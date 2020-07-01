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Офіцера військкомату затримано на Херсонщині під час одержання 15 тис. грн хабаря за допомогу в ухиленні від призову, - Нацполіція. ФОТО

У Херсонській області правоохоронці викрили у вимаганні та отриманні хабаря заступника військового комісара районного військкомату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Офіцера військкомату затримано на Херсонщині під час одержання 15 тис. грн хабаря за допомогу в ухиленні від призову, - Нацполіція 01

Військовий чиновник отримав 15 000 гривень хабаря, обіцяючи за ці гроші не шукати призовника, який ухиляється від проходження військової служби і від призову до лав Збройних Сил України.

Кошти вилучено, опечатано та долучено до матеріалів кримінального провадження як речові докази. Фігуранта затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Офіцера військкомату затримано на Херсонщині під час одержання 15 тис. грн хабаря за допомогу в ухиленні від призову, - Нацполіція 02

Вирішується питання про повідомлення хабарникові підозри за ч.3 ст.368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступника військкома затримано на хабарі 1,5 тис. дол. у Хмельницькому, - військова прокуратура. ФОТО

Автор: 

хабар (4709) Нацполіція (15190) військкомат (432) Херсонська область (5776)


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Обережно! То майбутній міністр оборони при черговому президенті-уклоністі!
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01.07.2020 19:36 Відповісти
О, так там же на Херсонщине недавно был... шо опять уклонялся.
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01.07.2020 19:47 Відповісти
Совкодрочеры угомонитесь со своим призывом! Все равно брали и будут брать всех непереловите!или установите официальную сумму при которой парень освобождается от службы а эти деньги пусть идут военослужащим по контракту сколько можно гоняться за пацанами в какой еще стране кроме рашки и им подобным есть такая шляпа?
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01.07.2020 20:18 Відповісти
Да не будет он сидеть один хрен он уже от пред идущих столько снял что ему хватит на 10 отбоев
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01.07.2020 23:28 Відповісти
 
 