Кислиця в ООН: Участь громадян України з російськими паспортами в "референдумі" щодо конституції РФ незаконне і спотворює його результати

Україна донесла до ООН свою офіційну позицію щодо проведення "голосувань" щодо конституції РФ на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному листі постійного представника України при ООН Сергія Кислиці Генеральному секретарю ООН, текст якого має у своєму розпорядженні Укрінформ.

"Україна рішуче засуджує "голосування" на тимчасово окупованих українських територіях і впевнена, що воно суперечить основним нормам та принципам міжнародного права, у тому числі, Статуту ООН та Резолюції ГА ООН 68/262 "Територіальна цілісність України", а також українському законодавству", - заявив український постпред.

У цьому зв'язку він закликав усі країни-члени ООН, а також органи та агенції ООН засудити проведення "голосування" на тимчасово окупованих територіях України".

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За словами Кислиці, участь громадян України в такому "референдумі" з використанням примусово виданих Росією паспортів на тимчасово окупованих українських територіях спотворює результати всеросійського голосування.

"Ці "результати" будуть недійсними і не матимуть юридичних наслідків", - зауважив представник України.

Дипломат підкреслив, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є і залишаться невід’ємною частиною суверенної Української Держави" та підпадають під дію Конституції й законів України.

"Усі причетні до незаконної організації й проведення "голосування" на тимчасово окупованих українських територіях притягатимуться до відповідальності відповідно до чинного законодавства України", - наголосив він.

Нагадаємо, в Росії та окупованому нею Криму із 25 червня по 1 липня відбувається голосування за поправки до Конституції РФ. Одна з поправок стосується обнулення президентських термінів, що дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще двічі, і залишатися при владі до 2036 року. Він перебуває при владі в Росії з 2000 року.

Голосувати за поправки можна буде тільки пакетом: за чи проти всіх. Крім обнулення термінів Володимира Путіна, росіянам пропонують схвалити закріплення статусу російської мови як "мови державотворчого народу", додати в Конституцію згадку бога і заборонити "применшувати подвиг захисників Вітчизни" - загалом 206 поправок і уточнень.

Закон про внесення до Конституції Росії кількох десятків поправок уже схвалений Держдумою і Радою Федерації, підписаний Путіним і схвалений Конституційним судом Росії.

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