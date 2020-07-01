Украинца, предложившего латвийским пограничникам взятку в 50 евро за проход в страну, приговорили к двухмесячному заключению
На контрольно-пропускном пункте Силене на границе Латвии и Беларуси задержан гражданин Украины, пытавшийся подкупить пограничников.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Латвии.
Уточняется, что 28 июня пограничники отказали во въезде в Латвию гражданину Украины, поскольку с 17 марта это запрещено в связи с распространением коронавируса. Получив отказ, украинец передал пограничникам страховку с вставленной в нее банкнотой в 50 евро.
В отношении его возбудили уголовное дело за взяточничество и привлекли к ответственности - приговорили к двум месяцам заключения и штрафу в размере 10 минимальных месячных зарплат, т.е. 4300 евро.
Топ коментарі
+8 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар01.07.2020 19:41
+7 Igor Lemke #390467
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+3 Ніхто Петрович
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а пропонуючи 50...ще й принизив людину )))) хіба то хабар - то знущання ))))
і впевнений - більше ніколи собі такого не дозволить - інстинкт і больова пам"ять нагадають!
Уточняю - по мелкому не берут.
в латвийских тюрьмах все сурово
коль провинился не серчай
отправят в карцер где не ловит
вайфай
я правдиво предупредил - переделанный трошки )))))
Как стало известно, Европа открыта для граждан стран, где положение с коронавирусом еще хуже, но им - можно. Украине - нет. И опять про роль Порошенко в выбивании безвиза: именно благодаря Петру Алексеевичу, который настаивал, доказывал, убеждал продажный мир Евросоюза, мы и получили отдушину в виде возможности увидеть, как можно и должно жить людям Европы.
И одна бездарная зеленая шмаркля своей глупостью, ограниченностью, бесконечной сменой чиновников отбросила Украину на несколько этажей ниже, поставив ее ниже Уругвая и всяких-разных далеких островных государств.
Количество умерших в Испании, Италии, др.странах.
А негодяям закрывать въезд в ЕС. Неужели, вы этого не знали?
- накормить, пожалеть, бедолагу и дать возможность по скайпу или вайберу увидеть семью...
А вообще за полтинник ни один пограничник рисковать не станет!
- номинал в мизерный полтинник это оскорбление пограничного должностного лица при исполнении своих обязанностей!
Огромное оскорбление,которое может быть смыто только арестом оскорбителя.