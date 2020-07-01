"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на шість поїздів до морських курортів України

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на шість поїздів далекого прямування. Зокрема, з цього тижня відновлять курсування поїзди в Херсон, Бердянськ і Новоолексіївку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Поїзд №375/376 Харків - Херсон курсуватиме щодня з Харкова з 5 липня, з Херсона з 6 липня.

Поїзд №86/85 Львів - Новоолексіївка вирушить зі Львова 5 липня, з Новоолексіївки 6 липня. До 12 вересня він курсуватиме щодня, після 13 вересня - через день.

Поїзд №88/87 Ковель - Новоолексіївка курсуватиме з Ковеля з 7 липня через день по непарних, з Новоолексіївки - з 8 липня через день по парних.

Поїзд №110/109 Львів - Херсон курсуватиме щодня зі Львова з 3 липня, з Херсона з 4 липня.

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Поїзд №261/262 Харків - Бердянськ курсуватиме з Харкова з 3 липня по 5 вересня через день по непарних, з Бердянська - з 4 липня по 6 вересня по парних днях.

Поїзд №282/281 Хмельницький - Генічеськ курсуватиме з Хмельницького через день з 8 липня, з Генічеська через день з 9 липня.

В "Укрзалізниці" нагадали, що поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, а також пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні одягнути захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендується якомога менше переміщатися вагонами. Тимчасово в поїзді не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби.