Деякі депутати з групи "За майбутнє" відреагували на звинувачення їхнього колеги Лубінця в рейдерстві

Трудові колективи групи компаній, що виробляє українські снеки, спрямували до Верховної Ради України колективне звернення із проханням захистити їх від рейдерства. На думку підписантів, замовником рейдерської акції є народний депутат України Дмитро Лубінець, який публічно виступав із підтримкою судових рішень, які мали забрати виробничі потужності підприємства у теперішніх власників.

Працівники заводу обурені такими діями правоохоронних органів і влади і вимагають у Голови Верховної Ради розглянути дії Дмитра Лубінця на засіданні комітету з питань депутатської етики.

Під колективним зверненням поставили свої підписи понад сто співробітників підприємства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Антикор.

З цього приводу видання звернулося за коментарем до колег народного депутата Лубінця по депутатській групі.

Представники "За майбутнє" в розмові засудили рейдерство, а також заявили про неприпустимість причетності їхнього колеги Дмитра Лубінця до спроб незаконного заволодіння майном і корпоративними правами ТОВ "Волана".

Зокрема, народний депутат Антон Кіссе зазначив: "Я негативно ставлюся до рейдерства в будь-якому його прояві, погано коли забирають чужу власність".

Свою точку зору також висловив народний депутат Петро Юрчишин: "рейдерство це захоплення, це протизаконно". Щодо звернення трудового колективу ТОВ "Волана" до спікера Верховної Ради з проханням захистити їх від рейдерства з боку Лубінця, Петро Юрчишин зазначив, що встановити, чи має стосунок Лубінець до рейдерської атаки, повинен суд.

Його колега, народний депутат Ігор Молоток зазначив таке: "Я проти рейдерства, це ганьба, такого не повинно бути в наш час". Про можливу причетність Дмитра Лубінця до рейдерської атаки, нардеп зазначив, що "є правоохоронні органи і вони повинні дати свою правову оцінку".

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