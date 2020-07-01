На Рівненщині прокурора затримали на хабарі у вигляді 2 ноутбуків, - Офіс генпрокурора. ФОТО

1 липня правоохоронці затримали під час одержання хабаря заступника начальника одного з відділів прокуратури Рівненської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, прокурор вимагав у в.о. начальника одного з відділень поліції Рівненської області хабар у вигляді двох нових ноутбуків загальною вартістю майже 30 тис. грн за непритягнення до кримінальної відповідальності у двох кримінальних провадженнях і прийняття рішень про їхнє закриття.

Зараз прокурора затримано, вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.

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