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"Ми не можемо мовчати", - Кваснєвський і Кокс у день суду над Порошенком заявили про неприпустимість політичних переслідувань

Впливові європейські політики Олександр Кваснєвський і Пет Кокс у день суду над Порошенком зробили спільну заяву, в якій застерегли президента Зеленського від політичних переслідувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Кваснєвського.

"З травня 2012 року по листопад 2014 року, впродовж 18 місяців, ми разом виконували моніторингову місію високого рівня, призначену Європейським парламентом з питань спірних кримінальних звинувачень щодо окремих політичних осіб в Україні. Ми на власні очі бачили і доповідали про політизованість правосуддя і систему судового переслідування; судову систему, яка надавала перевагу прокурорському обвинуваченню перед захистом, і в якій нормою була не презумпція невинності, а винності. Ми надавали свої коментарі про вибірковість політично мотивованого правосуддя для одних, і співіснування цього явища з кліматом безкарності для інших. Це було погано для України в питанні її міжнародних позицій і становило загрозу для свободи і свободи громадян країни вдома", - нагадують колишні співголови Моніторингової місії Європарламенту.

"Нестримна боротьба за серця й уми українського народу триває і надалі. Зовнішня російська пропаганда не вщухає, і вона часто посилюється потужними медіа інтересами в самій Україні. Громадська думка зросла до рівня очікування висновків серед ймовірних порушників високого рівня. Під це при нагоді підводяться шкідливі політичні коментарі. Маніпуляція судом громадської думки не є замінником верховенства права", - застерігають європейські політики.

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"Інформація, яку ми зараз маємо у своєму розпорядженні, свідчить про тривожний початок сповзання в демократичних стандартах, про крок назад, який може перерости в ревізію досягнень Майдану. Політична боротьба є скрізь, але відбувається вона на виборах, а в парламенті - під час дебатів. Саме вони, а не суди, є аренами для боротьби політичних суперників. Наближення місцевих виборів тільки підсилює наше занепокоєння, коли ми спостерігаємо за тим, як із політичними опонентами розбираються через систему правосуддя, а не через виборчий бюлетень", - сказано в заяві Кокса-Кваснєвського.

Якщо такий курс переважатиме, то його першими жертвами стануть демократія і верховенство права в Україні. Саме вони є основними складовими загальних цінностей, на яких базуються прагнення України щодо інтеграції в ЄС і НАТО - попереджають політики.

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"Українські антикорупційні органи потрібно посилити, а не дискредитувати. Вибіркове правосуддя через політично мотивоване переслідування має залишитися в минулому, а не стати інструментом майбутнього. Державна безпека і правоохоронні органи, прокуратура і судові системи вимагають незалежності, а не інструменталізації. Європейська доля України не досягається ревізіоністськими кроками назад", - наголошується в заяві.

"Ми робимо цю заяву через наше дружнє ставлення, нашу турботу і нашу повагу. Мовчання в таких умовах може розцінюватися як згода з тим, що зараз відбувається. Ми не можемо мовчати", - пишуть Пет Кокс і Олександр Кваснєвський.

Автор: 

Кваснєвський Олександр (35) Порошенко Петро (15180) Кокс Тіні (24)


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Топ коментарі
+37
ЗГОДЕН! Там тобі і місце тварюко!
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01.07.2020 18:17
+36
"Мы не можем молчать", - Квасневский и Кокс в день суда над Порошенко заявили о недопустимости политических преследований - Цензор.НЕТ 9672
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01.07.2020 18:21
+33
Полностью согласен. Да как-же его посадят? Оно пока еще действующий президент

"Мы не можем молчать", - Квасневский и Кокс в день суда над Порошенко заявили о недопустимости политических преследований - Цензор.НЕТ 6219
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01.07.2020 18:20
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а ти до циз пір в діда мороза віриш?
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01.07.2020 19:45 Відповісти
Якщо Пєця за 5 років скиздив 15 ярдів зелені, то одна рошенка тоді має коштувати пів штуки гривень??? Що ж то за рошенка така? Найкрутіший київський торт?
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01.07.2020 20:51 Відповісти
"Ми не можемо мовчати", - Кваснєвський і Кокс у день суду над Порошенком заявили про неприпустимість політичних переслідувань - Цензор.НЕТ 4548
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01.07.2020 19:34 Відповісти
Много зебилов не доживет до следующего заседания суда 8 июля.
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01.07.2020 19:39 Відповісти
Так пусть приедут наблюдателями на процесс, или пришлют своих представителей. А обеспокоенности нам навыражали на годы вперёд.
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01.07.2020 19:49 Відповісти
Скрепа баксовна, а ты чьо, танюхе лайф изменил?! Вы ж с ней обычно в паре фуйню зельоную несьоте). А она сегодня с каким-то поллитровым тусовалась. Не ревнуешь ...к соседнему компу?!)))
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01.07.2020 21:06 Відповісти
Hi, my lovely murka
Hi, my murka darling
Hi, mi lovely murka and goodbyyyy)))
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01.07.2020 21:55 Відповісти
Ну вот сразу гуд бай(. Привет соседнему компу, тобто танюхе лайт!)
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01.07.2020 22:09 Відповісти
Поклонники нелоха в 42 года. Подписывайте контракт с ВСУ, и пи*дуйте на "ноль". Сразу пересмотрите "надо прекратить стрелять".
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01.07.2020 21:38 Відповісти
этих крученых братков тоже надо судить за преступный сговор с мародером
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01.07.2020 19:52 Відповісти
у соседа на даче общипали смородину.
это не воровство.
это политическая акция...
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01.07.2020 19:54 Відповісти
Ежели они ее за жОПу общипали, то не политическая акция, а харассмент!)
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01.07.2020 21:15 Відповісти
А если это была опзжопа?
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01.07.2020 21:40 Відповісти
ШО?
я не понимаю Вашего политического сленга...
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01.07.2020 22:35 Відповісти
Та моего политсленга ваще никто не понимает. Вы не одиноки в этой политической вселенной!)
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01.07.2020 22:44 Відповісти
тогда получается, что Вы сам с собою разговариваете
не диагноз ли это?
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01.07.2020 22:48 Відповісти
Я думала, что с Вами разговариваю. А Вы психиатр?
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01.07.2020 22:57 Відповісти
нет, я не психиатр.
просто я пользуюсь их услугами...
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01.07.2020 23:13 Відповісти
"Ми не можемо мовчати", - Кваснєвський і Кокс у день суду над Порошенком заявили про неприпустимість політичних переслідувань - Цензор.НЕТ 6679
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01.07.2020 19:55 Відповісти
Боюся, це ще попереду....
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01.07.2020 22:11 Відповісти
может на закуску готовит?)
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02.07.2020 16:19 Відповісти
Пєця з Зєлєю в кінці дня хлопнуть по стопарю віскаріка і поржуть над дебілами, хто повірив у всю цю постанову
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01.07.2020 19:55 Відповісти
Ни одного слова правды от типо https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0/a-17646018 "украинского" Шрёдера.Коксовая мафия продолжает рулить ,а бараны всё на ворота крашеные смотрят.
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01.07.2020 20:03 Відповісти
" Из Искры возгорится пламя"-Герцен. Думаю,что сегодня пианист вытащил спичку из коробки на свою ж..у.
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01.07.2020 20:15 Відповісти
Опоздали, там давно уже горит.
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01.07.2020 21:00 Відповісти
Чтобы возгорелось пламя, должна быть борьба идеологий, а тут все одним миром мазаны, просто идет борьба за корыто, распил бюджета и передел собственности
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01.07.2020 21:59 Відповісти
"Армія, мова, віра" борется с готовностью "принимать со всех сторон в любых количествах"
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01.07.2020 23:43 Відповісти
Второй год слышу, что Порох барыга, мародер. И это все "заслуги" за 5 лет президенства? Куда ему до нынешнего преза, за год получившего десятка три "заслуженных званий".
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01.07.2020 21:15 Відповісти
Зебилоиды продолжают биться головой об стену выполняя приказ пуйла и медведчукчи о посадке Пороха.
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01.07.2020 22:03 Відповісти
О каких политических преследованиях идет речь??? Порошенко пожимает результаты своих якобы реформ в правоохранительной и судебной системах. Если он не хотел делать нормальную судебную систему, не призвал к ответственности откровенных сепаров, врагов Украины и воров, вместо этого пресуя оппонентов, то пусть наслождается тем что он создал или не изменил имея своего генпрокурора и большинство в парламенте.
Это не политические преследования! Это карма!
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01.07.2020 22:10 Відповісти
Ты - дурак. Харьков выбрал Гепу, а Одесса Туруханова,. Это РЕАЛЬНОСТЬ. Которую президент страны должен учитывать.
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02.07.2020 11:23 Відповісти
Ослячий суд
Осел-король поклав в тюрму відправить Лева.
Старий суддя-хабарник Лис
Усі параграфи ізгриз,
Та все не ті -
Нема статті!
Не крав, не ґвалтував,
Не пив,
На шмаття рвав лиш ворогів,
Державу захищав, як міг…
Король знайшов непевний «гріх»,
Кричить: "Садить!"
Та Лис дрижить:
- Ось Левенята
Прийшли під суд.
Неправий присуд -
Дивись, поб'ють.
Ще й чутка ходить між Звірми:
Як Лев покине кліть тюрми,
Судді згада неправди гріх…
Ну, як задовольнити всіх?
Подумав трохи і збагнув, як діять, Лис:
- Тягнути буду час, немов кота, за хвіст!
Нехай стрекочуть журналісточки-сороки,
Тягнути буду суд, як треба, й десять років!

Не тільки Звірі реготали, ще й Дерева,
Коли король Осел узявсь судити Лева,
Бо у Хоттабича коротша борода,
Ніж довгі терміни Ослячого суда!
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01.07.2020 22:39 Відповісти
Про Марусю Зверобой и Рифмастера вы же могли молчать? Вот и молчите себе дальше в тряпочку... озабоченные...
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02.07.2020 04:05 Відповісти
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