Украинца, предложившего латвийским пограничникам взятку в 50 евро за проход в страну, приговорили к двухмесячному заключению

На контрольно-пропускном пункте Силене на границе Латвии и Беларуси задержан гражданин Украины, пытавшийся подкупить пограничников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Латвии.

Уточняется, что 28 июня пограничники отказали во въезде в Латвию гражданину Украины, поскольку с 17 марта это запрещено в связи с распространением коронавируса. Получив отказ, украинец передал пограничникам страховку с вставленной в нее банкнотой в 50 евро.

В отношении его возбудили уголовное дело за взяточничество и привлекли к ответственности - приговорили к двум месяцам заключения и штрафу в размере 10 минимальных месячных зарплат, т.е. 4300 евро.

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