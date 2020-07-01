Офіцера військкомату затримано на Херсонщині під час одержання 15 тис. грн хабаря за допомогу в ухиленні від призову, - Нацполіція. ФОТО

У Херсонській області правоохоронці викрили у вимаганні та отриманні хабаря заступника військового комісара районного військкомату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Військовий чиновник отримав 15 000 гривень хабаря, обіцяючи за ці гроші не шукати призовника, який ухиляється від проходження військової служби і від призову до лав Збройних Сил України.

Кошти вилучено, опечатано та долучено до матеріалів кримінального провадження як речові докази. Фігуранта затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення хабарникові підозри за ч.3 ст.368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступника військкома затримано на хабарі 1,5 тис. дол. у Хмельницькому, - військова прокуратура. ФОТО