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"Хочу попросити вибачення у Нацкорпусу": на сайті Шарія з'явилася несподівана заява. ФОТО

Блогер і лідер партії свого імені Анатолій Шарій вибачився перед Національним Корпусом.

Таке повідомлення з'явилося сьогодні на партійному сайті Шарій.нет.

"Хочу попросити вибачення, передусім, у Національного Корпусу. Я був не правий. Прошу припинити переслідування моїх прихильників, оскільки у всьому, що сталося, винен я, а не вони. Також хочу вибачитися перед членами "Партії Шарія", здоров'я і життя яких опинилися в небезпеці через мої дії", - сказано в повідомленні.

Хочу попросити вибачення у Нацкорпусу: на сайті Шарія зявилася несподівана заява 01

Пізніше з'ясувалося, що партійний сайт Шарія зазнав хакерської атаки і був зламаний. Поки невідомо, хто саме здійснив атаку. Національний Корпус, який останніми днями отримував найбільше критики від Шарія за нібито напади на його партійців, розмістив на своїх ресурсах повідомлення про те, що це "результат роботи невідомих патріотів із високим рівнем IT-навичок".

"Це ще раз доводить, що "невловимого" Шарія можна діставати не тільки через перевиховання його зомбоватників на вулицях, а й цілком нескладно "наздоганяти" в інтернеті. На його території - там, де до цього моменту він вважав себе недосяжним і почувався в цілковитій безпеці", - сказано на сайті Національного Корпусу.

Хочу попросити вибачення у Нацкорпусу: на сайті Шарія зявилася несподівана заява 02

Нагадаємо, жорсткий конфлікт одіозного блогера Шарія та його партії з націоналістами почався після акції "Партії Шарія" в Києві 17 червня. Внаслідок зіткнень, після яких були побиті ветеран російсько-української війни і кілька прихильників Шарія.

Шарій звинуватив Національний Корпус у переслідуванні його активістів і в ініціюванні "сафарі" на них. Національний Корпус, зі свого боку, називає Шарія та його прихильників проросійськими діячами і говорить про те, що "за червоними кульками готується прийти" російська весна".

Автор: 

Національний корпус (390) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+37
Ты неправильные выводы сделал. Сегодня Пастор признал, что вас в 2014 не добили, но пообещал исправиться. Я, почему то, ему верю. А про сайт - это как намек. Могут найти.
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01.07.2020 18:41
+31
та Порох вообще купил не только зелоха, но и весь Госдеп. С одной целью - показать зебилам какие они дурни))
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01.07.2020 18:43
+29
Шарій і ригозелені є однією конторою.
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01.07.2020 18:36
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Всралося щеня прокасабське .!
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01.07.2020 19:41 Відповісти
СМс-ка Шарію від Нацкорпусу..

приймемо вибачення лише у вигляді вашої самоліквідації.
Спосіб значення не має..
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01.07.2020 19:45 Відповісти
Если сайтик Шарикова сломали, значит слили всю базу регистрации пользователей:
Логины, Почту, Ий-Пи адреса всей его "партии".
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01.07.2020 19:46 Відповісти
Аваков ,что-ли своего протеже сдал ?
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01.07.2020 20:12 Відповісти
Билецкий - засланный козачек, вот Шмарий и мирится
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01.07.2020 19:46 Відповісти
теж варіант ,але досить сумнівний...
Навіть Білецький не буде про щось говорити з цим ГІВНОМ...
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01.07.2020 19:50 Відповісти
ясный перец не будет, это палево мама не гарюй.
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01.07.2020 19:52 Відповісти
Поверю всем нац. дружинам , Ярошу , когда реально начнут люстрировать Медведчука То же мне принц Фердинанд нашелся
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01.07.2020 20:00 Відповісти
Дельное замечание. Много трепа, мало дела.
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01.07.2020 20:41 Відповісти
Петушария поимели. К сожалению пока только онлайн.
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01.07.2020 20:22 Відповісти
Жодної довіри Білецькому. Придворні ''націоналісти''
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01.07.2020 20:28 Відповісти
Всі знають що Шарії, Білецькі,Ківи є членососами Рюкзакова!!! Ось і лижуть один одному!!!
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01.07.2020 20:30 Відповісти
А можно взломать так, чтобы после каждого антиукраинского слова этого лоШария-петуШария ему сразу апперкот или хук в челюсть из монитора прилетал ...
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01.07.2020 20:46 Відповісти
Кот Матроскин -"Шарик!Ты балбес!"...
Шарик,не повтори судьбу другого шарика-Колобка...
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01.07.2020 20:48 Відповісти
Тобто Шарій таки не вибачився

Просто його сайт взломали ...- "результат работы неизвестных патриотов с высоким уровнем IT-навыков".Источник: https://censor.net/n3205454
Мо послати до нього національно свідомих чеченців -їх достатньо було і на нашій стороні
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01.07.2020 21:51 Відповісти
Вообщем, ОП реально заказал укр.сми писать про шарика (только этим объясняется такое внимание к нему), типо в негативном цвете, но дураки не понимают, что это бесплатный пиар для него только. Сколько там у него 3-4%? Поднимут до проходного к след.выборам. Какие же идиоты работают у зе- с дубу рухнуть...
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01.07.2020 22:29 Відповісти
всім відоммо, що нац корпус та нацжeны - це консерви для дестабілізаціі, громадянського конфлікту, Майдану та захоплeнню щe дeкількох областeй Украіни. Нeвжe цe украінці нe бачуть
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01.07.2020 23:07 Відповісти
Всьо!!!

Всрався Шарік...

Але то не від жаху, а від страшної люті.
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02.07.2020 02:02 Відповісти
а прикиньте в Украине отключат интернет и тв. это ж петушарий и мертведчуковский жоппоблок останутся без электората.
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02.07.2020 09:56 Відповісти
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