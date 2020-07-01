Степанов про роботу курортів в умовах карантину: Повернення обмежень не буде, якщо українці дотримуватимуться рекомендацій МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розраховує, що українці дотримуватимуться рекомендацій МОЗ і в Україні не відбудеться "італійського чи іспанського" сценаріїв коронавірусу, коли в деяких лікарнях не вистачало місць, щоб прийняти нових пацієнтів з COVID-19. Якщо ж поширення коронавірусної інфекції зростатиме, то влада буде вимушена повертати жорсткі обмеження карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Я – один із найбільших прихильників того, щоб ми якомога швидше скасували всі карантинні обмеження. Але я чітко розумію, що це відбудеться лише тоді, коли ми фактично перестанемо фіксувати нові випадки захворювання. Зараз цифри говорять зворотнє: через інколи легковажне ставлення до порад та рекомендацій МОЗ, ми спостерігаємо значне збільшення кількості захворювань", - заявив міністр, відповідаючи на запитання, чи будуть закривати курорти в Україні.

Степанов сподівається, що Україна не піде за італійським чи іспанським сценарієм, коли потрібно буде запроваджувати дуже жорсткі обмеження.

Дивіться також: Ні масок, ні дотримання дистанції: Степанов не відкидає спалаху коронавірусу після вихідних в Одесі. ВIДЕО

"Таке жорстке введення можливе лише у значному ускладненні ситуації. А це, перш за все, коли медична система буде просто не в змозі впоратися з кількістю хворих на COVID-19, те що ми спостерігали в низці європейських країн", - пояснив він.

Як підкреслив очільник відомства, уже зараз Міністерство охорони здоров’я готує лікарні другої і третьої хвилі до боротьби із коронавірусом – щоб максимально допомогти українцям, які цього потребуватимуть.

"Але я все таки сподіваюся, що цього (дефіциту ліжкомісць у лікарнях, - ред.) не буде. Якщо ми будемо дотримуватися правил і рекомендацій МОЗ, то все буде добре", - резюмував Степанов.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що в Україні можуть закрити курорти, зокрема Одесу, через збільшення кількості інфікованих COVID-19.

Читайте також: У психоневрологічному інтернаті на Київщині зафіксовано спалах COVID-19