На Рівненщині прокурора затримали на хабарі у вигляді 2 ноутбуків, - Офіс генпрокурора. ФОТО
1 липня правоохоронці затримали під час одержання хабаря заступника начальника одного з відділів прокуратури Рівненської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, прокурор вимагав у в.о. начальника одного з відділень поліції Рівненської області хабар у вигляді двох нових ноутбуків загальною вартістю майже 30 тис. грн за непритягнення до кримінальної відповідальності у двох кримінальних провадженнях і прийняття рішень про їхнє закриття.
Зараз прокурора затримано, вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.
Топ коментарі
+7 Гундяй Крестовоздвиженский
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+5 Николай Морозов #446358
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+4 HermitAlex
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