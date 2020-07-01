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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов про роботу курортів в умовах карантину: Повернення обмежень не буде, якщо українці дотримуватимуться рекомендацій МОЗ

Степанов про роботу курортів в умовах карантину: Повернення обмежень не буде, якщо українці дотримуватимуться рекомендацій МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розраховує, що українці дотримуватимуться рекомендацій МОЗ і в Україні не відбудеться "італійського чи іспанського" сценаріїв коронавірусу, коли в деяких лікарнях не вистачало місць, щоб прийняти нових пацієнтів з COVID-19. Якщо ж поширення коронавірусної інфекції зростатиме, то влада буде вимушена повертати жорсткі обмеження карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Я – один із найбільших прихильників того, щоб ми якомога швидше скасували всі карантинні обмеження. Але я чітко розумію, що це відбудеться лише тоді, коли ми фактично перестанемо фіксувати нові випадки захворювання. Зараз цифри говорять зворотнє: через інколи легковажне ставлення до порад та рекомендацій МОЗ, ми спостерігаємо значне збільшення кількості захворювань", - заявив міністр, відповідаючи на запитання, чи будуть закривати курорти в Україні.

Степанов сподівається, що Україна не піде за італійським чи іспанським сценарієм, коли потрібно буде запроваджувати дуже жорсткі обмеження.

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"Таке жорстке введення можливе лише у значному ускладненні ситуації. А це, перш за все, коли медична система буде просто не в змозі впоратися з кількістю хворих на COVID-19, те що ми спостерігали в низці європейських країн", - пояснив він.

Як підкреслив очільник відомства, уже зараз Міністерство охорони здоров’я готує лікарні другої і третьої хвилі до боротьби із коронавірусом – щоб максимально допомогти українцям, які цього потребуватимуть.

"Але я все таки сподіваюся, що цього (дефіциту ліжкомісць у лікарнях, - ред.) не буде. Якщо ми будемо дотримуватися правил і рекомендацій МОЗ, то все буде добре", - резюмував Степанов.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що в Україні можуть закрити курорти, зокрема Одесу, через збільшення кількості інфікованих COVID-19.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Степанов такой же шарлатан как и Зеленский!
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01.07.2020 18:03
+4
Вислати на історичну батьківщину цього кацапа.
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01.07.2020 18:07
+4
Степанов-это проститутка Коломойского."Как в Италии"....а как в Италии?Гробы из Бергамо приплыли из 2013 г?Дебил ты,Степанов.
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01.07.2020 18:08
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Та у вас права рука не знає шо робить ліва...
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01.07.2020 18:00 Відповісти
Степанов такой же шарлатан как и Зеленский!
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01.07.2020 18:03 Відповісти
Вислати на історичну батьківщину цього кацапа.
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01.07.2020 18:07 Відповісти
Степанов-это проститутка Коломойского."Как в Италии"....а как в Италии?Гробы из Бергамо приплыли из 2013 г?Дебил ты,Степанов.
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01.07.2020 18:08 Відповісти
25100 активных и будет 60 человек на 100 тысяч, после чего обещали жёсткий карантин. Сейчас 24300, осталось 800 человек, с приростом по 200, ровно на 4 дня. До понедельника в общем
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01.07.2020 18:12 Відповісти
В этой ситуации Степанов просто-таки обязан мобилизовать весь штат министерства на прикрытие всего фронта курортов от наступления коронавируса. Пусть своими телами закроют этот фронт. А мы за них отомстим!
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01.07.2020 18:18 Відповісти
Как только Европа вычеркнула Украину из "зеленого" списка стран кому разрешили свободный въезд в ЕС, так сразу же перестали быть необходимы ограничения. Еще пару дней назад, со сводок правительства, можно было подумать, что Украина скоро вымрет от коронавируса, а сегодня уже все в порядке и количество зараженных меньше и динамика выздоровления улучшилась.
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01.07.2020 18:21 Відповісти
Хвост виляет собакой .Раз ты степанов кричишь о массовой смертности от гриппа ,бо 65 миллиардов гривен не распилены полностью ,то и сиди с лжевирусом в опе .
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01.07.2020 18:32 Відповісти
раз заселился на курорт - не пускай уборщиц в свой номер!
- убирай сам
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01.07.2020 19:58 Відповісти
пора ужо САП,НАБУ И ГБР провести рейд по МОЗу на предмет освоения лярдов коронавирусных
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01.07.2020 20:58 Відповісти
Можливо пора назвати лікарні в яких лікуються пацієнти від вірусу.....
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01.07.2020 21:34 Відповісти
А плавать надо в ватномарлевой масочке или можно без нее?
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01.07.2020 22:14 Відповісти
 
 