ГБР расследует 76 производств по "делам Майдана"

Государственное бюро расследований ведет 76 уголовных производств по преступлениям, совершенным в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Об этом сказано в отчете за июнь 2020 года, обнародованном пресс-службой ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"В производстве специального следственного подразделения Государственного бюро расследований по расследованию "дел Майдана" по состоянию на конец июня 2020 года находится 76 уголовных производств", - сказано в отчете.

За месяц следователи ГБР сообщили о подозрении семи причастным к совершению преступлений против участников акций протеста, в том числе экс-сотрудникам "Беркута", бывшему следователю и экс-прокурору.

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Кроме того, в июне в суд были переданы два обвинительных акта.

Первый из них - по делу экс-милиционера подразделения "Беркут", ему инкриминируют превышение служебных полномочий, сопровождавшееся насилием, служебный подлог и незаконное препятствование проведению сборов и митингов.

Второй обвинительный акт - по делу гражданина, который якобы дал в суде заведомо неправдивые показания в пользу бывшего следователя, задерживавшего майдановцев.

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