КМДА має намір встановити "найвищий" прапор України в охоронній зоні біля Батьківщини-матері. Історики й урбаністи проти. ДОКУМЕНТ

Київська влада повернулася до наміру встановити в Києві найвищий флагшток із національним прапором. Його планують спорудити на схилах Дніпра - на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Як сказано у відповіді КП "Спецжитлофонд", яке КМДА визначила замовником будівництва, на запит Цензор.НЕТ, у даний момент ведеться розробка проєктної документації.

Зазначається, що 8 травня Міністерство культури й інформаційної політики повідомило про відсутність заперечень проти встановлення флагштока на території згаданого музею. Проєкт буде спрямовано для інформування ЮНЕСКО.

Фінансування проєкту здійснюватиметьсяся за рахунок Благодійного фонду "Майбутній Київ".

Водночас, урбаністи, музейна та наукова громадськість виступають проти цієї ініціативи, як і виступали проти неї в 2017 році, коли її було висловлено ​​вперше. Тоді на Містобудівній раді Києва презентували наміри встановити поруч зі статуєю "Батьківщина-Мати" 75-метровий флагшток, на 3 метри вище, ніж у Дніпрі (наразі саме в Дніпрі стоїть флагшток із найвищим прапором України).

За словами головного архітектора Києва Олександра Свистунова, місце для флагштока поруч із Батьківщиною-матір'ю вибрали тому що "цей прапор не має бути на тлі забудови. Ця точка не накладається на жодну точку пейзажного комплексу - ні на дзвіницю Лаври, ні на Батьківщину-матір. Це акцент, який не суперечить, не руйнує те, що було зроблено для нас".

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Завідувач відділу Історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАНУ, доктор історичних наук Олександр Лисенко в коментарі Цензор.НЕТ зазначив:

"Існує сформований ландшафт і буферна зона Києво-Печерського заповідника. Втручання в такий ландшафт у цивілізованих країнах неприпустиме. Там можуть вестися аварійні або ремонтні роботи, але без радикального втручання. А флагшток кардинальним чином змінює існуючий ландшафт, з огляду на сусідство Києво-Печерської Лаври і різних елементів Меморіалу над Дніпром. Мало того, йдеться про територію Національного музею світового рівня - це сформований архітектурний і пам'ятний простір. Якщо вже так захотілося прославитися, то для флагштока підійшов би, наприклад, Труханів острів чи будь-яка інша локація. Але вони хочуть втрутитися туди, де вже сформовано простір і існує стійкий інтерес туристів, зокрема, іноземців. Та й Майдан Незалежності і Офіс президента - це також місця, які більше би підійшли для таких урочистостей.

На початку цього року в ЮНЕСКО було відправлено документ, в якому позначено зони обмеження і висотності будівництва в центральній історичній частині Києва - від 12 метрів у районі Лаври до 34 метрів на Майдані. Вище там заборонено будувати. Спорудження флагштока може позбавити цю частину Києва статусу охоронної зони ЮНЕСКО як культурно-історичної пам'ятки.

Третій момент - я зовсім не розумію мотиву створення цього, вибачте, "фалічного символу". Не бачу іншої мотивації, крім як мірятися прапорами з Дніпром, де сьогодні встановлено найвищий флагшток із національним прапором. Як уже згадувалося, для проведення однієї-двох урочистостей на рік існують апробовані місця, що робить усі аргументи на користь реалізації згаданого проєкту нікчемними. Отже, Кличко просто хоче задовольнити власні амбіції таким неприпустимим з будь-якої точки зору способом.

Крім того, на цій локації дуже складні геодезичні умови. Абсолютно невідомо, як поведеться не тільки 85-тонне спорудження в поєднанні з величезною парусністю полотнища і супутніми вібраціями, а також, як це позначиться на найскладніших інженерно-технічних конструкціях Меморіального комплексу з фігурою Батьківщини-матері включно.

Ще одне питання - фінансування. У КМДА запевняють, що витратять на це не бюджетні кошти. Але саме ця обставина підкреслює приватний або корпоративний характер проєкту, що ще більше насторожує. Під самою КМДА - на Майдані - побита плитка, в столиці маса невідреставрованих будинків і тротуарів, а вони знайшли, куди загнати ці мільйони. Все тому, що якби ця ідея обговорювалася в суспільстві і серйозному експертному середовищі, то вона не отримала б підтримки".

Коментуючи той факт, що Національний музей історії України у Другій світовій війні дав згоду на спорудження флагштока на своїй території, Лисенко сказав:

"Коли КМДА замовляє експертизу, то мало хто ризикне дати негативний висновок - у нашій державі так. Щодо нібито згоди музею - це несерйозний аргумент. Меморіальний комплекс перебуває в системі Міністерства культури України, але на території столичної громади, долю якої вирішує КМДА. Тому думки музейників, як, втім, і киян, "дбайливі господарі" міста навіть не питали. Мені здається, пасивність громадськості розв'язує міській владі руки і робить можливими такі безглузді проєкти. Коли його буде реалізовано, - протестувати буде пізно...".



