"Ми не можемо мовчати", - Кваснєвський і Кокс у день суду над Порошенком заявили про неприпустимість політичних переслідувань

Впливові європейські політики Олександр Кваснєвський і Пет Кокс у день суду над Порошенком зробили спільну заяву, в якій застерегли президента Зеленського від політичних переслідувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Кваснєвського.

"З травня 2012 року по листопад 2014 року, впродовж 18 місяців, ми разом виконували моніторингову місію високого рівня, призначену Європейським парламентом з питань спірних кримінальних звинувачень щодо окремих політичних осіб в Україні. Ми на власні очі бачили і доповідали про політизованість правосуддя і систему судового переслідування; судову систему, яка надавала перевагу прокурорському обвинуваченню перед захистом, і в якій нормою була не презумпція невинності, а винності. Ми надавали свої коментарі про вибірковість політично мотивованого правосуддя для одних, і співіснування цього явища з кліматом безкарності для інших. Це було погано для України в питанні її міжнародних позицій і становило загрозу для свободи і свободи громадян країни вдома", - нагадують колишні співголови Моніторингової місії Європарламенту.

"Нестримна боротьба за серця й уми українського народу триває і надалі. Зовнішня російська пропаганда не вщухає, і вона часто посилюється потужними медіа інтересами в самій Україні. Громадська думка зросла до рівня очікування висновків серед ймовірних порушників високого рівня. Під це при нагоді підводяться шкідливі політичні коментарі. Маніпуляція судом громадської думки не є замінником верховенства права", - застерігають європейські політики.

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"Інформація, яку ми зараз маємо у своєму розпорядженні, свідчить про тривожний початок сповзання в демократичних стандартах, про крок назад, який може перерости в ревізію досягнень Майдану. Політична боротьба є скрізь, але відбувається вона на виборах, а в парламенті - під час дебатів. Саме вони, а не суди, є аренами для боротьби політичних суперників. Наближення місцевих виборів тільки підсилює наше занепокоєння, коли ми спостерігаємо за тим, як із політичними опонентами розбираються через систему правосуддя, а не через виборчий бюлетень", - сказано в заяві Кокса-Кваснєвського.

Якщо такий курс переважатиме, то його першими жертвами стануть демократія і верховенство права в Україні. Саме вони є основними складовими загальних цінностей, на яких базуються прагнення України щодо інтеграції в ЄС і НАТО - попереджають політики.

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"Українські антикорупційні органи потрібно посилити, а не дискредитувати. Вибіркове правосуддя через політично мотивоване переслідування має залишитися в минулому, а не стати інструментом майбутнього. Державна безпека і правоохоронні органи, прокуратура і судові системи вимагають незалежності, а не інструменталізації. Європейська доля України не досягається ревізіоністськими кроками назад", - наголошується в заяві.

"Ми робимо цю заяву через наше дружнє ставлення, нашу турботу і нашу повагу. Мовчання в таких умовах може розцінюватися як згода з тим, що зараз відбувається. Ми не можемо мовчати", - пишуть Пет Кокс і Олександр Кваснєвський.