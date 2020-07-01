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КМДА має намір встановити "найвищий" прапор України в охоронній зоні біля Батьківщини-матері. Історики й урбаністи проти. ДОКУМЕНТ

КМДА має намір встановити

Київська влада повернулася до наміру встановити в Києві найвищий флагшток із національним прапором. Його планують спорудити на схилах Дніпра - на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Як сказано у відповіді КП "Спецжитлофонд", яке КМДА визначила замовником будівництва, на запит Цензор.НЕТ, у даний момент ведеться розробка проєктної документації.

Зазначається, що 8 травня Міністерство культури й інформаційної політики повідомило про відсутність заперечень проти встановлення флагштока на території згаданого музею. Проєкт буде спрямовано для інформування ЮНЕСКО.

Фінансування проєкту здійснюватиметьсяся за рахунок Благодійного фонду "Майбутній Київ".

Водночас, урбаністи, музейна та наукова громадськість виступають проти цієї ініціативи, як і виступали проти неї в 2017 році, коли її було висловлено ​​вперше. Тоді на Містобудівній раді Києва презентували наміри встановити поруч зі статуєю "Батьківщина-Мати" 75-метровий флагшток, на 3 метри вище, ніж у Дніпрі (наразі саме в Дніпрі стоїть флагшток із найвищим прапором України).

За словами головного архітектора Києва Олександра Свистунова, місце для флагштока поруч із Батьківщиною-матір'ю вибрали тому що "цей прапор не має бути на тлі забудови. Ця точка не накладається на жодну точку пейзажного комплексу - ні на дзвіницю Лаври, ні на Батьківщину-матір. Це акцент, який не суперечить, не руйнує те, що було зроблено для нас".

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Завідувач відділу Історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАНУ, доктор історичних наук Олександр Лисенко в коментарі Цензор.НЕТ зазначив:

"Існує сформований ландшафт і буферна зона Києво-Печерського заповідника. Втручання в такий ландшафт у цивілізованих країнах неприпустиме. Там можуть вестися аварійні або ремонтні роботи, але без радикального втручання. А флагшток кардинальним чином змінює існуючий ландшафт, з огляду на сусідство Києво-Печерської Лаври і різних елементів Меморіалу над Дніпром. Мало того, йдеться про територію Національного музею світового рівня - це сформований архітектурний і пам'ятний простір. Якщо вже так захотілося прославитися, то для флагштока підійшов би, наприклад, Труханів острів чи будь-яка інша локація. Але вони хочуть втрутитися туди, де вже сформовано простір і існує стійкий інтерес туристів, зокрема, іноземців. Та й Майдан Незалежності і Офіс президента - це також місця, які більше би підійшли для таких урочистостей.

На початку цього року в ЮНЕСКО було відправлено документ, в якому позначено зони обмеження і висотності будівництва в центральній історичній частині Києва - від 12 метрів у районі Лаври до 34 метрів на Майдані. Вище там заборонено будувати. Спорудження флагштока може позбавити цю частину Києва статусу охоронної зони ЮНЕСКО як культурно-історичної пам'ятки.

Третій момент - я зовсім не розумію мотиву створення цього, вибачте, "фалічного символу". Не бачу іншої мотивації, крім як мірятися прапорами з Дніпром, де сьогодні встановлено найвищий флагшток із національним прапором. Як уже згадувалося, для проведення однієї-двох урочистостей на рік існують апробовані місця, що робить усі аргументи на користь реалізації згаданого проєкту нікчемними. Отже, Кличко просто хоче задовольнити власні амбіції таким неприпустимим з будь-якої точки зору способом.

Крім того, на цій локації дуже складні геодезичні умови. Абсолютно невідомо, як поведеться не тільки 85-тонне спорудження в поєднанні з величезною парусністю полотнища і супутніми вібраціями, а також, як це позначиться на найскладніших інженерно-технічних конструкціях Меморіального комплексу з фігурою Батьківщини-матері включно.

Ще одне питання - фінансування. У КМДА запевняють, що витратять на це не бюджетні кошти. Але саме ця обставина підкреслює приватний або корпоративний характер проєкту, що ще більше насторожує. Під самою КМДА - на Майдані - побита плитка, в столиці маса невідреставрованих будинків і тротуарів, а вони знайшли, куди загнати ці мільйони. Все тому, що якби ця ідея обговорювалася в суспільстві і серйозному експертному середовищі, то вона не отримала б підтримки".

Коментуючи той факт, що Національний музей історії України у Другій світовій війні дав згоду на спорудження флагштока на своїй території, Лисенко сказав:

"Коли КМДА замовляє експертизу, то мало хто ризикне дати негативний висновок - у нашій державі так. Щодо нібито згоди музею - це несерйозний аргумент. Меморіальний комплекс перебуває в системі Міністерства культури України, але на території столичної громади, долю якої вирішує КМДА. Тому думки музейників, як, втім, і киян, "дбайливі господарі" міста навіть не питали. Мені здається, пасивність громадськості розв'язує міській владі руки і робить можливими такі безглузді проєкти. Коли його буде реалізовано, - протестувати буде пізно...".

КМДА має намір встановити найвищий прапор України в охоронній зоні біля Батьківщини-матері. Історики й урбаністи проти 01
КМДА має намір встановити найвищий прапор України в охоронній зоні біля Батьківщини-матері. Історики й урбаністи проти 02

Автор: 

КМДА (2372) Київ (19517) Кличко Віталій (3515) прапор (484)


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Топ коментарі
+14
в Днепре....а мне нравиться ! впечатляет ...
(и шо там урбанистам-бубанистам не нравиться?)
КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 9177 КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 7258

...
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01.07.2020 20:26
+10
КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 9599
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01.07.2020 20:18
+8
Урбанисты???
а что думают по этому поводу Онанисты???
Ну ***ть сколько уродов е**тых!
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01.07.2020 20:17
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Урбанисты???
а что думают по этому поводу Онанисты???
Ну ***ть сколько уродов е**тых!
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01.07.2020 20:17 Відповісти
Еще бы нашли самый большой и толстый ................. .
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01.07.2020 20:20 Відповісти
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01.07.2020 20:38 Відповісти
КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 9599
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01.07.2020 20:18 Відповісти
а зельц пианист, какой ты нафик танкист
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01.07.2020 22:34 Відповісти
Нащо?
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01.07.2020 20:20 Відповісти
А, щоб було i вату дратувало.
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01.07.2020 20:58 Відповісти
***, на транспорт денег нет, а на какую нибудь бесполезную хреновину - всегда пожалуйста.
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01.07.2020 20:20 Відповісти
Куда ты ехать собрался если денег на транспорт нету?
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01.07.2020 20:30 Відповісти
Турыстом на орбиту.
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02.07.2020 08:06 Відповісти
Всех до Днепра и на корм сомикам. Хоть польза от этих она-урба-сексуалистов-********** будет.
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01.07.2020 22:56 Відповісти
КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери.

Пацаны из КГГА больше всех Родину любят. На 3 метра длиннее. чем в Днепре.
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01.07.2020 20:21 Відповісти
БЕЗУМИЕ НАРАСТАЕТ. Кличко мало стеклянного моста, ищет, куда еще потратить десятки миллионов гривень.
Глупец, не умеющий ни зарабатывать, ни тратить на пользу людям.
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01.07.2020 20:21 Відповісти
О, как вас монахов рпц корежит😀
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01.07.2020 23:59 Відповісти
"Лаврентьевну" давно пора переплавить на ложки!
Вы видели что на щите этого страшилища?
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01.07.2020 20:21 Відповісти
Розвісити ВЕЛИКІ прапори на будівлях у людних місцях по всьому місту, ото я розумію
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01.07.2020 20:23 Відповісти
в Днепре....а мне нравиться ! впечатляет ...
(и шо там урбанистам-бубанистам не нравиться?)
КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 9177 КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 7258

...
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01.07.2020 20:26 Відповісти
Русня строит самые высокие в Европе небоскрёбы, мы атакуем флагштоками. Кто победит в этой битве абсурда?
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01.07.2020 20:28 Відповісти
Твои познания в небоскребах как у русни со строительством.
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01.07.2020 20:31 Відповісти
и петухов 3-х метровых из говна и палок - такого во всем мире не было, нет и... не надо! ))))
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01.07.2020 20:43 Відповісти
Вы будете смеяться. Самый высокий небоскреб в Европе называется Лахта.

КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 7614
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01.07.2020 20:48 Відповісти
Надеюсь не долго простоит.
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01.07.2020 20:57 Відповісти
Лахта по-фински означает залив, бухта.
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01.07.2020 21:06 Відповісти
Так якраз в Лахту, переселилася ботоферма троллів з Ольгіно.
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01.07.2020 23:19 Відповісти
А немцы свои небоскребы распиливают, говорят, мол, "к чему эти силосные башни". У всякого строительного чуда должно быть своё рациональное обоснование, иначе это называется "вые##улись". А в данном случае этот небоскреб столь же уместен, как и петух из говна и палок.
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02.07.2020 00:56 Відповісти
Переміг найстаріший завод тролейбусів в Енгельсі, закрили нафіг.
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01.07.2020 20:49 Відповісти
Список самых высоких зданий Европы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_самых_высоких_зданий_Европы

КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 7924
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01.07.2020 20:52 Відповісти
Не выдержал конкуренции?
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01.07.2020 20:57 Відповісти
Как всегда американцы.
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02.07.2020 08:07 Відповісти
А где были историки и прочие урбанисты, когда дом построили в Мариинском парке? Одоробло реально ландшафт поменяло.
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01.07.2020 20:34 Відповісти
Класс, надо такой флаг, чтоб маскали могли из космоса его видеть.
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01.07.2020 20:44 Відповісти
Гарне діло. Нехай будують. Був у Стамбулі там такі у кожному районі. Гарно. Бубоночкам зрозуміло краще щоб прапори зривали як у Запоріжжі, але не вигорить, буде стояти.
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01.07.2020 20:52 Відповісти
КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 5075КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 5653
http://vexillographia.ru/buttons/ukr_anim.gif
-Україна суверенна - незалежна європейська демократична держава в Східній Європі! До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Столиця - м. Київ. Населення Української держави - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в ассоциации с ЕС" і на порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами окупантами наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові загарбникові паРаші навіть метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !..............
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01.07.2020 20:58 Відповісти
Почему у Швеции
и Украины флаги одинаковых цветов?
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01.07.2020 21:05 Відповісти
Вы зебил?
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02.07.2020 00:01 Відповісти
Не стоило Кличко чуть дешево зарабатывать на пиар себе. И конечно же стоит также сказать что тем не менее он с братом за последние 25 лет столько раз наш флаг поднимал на невероятную высоту---что многим и близко не снилось! И старая логика---За одного битого, двух не битых дают!
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01.07.2020 21:18 Відповісти
то есть флаг гомосеков можно а знамя страны нельзя.
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01.07.2020 21:25 Відповісти
А самый высокий уровень жизни забацать не хотите? Хотя бы в охраняемых пределах страны?
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01.07.2020 21:25 Відповісти
Їх треба багато по всьому місту
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01.07.2020 21:37 Відповісти
Она могла бы показать Северному соседу средний палец - он же и флагшток.
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02.07.2020 00:29 Відповісти
А чего так испугались флага , корчить начнет попов мацковского патриархата?
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02.07.2020 00:52 Відповісти
Колись ненавиділи бабу, але після 14-го вона частково виправдала себе тим, що стоїть з мечем і щитом обличчям до лаптєстану. Де були ці "урбаністи", коли висотки тицяли по всім пагорбам?! Коли втручалися в охоронну зону Лаври?! У статті, до речі, перекручено так, неначе то музей Другої світової в ЮНЕСКО внесений. А ні - то Лавра.
Тоді ландшафт не псували? Ось нехай і буде прапор України видний з усіх точок лівого берега й багато звідки на правому. А мацковські попи нехай заткаються, все одно не довго їм тут залишилось бути.
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02.07.2020 02:59 Відповісти
КМДА має намір встановити "найвищий" прапор України в охоронній зоні біля Батьківщини-матері. Історики й урбаністи проти - Цензор.НЕТ 9403
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02.07.2020 07:37 Відповісти
"Коли коту нема що робити, він яйця лиже" (Народна творчість). Коли дурням нехватає розуму зробити щось корисне, наприклад, навести лад з сміттям в місті, а "покращень" хочеться, вони скляні мости будуюь і найвищі флагштоки ставлять і щоб в найвищому місці. Хочете щоб вас похвалили, доведіть до пуття алею героів Майдану, а не займайтесь котячими справами, "патріоти" ср...ні.
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02.07.2020 07:40 Відповісти
Предлагаю рядом установить чуть меньшего размера флаг США и Евросоюза, чтобы за поребриком у всех сфинктеры поразрывало
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02.07.2020 08:24 Відповісти
 
 