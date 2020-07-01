Рекомендації НСЗУ для туристів: Відпочивати на відкритому повітрі, дотримуватися дистанції, використовувати антисептик

Національна служба здоров'я дала рекомендації туристам, які збираються на відпочинок до моря під час пандемії коронавірусу.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЗУ.

"Наразі немає доказів, що коронавірус, який спричиняє COVID-19, може поширюватися в басейні чи морі. Сонце та свіже повітря корисне як дітям, так і дорослим, тим більше погода сприяє. Проте небезпека в іншому – переповнені пляжі, місця відпочинку біля басейну, на яких люди не дотримуються безпечної дистанції", - зазначають в НСЗУ.

Фахівці рекомендують:

- тримайтеся від інших на відстані не менше 2 метрів;

- якщо торкаєтесь шезлонгів чи інших речей загального користування, варто мити руки або використовувати антисептик;

- обирайте дозвілля на відкритому повітрі, а не закриті приміщення біля басейну;

- не відвідуйте пляжів, якщо відчуваєте застуду;

- дотримуйтесь етикету чхання та кашляння;

- відпочиваючи з дитиною, користуйтеся лише власними іграшками.

У НСЗУ додали: оскільки деякі країни вже відкрили кордони й дозволили в’їзд іноземців, до планування відпустки варто прочитати правила поведінки в аеропорту і літаку, а також правила в'їзду в країну.

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