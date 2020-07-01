Нардепка "Голосу" Бобровська звернулася в СБУ через козачий курінь у Мелітополі: З таких угруповань починалися "Л/ДНР"
Народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська просить СБУ перевірити так звану канцелярію куреня Запорізького війська низового, створеного в Мелітополі на чолі з Олександром Панченком, який у 2014 намагався допомогти росіянам Глазьєву і Затуліну взяти регіон під контроль.
Про це Бобровська написала в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Так от, з цього все починається. Так починались т.зв. ДНР/ЛНР. От з цих "казаков". Це толерування угрупувань, які першими з квітами зустрінуть російські танки, "захоплені у райвідділках міліції".
Чи довго Іван Баканов буде толерувати таке у себе під носом? Сподіваюсь, що ні. Сьогодні відправила звернення на Службу Безпеки України щодо причетних осіб і заходів, які СБУ планує вжити", - написала нардепка.
Раніше повідомлялося, що в Мелітополі виник проросійський козачий курінь, який зібрався охороняти громадський порядок у місті.
Будь ласка, зачекайте...
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Ортодоксия и большевизм это такая идеальная террористическая система, берущая свое идеологическое начало еще от секты ессеев. Просто удивительно как на мордоре сочетается православие и сталинизм.
Кстати еврейскими пророками это явление предсказано, и даже географическое положение этой раковой опухоли (северная страна), и война этой опухоли против Израиля и его союзников.
И только с приходом шмаркли+бени+ермака - полезли как тараканы.
Кто там следующий - "волки" с косметичками под восторженные вопли зебилов?
Это было всегда.
Просто они должны существовать в рамках туристическо-развлекательно-исторических шоу, а не реальной силой, которая в момент превратится во врагов Украины.
У 2014 - 2019 роках вони не починали вошкатися?
Навешали на себя несуществующих медалей и погон и возомнили великой силой.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
Цікаво чи Баканов цими чортами буде займатись?
ах, да!.. он же со 112 анала не вылазит..
А Панченко этот надоел до икоты в Запорожской области, пора опять закрывать его в тюрьму.
Подробности тут http://library.znu.edu.ua/articles/907.ukr.html Панченко
Вже ж говорили, що фуйло планує відхопити теритлрії, прилеглі до Криму.