"Хочу попросити вибачення у Нацкорпусу": на сайті Шарія з'явилася несподівана заява. ФОТО

Блогер і лідер партії свого імені Анатолій Шарій вибачився перед Національним Корпусом.

Таке повідомлення з'явилося сьогодні на партійному сайті Шарій.нет.

"Хочу попросити вибачення, передусім, у Національного Корпусу. Я був не правий. Прошу припинити переслідування моїх прихильників, оскільки у всьому, що сталося, винен я, а не вони. Також хочу вибачитися перед членами "Партії Шарія", здоров'я і життя яких опинилися в небезпеці через мої дії", - сказано в повідомленні.

Пізніше з'ясувалося, що партійний сайт Шарія зазнав хакерської атаки і був зламаний. Поки невідомо, хто саме здійснив атаку. Національний Корпус, який останніми днями отримував найбільше критики від Шарія за нібито напади на його партійців, розмістив на своїх ресурсах повідомлення про те, що це "результат роботи невідомих патріотів із високим рівнем IT-навичок".

"Це ще раз доводить, що "невловимого" Шарія можна діставати не тільки через перевиховання його зомбоватників на вулицях, а й цілком нескладно "наздоганяти" в інтернеті. На його території - там, де до цього моменту він вважав себе недосяжним і почувався в цілковитій безпеці", - сказано на сайті Національного Корпусу.

Нагадаємо, жорсткий конфлікт одіозного блогера Шарія та його партії з націоналістами почався після акції "Партії Шарія" в Києві 17 червня. Внаслідок зіткнень, після яких були побиті ветеран російсько-української війни і кілька прихильників Шарія.

Шарій звинуватив Національний Корпус у переслідуванні його активістів і в ініціюванні "сафарі" на них. Національний Корпус, зі свого боку, називає Шарія та його прихильників проросійськими діячами і говорить про те, що "за червоними кульками готується прийти" російська весна".