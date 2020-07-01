Нардепка "Голосу" Бобровська звернулася в СБУ через козачий курінь у Мелітополі: З таких угруповань починалися "Л/ДНР"

Народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська просить СБУ перевірити так звану канцелярію куреня Запорізького війська низового, створеного в Мелітополі на чолі з Олександром Панченком, який у 2014 намагався допомогти росіянам Глазьєву і Затуліну взяти регіон під контроль.

Про це Бобровська написала в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Так от, з цього все починається. Так починались т.зв. ДНР/ЛНР. От з цих "казаков". Це толерування угрупувань, які першими з квітами зустрінуть російські танки, "захоплені у райвідділках міліції".

Чи довго Іван Баканов буде толерувати таке у себе під носом? Сподіваюсь, що ні. Сьогодні відправила звернення на Службу Безпеки України щодо причетних осіб і заходів, які СБУ планує вжити", - написала нардепка.

Раніше повідомлялося, що в Мелітополі виник проросійський козачий курінь, який зібрався охороняти громадський порядок у місті.