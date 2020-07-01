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Новини Коронавірус і карантин
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Рекомендації НСЗУ для туристів: Відпочивати на відкритому повітрі, дотримуватися дистанції, використовувати антисептик

Рекомендації НСЗУ для туристів: Відпочивати на відкритому повітрі, дотримуватися дистанції, використовувати антисептик

Національна служба здоров'я дала рекомендації туристам, які збираються на відпочинок до моря під час пандемії коронавірусу.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЗУ.

"Наразі немає доказів, що коронавірус, який спричиняє COVID-19, може поширюватися в басейні чи морі. Сонце та свіже повітря корисне як дітям, так і дорослим, тим більше погода сприяє. Проте небезпека в іншому – переповнені пляжі, місця відпочинку біля басейну, на яких люди не дотримуються безпечної дистанції", - зазначають в НСЗУ.

Фахівці рекомендують:

- тримайтеся від інших на відстані не менше 2 метрів;
- якщо торкаєтесь шезлонгів чи інших речей загального користування, варто мити руки або використовувати антисептик;
- обирайте дозвілля на відкритому повітрі, а не закриті приміщення біля басейну;
- не відвідуйте пляжів, якщо відчуваєте застуду;
- дотримуйтесь етикету чхання та кашляння;
- відпочиваючи з дитиною, користуйтеся лише власними іграшками.

У НСЗУ додали: оскільки деякі країни вже відкрили кордони й дозволили в’їзд іноземців, до планування відпустки варто прочитати правила поведінки в аеропорту і літаку, а також правила в'їзду в країну.

Рекомендації НСЗУ для туристів: Відпочивати на відкритому повітрі, дотримуватися дистанції, використовувати антисептик 01

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Автор: 

карантин (18172) туризм (1563) НСЗУ (313) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Кто-то может объяснить, зачем коза на пляже в маске? Она и купается в ней?
Рекомендации НСЗУ для туристов: Отдыхать на открытом воздухе, соблюдать дистанцию, использовать антисептик - Цензор.НЕТ 4759
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01.07.2020 19:12
+1
Всі ці умови не сприяють відпочинку.
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01.07.2020 19:12
+1
...ходить в целлофановых кульках...
использовать презервативы...
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01.07.2020 19:44
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Всі ці умови не сприяють відпочинку.
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01.07.2020 19:12 Відповісти
Кто-то может объяснить, зачем коза на пляже в маске? Она и купается в ней?
Рекомендации НСЗУ для туристов: Отдыхать на открытом воздухе, соблюдать дистанцию, использовать антисептик - Цензор.НЕТ 4759
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01.07.2020 19:12 Відповісти
А це "останній писк моди" - "коронавірусний загар"... Лоб чорний, а щоки - білі... (Подібного типу загар був у любителів зимового відпочинку в Медео... Тільки там навпаки, лице, до брів - загоріле, а лоб, під лижною шапочкою - білий...).
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01.07.2020 20:26 Відповісти
Какие вы даете рекомендации если сам Бабада не соблюдает дистанцию и сидит в кафе без маски в компании главного санврача
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01.07.2020 19:13 Відповісти
Якщо бачимо дурнів їх прикладу не слідуємо.
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01.07.2020 19:17 Відповісти
Баба-да? Нашли морального авторитета.
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01.07.2020 19:44 Відповісти
Доказано наукой - от К-вируса помогает припарка из мозгов петушариев.
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01.07.2020 19:33 Відповісти
...ходить в целлофановых кульках...
использовать презервативы...
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01.07.2020 19:44 Відповісти
Пляжи ОБЯЗАТЬ РАСТОЯНИЕ У отдыхающих 2 метра
Иначе закрывать
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01.07.2020 19:44 Відповісти
 
 