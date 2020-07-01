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МЗС засудив поїздку депутатів Європарламенту до Криму і участь у "голосуванні" за поправки до Конституції РФ

МЗС засудив поїздку депутатів Європарламенту до Криму і участь у

Міністерство закордонних справ України заявило, що висловлює протест з приводу незаконного візиту до тимчасово окупованої Автономної республіки Крим депутатів Європарламенту, у т.ч. члена комітету у закордонних справах, президента Асоціації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані, а також окремих громадян Німеччини, Швеції та Болгарії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС України.

"Цей візит здійснюється з порушенням українського законодавства щодо доступу до тимчасово окупованої території та не має офіційного статусу", - підкреслюється в коментарі МЗС України.

МЗС зазначає, що результати "голосування" за поправки до Конституції РФ на території Криму і Севастополя є юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством.

"Будь-які т.зв. вибори, референдуми, голосування, які проводяться РФ на тимчасово окупованій території, становлять грубе порушення принципів міжнародного права, у тому числі Статуту ООН, Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року та "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)" 2016 – 2019 років", - вказують у МЗС України.

Зазначається, що причетні до організації та проведення незаконного голосування нестимуть відповідальність згідно із законодавством України.

"Україна закликає міжнародне співтовариство посилювати тиск на державу-агресора, у т.ч. запровадити персональні санкції проти організаторів незаконного голосування на території тимчасово окупованої АР Крим і м.Севастополь", - заявляють у міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київ чекає офіційної реакції Парижа на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту в окупований Крим, - МЗС

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Конституція (548) Крим (14168) МЗС (4138) росія (65301)


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Вот уроды .
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01.07.2020 17:56 Відповісти
Доведено
МИД осудил поездку депутатов Европарламента в Крым и участие в "голосовании" за поправки в Конституцию РФ - Цензор.НЕТ 8935
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01.07.2020 17:57 Відповісти
Минуточку, разве не МИД сетовал, что русня не пускает в оккупированный Крым международные организации?
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01.07.2020 18:11 Відповісти
смердючие, продажные суки,когда почувствуете на своей шкуре кацапский беспредел -тогда поздно будет
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01.07.2020 18:24 Відповісти
Двуличие и продажность так называемой "Еврокомиссии" и "Европарламента" еще больше проявились в период обсуждения возможности открытия границ стран ЕС и Шенгена для граждан Украины. Своими решениями еврочиновники показали: украинцы интересуют Европу исключительно, как работники (рабы?), но никак не граждане государства, страдающего от пережитков совка.
Как стало известно, Европа открыта для граждан стран, где положение с коронавирусом еще хуже, но им - можно. Украине - нет. И опять про роль Порошенко в выбивании безвиза: именно благодаря Петру Алексеевичу, который настаивал, доказывал, убеждал продажный мир Евросоюза, мы и получили отдушину в виде возможности увидеть, как можно и должно жить людям Европы.
И одна бездарная зеленая шмаркля своей глупостью, ограниченностью, бесконечной сменой чиновников отбросила Украину на несколько этажей ниже, поставив ее ниже Уругвая и всяких-разных далеких островных государств.
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01.07.2020 19:45 Відповісти
 
 