.07.2020 18:14 Відповісти
Главное, кто финансирует этот всплеск духовитости. Даром они и не шевельнутся.
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01.07.2020 21:20 Відповісти
Догадайтесь с трех раз
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01.07.2020 22:34 Відповісти
Ці кАзАкі здатні охороняти не порядок, а подачу води в Крим (не приведи Господи!).
Цікаво чи Баканов цими чортами буде займатись?
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01.07.2020 17:45 Відповісти
Канал там далековато, он аж в районе Скадовского района. Но парамилитарные образования с вражеской идеологией, поблизости Крыма, определенно не должны быть. Там еще и атомная станция недалеко.
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01.07.2020 18:27 Відповісти
Я взагалі дивуюся, звідкіля у нас рюсскаязичниє казакі, якщо всі справжні козаки (і навіть кубанські) були УКРАЇНСЬКОМОВНИМИ!
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01.07.2020 17:47 Відповісти
То до голодомору 30-х років минулого століття були кубанські кОзаки, а після - астраханські кИзяки, які, "нічтоже сумяшеся", присвоїли собі назву заморених, а потім ще й створювали цілі військові з'єднання у військах 3-го рейху.
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01.07.2020 19:17 Відповісти
Шкода, від таких, як Балицький свого часу Мелітополь не вичистили... Хоча в Мелітополі є й інші сили: зокрема, відомий блогер, ветеран АТО Олексій Петров.
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01.07.2020 17:48 Відповісти
Модняца фішка була при Овощу(((
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01.07.2020 17:48 Відповісти
Не на часі ці Мелітопольські кізяки, зебілам зараз гральний бізнес порєшать треба, інакше не буде чим зарплати та пенсії виплачувати.
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01.07.2020 17:48 Відповісти
Нужно их уничтожить!
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01.07.2020 17:49 Відповісти
а где этот.. набриолиненый патриот и просто Белый Вождь орангутангов?..
ах, да!.. он же со 112 анала не вылазит..
Нардеп "Голоса" Бобровская обратилась в СБУ из-за казачьего куреня в Мелитополе: С таких группировок начинались "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 81
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01.07.2020 17:50 Відповісти
баканову некогда - он решает свои бизнес дела и дальнобойщиков доит
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01.07.2020 17:50 Відповісти
Лейтенант-бухгалтеру некогда. Расследует жуткого злодея-террориста межгалактического масштаба Пояркова.
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01.07.2020 17:51 Відповісти
А як там воно по супертерористці Наді Савченко закінчилось?
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01.07.2020 18:39 Відповісти
Ну там хоть граната была в сумке. А у Пояркова?
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01.07.2020 18:44 Відповісти
трешь.. какие-то кизяки повылазили
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01.07.2020 17:55 Відповісти
Это ни трешь... это война, которая не заканчивалась...
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01.07.2020 22:32 Відповісти
Мелітополь, 24.03.2014. Вони ще тоді мутили воду.

Нардеп "Голоса" Бобровская обратилась в СБУ из-за казачьего куреня в Мелитополе: С таких группировок начинались "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 7255
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01.07.2020 17:57 Відповісти
Ага, щаз .
Нардеп "Голоса" Бобровская обратилась в СБУ из-за казачьего куреня в Мелитополе: С таких группировок начинались "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 3939
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01.07.2020 18:02 Відповісти
Баконов ценічно заявляє, що ходе до московської церкви та не визнає розколу. Тобто, та пистота для нього своя.
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01.07.2020 18:04 Відповісти
Менять его надо, желательно на еврея, и желательно на того, который в Синагогу ходит. У них к москве такое же отношение, как к освенциму.
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01.07.2020 18:50 Відповісти
Всё таки готовят твари кацапские открытое вторжение без всяких там "ихтамнетов" раз свою агентуру активизируют.
А Панченко этот надоел до икоты в Запорожской области, пора опять закрывать его в тюрьму.
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01.07.2020 18:20 Відповісти
А он был? А ссылочки нет, а тоя ничего про него не нахожу...
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01.07.2020 22:31 Відповісти
Да, история из 90-х, почти анекдотическая. Вымогал деньги и ... игровую приставку с торговцев центрального Запорожского рынка "Анголенко".
Подробности тут http://library.znu.edu.ua/articles/907.ukr.html Панченко
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01.07.2020 22:51 Відповісти
Ці гавноїди не мають ніякого відношення до козаків-лишень чергова спроба фсб московії,черговий варіант створення якої-небудь громадської організації лояльної до кацапів.Промацують варіанти так би мовити Не здивуюсь якщо такі "партячєйкі" вони будуть взагалі під видом патріотичних створювати. Але для них зараз одна проблема-не можуть знайти колаборантів які гарно українською розмовляють.
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01.07.2020 18:29 Відповісти
намазать зеленкой шоп видно бьіло
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01.07.2020 18:44 Відповісти
Хоть один человек отреагирровал правильно на это прорусское говнообразование. В нормальной стране был бы уже десяток заявлений, и не только по этим клоунам. Жаль только, что Баканов сам липший друг у РПЦ и ихних прихвостней
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01.07.2020 18:47 Відповісти
Убирають его надо, и ставить вместо него еврея, сиониста, моссадовца. Иначе этой срани православнутой тут разведется столько, что и страны не станет.
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01.07.2020 18:56 Відповісти
щас наверно заспамят но всё же.а какого этот Панченко и его кучка кизяков гуляют на свободе?если они помогали сепарам в 2014-ом. и до сего года как видно они не сидели сложа руки.и все об этом знают.
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01.07.2020 18:52 Відповісти
Они могли не быть в Украине при Порохе. И вполне возможно, что часть этих кизяков переодетые ГРУшники.
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01.07.2020 19:05 Відповісти
то шо часть заслатые казачки это даже без вариантов.
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01.07.2020 20:35 Відповісти
***** возможно проверяет какая будет реакция на всё это.шо думает местное население.
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01.07.2020 20:38 Відповісти
Могли и не быть, но у нас вообще никого не посадили из сепаров. Как и за фальсификаци выборов при Ющенко.
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01.07.2020 22:28 Відповісти
Вопрос правильный...
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01.07.2020 22:27 Відповісти
Це підготовка о приходу зелених чоловічків.
Вже ж говорили, що фуйло планує відхопити теритлрії, прилеглі до Криму.
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01.07.2020 19:41 Відповісти
Молодец депутатка, а иначе бы СБУ никогда бы и не узнала, что ряженое быдло начинает готовить разрушение государства. Кстати, эти кизяки - лишь элемент отвлечения, настоящий удар еще впереди.
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01.07.2020 19:49 Відповісти
У зелейобиков бунт внутри партии? Некоторые начали прозревать?
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01.07.2020 20:56 Відповісти
Какое отношение нардеп Голоса имеет к Зе???
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01.07.2020 22:25 Відповісти
Щя тобі малоросці при владі почнуть своїх плющити.
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01.07.2020 22:09 Відповісти
Ну так к этому и идет все. И призыв резервистов у москалей не случайно намечен. Все не зря...
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01.07.2020 22:24 Відповісти
 
 