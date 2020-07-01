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Новини Хабарники
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На Рівненщині прокурора затримали на хабарі у вигляді 2 ноутбуків, - Офіс генпрокурора. ФОТО

1 липня правоохоронці затримали під час одержання хабаря заступника начальника одного з відділів прокуратури Рівненської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

На Рівненщині прокурора затримали на хабарі у вигляді 2 ноутбуків, - Офіс генпрокурора 01

За даними слідства, прокурор вимагав у в.о. начальника одного з відділень поліції Рівненської області хабар у вигляді двох нових ноутбуків загальною вартістю майже 30 тис. грн за непритягнення до кримінальної відповідальності у двох кримінальних провадженнях і прийняття рішень про їхнє закриття.

На Рівненщині прокурора затримали на хабарі у вигляді 2 ноутбуків, - Офіс генпрокурора 02

Зараз прокурора затримано, вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітник ДФС Хмельниччини, який вимагав $ 20 тис. за закриття кримінального провадження, постане перед судом, - ДБР

Автор: 

хабар (4709) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) прокурор (624) Офіс Генпрокурора (3255) Рівненська область (1178)


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Топ коментарі
+7
цуценятами хортів не візьме?
На Ривненщине прокурор задержан на взятке в виде 2 ноутбуков, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4713
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01.07.2020 19:28
+5
Это й@@@ный стыд, скоро сэконхендом брать будут.
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01.07.2020 19:17
+4
Епоха бідності закінчилась. Потрібно адаптуватись.
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01.07.2020 19:20
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Это й@@@ный стыд, скоро сэконхендом брать будут.
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01.07.2020 19:17 Відповісти
Епоха бідності закінчилась. Потрібно адаптуватись.
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01.07.2020 19:20 Відповісти
Судя по тому как одет подозреваемый-он давно уже секондом не брезгует.
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01.07.2020 20:07 Відповісти
"...прокурор требовал у и.о. начальника одного из отделений полиции Ривненской области взятку в виде двух новых ноутбуков..." та да все возвращается на круги своя - борзыми щенками скоро брать будут , не ну где их берут этих утырков я если честно уже в уахуае
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01.07.2020 22:34 Відповісти
Коломойский за 14 лет украл в Украине пол триллиона долларов и не сидит....нащли взточника со вшивими ноутами...,типа имитации работы
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01.07.2020 19:26 Відповісти
Мдя, колись брали борзими, країна в смартфоні.
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01.07.2020 19:26 Відповісти
Наколядував прокурор трішечки і те відібрали кляті вороги.
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01.07.2020 19:28 Відповісти
цуценятами хортів не візьме?
На Ривненщине прокурор задержан на взятке в виде 2 ноутбуков, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4713
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01.07.2020 19:28 Відповісти
газета Уошингтон пост назвала Бенины концерты в США Аферой Века.Хоть тут отличились...Сонька Зролотая ручка и Гриша Котовский отдыхают...
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01.07.2020 19:32 Відповісти
это не взятка.
это канцелярские принадлежности...
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01.07.2020 19:42 Відповісти
на взятке в виде 2 ноутбуков. я в доле
На Ривненщине прокурор задержан на взятке в виде 2 ноутбуков, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4483
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01.07.2020 19:45 Відповісти
А що це за гидка пика кацапська?
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01.07.2020 22:36 Відповісти
Мельчает прокурор, надо заповедник для него открывать
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01.07.2020 19:47 Відповісти
скоро курями начнут брать)))
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01.07.2020 20:06 Відповісти
1000 раз предупреждали- нехрен с мусорами связываться!
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01.07.2020 20:28 Відповісти
 
 